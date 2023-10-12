إن الجيل الثاني من المعالج الذكي α7 (ألفا 7) ـ الذي تعلّم الملايين من المحتويات ـ يتعرف الآن على جودة المحتويات الأصلية. يتولى تحسين الوضوح وحدة الصورة والتفاصيل والسطوع باستخدام حل حسابي للذكاء الاصطناعي للتعلم العميق عن طريق تحليل المحتوى والأضواء المحيطة.

