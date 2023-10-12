* Magic Link عبارة عن ميزة في Smart ThinQ تعمل عبر الهاتف المحمول، وتدعم موجه EPG على الهاتف واتصال العرض على شاشة أخرى عبر الهاتف المحمول بأمر صوتي واحد.

* يشير EPG إلى موجه البرنامج الإلكتروني. قد تختلف بيانات EPG وواجهة المستخدم الرسومية حسب البلدان أو الطُرُز.

* هذه الوظيفة مدعومة على أجهزة هاتف محمول محدودة من LG.

* تُبرز المنتجات الموضحة في المحتوى تلفاز LG SIGNATURE OLED وتلفاز LG OLED.

* قد تتباين صور/ميزات المنتج حسب المنطقة أو البلد أو الطراز.

* بالنسبة إلى تلفاز LG SIGNATURE OLED TV W9، فإن كابل توصيل التلفاز بجهاز الصوت والصورة المرفق مطلوب لتشغيل التلفاز. يرجى مراجعة فني التركيب المحلي لديك لمعرفة طريقة التركيب الصحيح.

يتوفر LG AI TV بالـ 10 لغات التالية وقد تختلف الميزة حسب البلد. : الإنجليزية (الولايات المتحدة الأمريكية/أستراليا/كندا/بريطانيا)، الألمانية، الإسبانية (المكسيك/إسبانيا)، الفرنسية، الإيطالية، البولندية، البرتغالية (البرازيل)، التركية، الروسية، الكورية.

* قد يختلف نطاق الخدمة تبعًا للمنطقة.

* يُرجى الرجوع إلى تفاصيل الخدمة في دليل تلفاز LG AI TV.

* تتطلب ريموت LG السحري وقد يلزم إجراء شراء منفصل.

* تتطلب بعض الميزات اشتراك خدمة من طرف ثالث. تقتصر الخدمة على طرازات معينة.

* الرجاء ملاحظة أنه يجوز تغيير خدمة التعرف على الصوت، أو إزالتها، أو إنهاؤها دون سابق إشعار من قبل LGE أو موفري الخدمة الخارجيين.