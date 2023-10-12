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يجتمع α9 الآن مع الذكاء الاصطناعي
*تم ابتكار الوظائف أعلاه عن طريق استخدام تقنية التعلم العميق والذكاء الاصطناعي لتحسين مستوى جودة الصورة والصوت.
*يستند التلفزيون التقليدي في هذا المحتوى على طرز LG سابقة وتمت محاكاة الصور.
يؤثر الذكاء الاصطناعي على جودة الصورة
إن الجيل الثاني من المعالج الذكي α9 ـ الذي تعلّم الملايين من المحتويات ـ يتعرف الآن على جودة المحتويات الأصلية. يتولى تحسين الوضوح وحدة الصورة والتفاصيل والسطوع باستخدام حل حسابي للذكاء الاصطناعي للتعلم العميق عن طريق تحليل المحتوى والأضواء المحيطة لتقديم صور فائقة الوضوح.
*تقتصر وظيفة التحسين المحيطي على محتوى HDR.
تحسن تقنية Dolby Vision HDR صورتك لتتمتع بتجربة مشاهدة لا تنسى. وتتميز الآن بتقنية السطوع بالذكاء الاصطناعي التي تتكيف مع تغير الإضاءة في الغرفة. من الصباح إلى الليل، البيئات المضيئة والمظلمة.
يؤثر الذكاء الاصطناعي على جودة الصوت
يتولى الجيل الثاني مع المعالج الذكي α9 تحسين الصوت حسب فئة الصوت عن طريق تحديد الصوت والمؤثر والتردد. بالإضافة إلى أن تقنية الإدراك المساحي تساعد في تقديم صوت متوازن ليلائم مساحتك.
الضبط الصوتي بالذكاء الاصطناعي
استمتع بأفضل صوت بغض النظر عن كيفية ترتيب غرفتك ومكان جلوسك. بفضل التقنية التي تتعرف على موقع مشاهدتك، يمكنك الاستمتاع بالصوت الأمثل إلى أقصى حد.
*تتوفر هذه الميزة عن طريق تشغيل "ضبط الصوت بلمسة واحدة" في وضع إعداد الصوت.