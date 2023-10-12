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موثوقية تلفزيون LG OLED TV
تُعرف الجودة الفائقة لصورة تلفزيون LG OLED TV على نطاق واسع بين الأوساط التقنية ذات الشهرة العالمية مثل CNET، وWhat Hi-Fi، وTechRadar.
كما تعالج أجهزة تلفزيون LG OLED TV أي خطر قد يحدث لاستبقاء الصورة عند استخدام المستهلكين التقنية خارج ظروف العرض العادية.
*تشير عبارة “خارج ظروف العرض العادية” إلى عرض الصورة الثابتة لفترة طويلة.
تقنية تلفزيون LG OLED TV لمنع استبقاء الصورة واستردادها
- منع استبقاء الصورة -
لمنع وتقليل حدوث استبقاء الصورة، توفر أجهزة تلفزيون LG OLED TV مجموعة متنوعة من التقنيات الواردة أدناه.
| تغيّر الشاشة |
تقلل هذه التقنية من احتمال الاستبقاء عند ثبات صورة الشاشة لمدة طويلة، فتغير الشاشة يعمل على تحريك بكسلات المنطقة الثابتة.
| تعديل إضاءة الصورة |
تكتشف هذه التقنية الصور الثابتة على الشاشة وتقلل إضاءتها في المناطق المتأثرة.
| (التحكم في ذروة مستوى الإضاءة المؤقت) |
تتضمن أجهزة تلفزيون LG OLED TV تقنية تكتشف الصور الثابتة التي تشكل خطرًا كبيرًا لاستبقاء الصورة وتُعدّل إضاءة البكسلات وفقًا لذلك.
- استرداد استبقاء الصورة -
كما تدعم أجهزة تلفزيون LG OLED TV تقنية الاسترداد لاستبقاء الصورة الذي قد يحدث عند استخدام المستهلكين شاشة العرض خارج ظروف العرض العادية.
*تشير عبارة “خارج ظروف العرض العادية” إلى عرض الصورة الثابتة لمدة طويلة.
| منشط البكسلات |
تكتشف ميزة منشط البكسلات، المدمجة في أجهزة تلفزيون LG OLED TV ، تلقائيًا تدهور البكسلات من خلال الفحص الدوري والتعويض عنها حسب الحاجة. كما تستشعر أي تغيرات تحدث في فولطية ترانزستور الغشاء الرقيق في أثناء إيقاف التشغيل لاكتشاف تدهور البكسلات وتصحيحها بمقارنتها بقيمة مرجعية محددة.
كيف يتم تنشيط تقنية استرداد استبقاء الصورة؟
| منشط البسكلات التلقائي لاسترداد استبقاء الصورة بسهولة |
بعد كل أربع ساعات من الاستخدام التراكمي
يتم تشغيل منشط البكسلات تلقائيًا عند إيقاف تشغيل التلفزيون بعد مشاهدته أكثر من أربع ساعات إجمالاً. فعلى سبيل المثال، إن شاهدت التلفاز مدة ساعتين أمس وثلاث ساعات اليوم (أي أكثر من عدد الساعات الإجمالية)، فسيعمل منشط البكسلات تلقائيًا، ويتعامل مع المشكلات المحتملة لاستبقاء الصورة، ويعيد ضبط وقت تشغيله.
*لا تعمل هذه الميزة إن كان التلفزيون غير موصل بمصدر التيار الكهربائي.
بعد 2,000 ساعة من الاستخدام التراكمي
بعد مشاهدة التلفزيون لإجمالي 2,000 ساعة أو أكثر (أي خمس ساعات في اليوم لمدة عام واحد)، يتم تشغيل منشط البكسلات تلقائيًا وتعمل الميزة لمدة ساعة تقريبًا عند إيقاف تشغيل التلفزيون. وقد تلاحظ بعض الخطوط الرأسية على الشاشة في أثناء هذه العملية، إلا أن هذا الأمر ليس خللاً. فتلك الخطوط مصممة لإزالة استبقاء الصورة بتمرير شريط أفقي أسفل الشاشة.
يعمل منشط البسكلات تلقائيًا وفق حالة التلفزيون لديك أو يمكنك تشغيله يدويًّا عندما تحتاج إلى ذلك.
| منشط البكسلات اليدوي للتحكم في استرداد استبقاء الصورة |
كما يتوافر منشط البكسلات اليدوي في حالة ملاحظة أي استبقاء للصورة أو تلقي إشعار بتشغيله بعد مشاهدة التلفزيون لمدة 2,000 ساعة. اتّبع هذه الخطوات للتشغيل اليدوي:
أولاً، اضغط باستمرار على زر الإعدادات على جهاز التحكم عن بُعد للدخول إلى قائمة الإعدادات
[الضبط] ← [الصورة] ← [ضبط شاشة OLED] ← [منشط البكسلات]
*يُرجى ملاحظة أن ميزة منشط البسكلات ستتوقف إن تم تشغيل التلفزيون أثناء تشغيل هذه الميزة.
طرق استباقية للحد من خطر استبقاء الصورة
لا يحدث استبقاء الصورة في ظل معظم ظروف العرض العادية. بوجه عام، قد يحدث استبقاء الصورة عند استخدام المستهلكين شاشة العرض خارج ظروف العرض العادية.
تجنب استخدام الصور مثل الواردة أدناه التي قد تتسبب في حدوث استبقاء الصورة.
*تشير عبارة “خارج ظروف العرض العادية” إلى عرض الصورة الثابتة لمدة طويلة.
يمكنك الحدّ من خطر استبقاء الصورة .بتغيير إعدادات معينة يدويًا في جهاز التلفزيون لديك
| إعدادات وضع Eco |
عندما تشاهد المحتويات نفسها مدة طويلة، اضبط الشاشة على وضع Eco وعدّل ضوء OLED على أقل مستوى في إعدادات وضع الصورة.
| إعدادات إضاءة الصورة |
اضبط تعديل إضاءة الصورة على أعلى مستوى من إعدادات لوحة OLED في قائمة الصور.
| إعدادات عرض القائمة |
لتجنب ظهور قائمة إعدادات الجهاز الخارجي لمدة طويلة على الشاشة، ارجع إلى دليل الجهاز المتصل وقم بإيقاف تشغيل قائمة الإعدادات.
| إعدادات النسبة الباعية |
إن وُجدت خلفية سوداء (مربع أحرف) على اليسار/ اليمين أو الأعلى/ الأسفل في أثناء مشاهدة المحتويات على التلفزيون، فيوصى بتعديل المحتويات لتناسب حجم الشاشة كما يلي:
[الصورة] ← [إعدادات النسبة الباعية] ← [النسبة الباعية] ← [تكبير أو تصغير رأسي] أو [تكبير أو تصغير في جميع الاتجاهات]