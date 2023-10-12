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المعالج α7 من الجيل الثاني
*تم ابتكار الوظائف أعلاه عن طريق استخدام تقنية التعلم العميق والذكاء الاصطناعي لتحسين مستوى جودة الصورة والصوت.
*يستند التلفزيون التقليدي في هذا المحتوى على طرز LG سابقة وتمت محاكاة الصور.
تم تحسين جودة الصورة
إن الجيل الثاني من المعالج الذكي α7 (ألفا 7) ـ الذي تعلّم الملايين من المحتويات ـ يتعرف الآن على جودة المحتويات الأصلية. يتولى تحسين الوضوح وحدة الصورة والتفاصيل والسطوع باستخدام حل حسابي للذكاء الاصطناعي للتعلم العميق عن طريق تحليل المحتوى والأضواء المحيطة.
*تقتصر وظيفة التحسين المحيطي على محتوى HDR.
جودة صوت مجددة
يتولى الجيل الثاني مع المعالج الذكي α7 تحسين الصوت حسب فئة الصوت عن طريق تحديد الصوت والمؤثر والتردد.
بالإضافة إلى أن تقنية الإدراك المساحي تساعد في تقديم صوت متوازن ليلائم مساحتك.
ضبط الصوت بتقنية الذكاء الاصطناعي
استمتع بأفضل صوت بغض النظر عن كيفية ترتيب غرفتك ومكان جلوسك. بفضل التقنية التي تتعرف على موقع مشاهدتك، يمكنك الاستمتاع بالصوت الأمثل إلى أقصى حد.
*تتوفر هذه الميزة عن طريق تشغيل "ضبط الصوت بلمسة واحدة" في وضع إعداد الصوت.