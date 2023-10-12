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أشبع فضولك

احصل على الإجابات التي تبحث عنها بطلب صوتي بسيط.

وبمجرد أن تسأل، يعرض لك تلفاز LG المزود بخاصية الذكاء الاصطناعي (AI) المعلومات المفيدة ويقدم لك كمًا هائلاً من الأفكار الجديدة.

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أشبع ذوقك

وبطلب صوتي بسيط، يقدم تلفاز LG المزود بخاصية الذكاء الاصطناعي (AI) الذي تعلم عادات وأنماط المشاهدة لديك الاقتراحات المناسبة لما تفضل

مثل الأفلام أو البرامج أو الموسيقى.

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اجعل وصولك أوسع

يتيح لك تلفاز LG المزود بخاصية الذكاء الاصطناعي (AI) تحويل وضع الصورة أو إيقاف تشغيل التلفاز مباشرة في أوقات معينة.

وبطلب واحد بسيط، قم بتغيير وضع صورة التلفاز ليناسب المحتويات.

استمتع بأفضل ترفيه سينمائي عبر تقنية أتمتة المنزل.

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توافق أفضل. إمكانيات أوسع.

تمكنك AirPlay من الاستماع والمشاهدة والمشاركة.

تمكنك وظيفة AirPlay 2 من مشاركة الأفلام والبرامج التلفزيونية والصور وغير ذلك مباشرة من أجهزة الأيفون أو الأيباد أو ماك على تلفزيون OLED الخاص بك من إل جي

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تتيح لك وظيفة AirPlay القيام بكل شيء. المشاهدة الاستماع المشاركة

يتيح لك وظيفة AirPlay 2 تشغيل الموسيقى على تلفزيون OLED من إل جي وغيره من السماعات المتوافقة مع AirPlay 2 في منزلك في نفس الوقت أو ضبط مستوى الصوت في أي غرفة مع مزامنة كل ذلك.

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منزلك تحت السيطرة.

يمكنك عبر تطبيق Home ومساعد Siri التحكم بسهولة وأمان في تلفزيون OLED من إل جي باستخدام أجهزة الأيفون أو الأيباد أو ماك أو ساعة أبل أو سماعة هومبود.

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لوحة معلومات المنزل

المنزل تحت تحكمك. كل ذلك في مكان واحد.

عن طريق لوحة المعلومات المنزلية سهلة الاستخدام، يمكنك الوصول إلى الأجهزة الذكية المتصلة عن بُعد من شاشة واحدة كبيرة. ابتكر روتينك اليومي المتفرد باستخدام الريموت السحري.

* Magic Link عبارة عن ميزة في Smart ThinQ تعمل عبر الهاتف المحمول، وتدعم موجه EPG على الهاتف واتصال العرض على شاشة أخرى عبر الهاتف المحمول بأمر صوتي واحد.

* يشير EPG إلى موجه البرنامج الإلكتروني. قد تختلف بيانات EPG وواجهة المستخدم الرسومية حسب البلدان أو الطُرُز.

* هذه الوظيفة مدعومة على أجهزة هاتف محمول محدودة من LG.

* تُبرز المنتجات الموضحة في المحتوى تلفاز LG SIGNATURE OLED وتلفاز LG OLED.

* قد تتباين صور/ميزات المنتج حسب المنطقة أو البلد أو الطراز.

* بالنسبة إلى تلفاز LG SIGNATURE OLED TV W9، فإن كابل توصيل التلفاز بجهاز الصوت والصورة المرفق مطلوب لتشغيل التلفاز. يرجى مراجعة فني التركيب المحلي لديك لمعرفة طريقة التركيب الصحيح.

يتوفر LG AI TV بالـ 10 لغات التالية وقد تختلف الميزة حسب البلد. : الإنجليزية (الولايات المتحدة الأمريكية/أستراليا/كندا/بريطانيا)، الألمانية، الإسبانية (المكسيك/إسبانيا)، الفرنسية، الإيطالية، البولندية، البرتغالية (البرازيل)، التركية، الروسية، الكورية.

* قد يختلف نطاق الخدمة تبعًا للمنطقة.

* يُرجى الرجوع إلى تفاصيل الخدمة في دليل تلفاز LG AI TV.

* تتطلب ريموت LG السحري وقد يلزم إجراء شراء منفصل.

* تتطلب بعض الميزات اشتراك خدمة من طرف ثالث. تقتصر الخدمة على طرازات معينة.

* الرجاء ملاحظة أنه يجوز تغيير خدمة التعرف على الصوت، أو إزالتها، أو إنهاؤها دون سابق إشعار من قبل LGE أو موفري الخدمة الخارجيين.