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يجتمع α9 الآن مع الذكاء الاصطناعي

*تم ابتكار الوظائف أعلاه عن طريق استخدام تقنية التعلم العميق والذكاء الاصطناعي لتحسين مستوى جودة الصورة والصوت.
*يستند التلفزيون التقليدي في هذا المحتوى على طرز LG سابقة وتمت محاكاة الصور.

يؤثر الذكاء الاصطناعي على جودة الصورة

إن الجيل الثاني من المعالج الذكي α9 ـ الذي تعلّم الملايين من المحتويات ـ يتعرف الآن على جودة المحتويات الأصلية. يتولى تحسين الوضوح وحدة الصورة والتفاصيل والسطوع باستخدام حل حسابي للذكاء الاصطناعي للتعلم العميق عن طريق تحليل المحتوى والأضواء المحيطة لتقديم صور فائقة الوضوح.

*تقتصر وظيفة التحسين المحيطي على محتوى HDR.

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صورة بتنقية الذكاء الاصطناعي

يتعرف الجيل الثاني من المعالج الذكي α9 على جودة المحتوى الأصلي ويحسّن الوضوح وحدة الصورة. يقدم صورًا واضحة أيًا كانت طريقة تلقي الصور.

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السطوع بتقنية الذكاء الاصطناعي

يعمل مستشعر الضوء على اكتشاف الضوء المحيط ويتولى الجيل الثاني من المعالج الذكي α9 تحسين سطوع الصورة تلقائيًا للحفاظ على بريق الصورة ووضوحها بغض النظر عن الإضاءة.

تحسن تقنية Dolby Vision HDR صورتك لتتمتع بتجربة مشاهدة لا تنسى. وتتميز الآن بتقنية السطوع بالذكاء الاصطناعي التي تتكيف مع تغير الإضاءة في الغرفة. من الصباح إلى الليل، البيئات المضيئة والمظلمة.

يؤثر الذكاء الاصطناعي على جودة الصوت

يتولى الجيل الثاني مع المعالج الذكي α9 تحسين الصوت حسب فئة الصوت عن طريق تحديد الصوت والمؤثر والتردد. بالإضافة إلى أن تقنية الإدراك المساحي تساعد في تقديم صوت متوازن ليلائم مساحتك.

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صوت بتقنية الذكاء الاصطناعي

يحلل الجيل الثاني من معالج α9 الذكي مصدر الصوت ليقدم أفضل صوت على حسب نوع المحتوى. كما أنه يخلط الصوت بقدرة 2.0 قناة لترقيته إلى الصوت الافتراضي المحيط بقدرة 5.1.

الضبط الصوتي بالذكاء الاصطناعي

استمتع بأفضل صوت بغض النظر عن كيفية ترتيب غرفتك ومكان جلوسك. بفضل التقنية التي تتعرف على موقع مشاهدتك، يمكنك الاستمتاع بالصوت الأمثل إلى أقصى حد.

*تتوفر هذه الميزة عن طريق تشغيل "ضبط الصوت بلمسة واحدة" في وضع إعداد الصوت.