موثوقية تلفزيون LG OLED TV

| منشط البكسلات اليدوي للتحكم في استرداد استبقاء الصورة |

كما يتوافر منشط البكسلات اليدوي في حالة ملاحظة أي استبقاء للصورة أو تلقي إشعار بتشغيله بعد مشاهدة التلفزيون لمدة 2,000 ساعة. اتّبع هذه الخطوات للتشغيل اليدوي:

أولاً، اضغط باستمرار على زر الإعدادات على جهاز التحكم عن بُعد للدخول إلى قائمة الإعدادات

[الضبط] ← [الصورة] ← [ضبط شاشة OLED] ← [منشط البكسلات]