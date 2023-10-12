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AI Sound Pro
استمع لكل ما تشاهده بأفضل صوت ممكن
قم بإقران تلفزيون إل جي الخاص بك بمكبر الصوت من إل جي وتمتع بصوت محيطي غامر محسّن لأي نوع بفضل "مشاركة وضع صوت التلفزيون".
*قد تختلف ميزة مشاركة وضع صوت التلفاز باختلاف طرازات أجهزة التلفاز.
*يختلف إصدار معالج الذكاء الاصطناعي للتلفاز باختلاف الطرازات.
تصميم متناغم
حيث يتناغم التلفاز مع الصوت على نحو غاية في الإتقان
لقد صُممت مكبرات الصوت من LG خصوصًا لتتوافق مع أجهزة التلفاز من LG بفضل شكلها الأنيق والعصري وبذلك يتم التمازج بين شكل التلفاز وصوته على أفضل نحو ممكن.
جهاز تحكم ملائم
جهاز تحكم عن بُعد واحد للكل
وداعًا للفوضى وضياع أجهزة التحكم المتعددة ومرحبًا بجهاز التحكم عن بُعد في تلفازك من LG؛ إنه لا يتحكم فحسب في التلفاز، بل في مكبر الصوت المتصل من LG أيضًا.
*قد يختلف التحكم في وضع مكبر الصوت باختلاف طرازات مكبرات الصوت.
*يقتصر استخدام جهاز التحكم عن بُعد في التلفاز من LG على ميزات معينة فقط.