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مطابقة مكبرات الصوت اعثر على الجهاز الخاص بك الآن
مطابقة مكبرات الصوت

يعرض التلفزيون سماء الغروب والأمواج الملونة بألوان قوس قزح. يوجد بار صوت أسفل التلفزيون وطول موجة الصوت على الأرض.

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تلفزيون إل جي مثل مكبر الصوت من إل جي

AI Sound Pro

استمع لكل ما تشاهده بأفضل صوت ممكن

قم بإقران تلفزيون إل جي الخاص بك بمكبر الصوت من إل جي وتمتع بصوت محيطي غامر محسّن لأي نوع بفضل "مشاركة وضع صوت التلفزيون".

منظر من أعلى لأسفل لملعب كرة قدم.

*قد تختلف ميزة مشاركة وضع صوت التلفاز باختلاف طرازات أجهزة التلفاز.

*يختلف إصدار معالج الذكاء الاصطناعي للتلفاز باختلاف الطرازات.

تصميم متناغم

حيث يتناغم التلفاز مع الصوت على نحو غاية في الإتقان

لقد صُممت مكبرات الصوت من LG خصوصًا لتتوافق مع أجهزة التلفاز من LG بفضل شكلها الأنيق والعصري وبذلك يتم التمازج بين شكل التلفاز وصوته على أفضل نحو ممكن.

يمكن رؤية حافة مكبرات الصوت بمهارة أسفل شاشة التلفزيون مع الرؤية الليلية للطريق.

جهاز تحكم ملائم

جهاز تحكم عن بُعد واحد للكل

وداعًا للفوضى وضياع أجهزة التحكم المتعددة ومرحبًا بجهاز التحكم عن بُعد في تلفازك من LG؛ إنه لا يتحكم فحسب في التلفاز، بل في مكبر الصوت المتصل من LG أيضًا.

يعرض التلفزيون في غرفة ذات أضواء خافتة صورًا لأفيال تمر. ويوجد مؤثرات صوتية على بار الصوت أسفل التلفزيون. في الجزء السفلي من الصورة، يوجد جهاز تحكم عن بُعد في التلفزيون، ويتم توصيل شريط الصوت وأيقونة التلفزيون بجهاز التحكم عن بُعد الأيمن والأيسر.

*قد يختلف التحكم في وضع مكبر الصوت باختلاف طرازات مكبرات الصوت.

*يقتصر استخدام جهاز التحكم عن بُعد في التلفاز من LG على ميزات معينة فقط.

تعرف على مكبرات الصوت المناسبة لك

اعثر على الجهاز الخاص بك الآن