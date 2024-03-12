A9K-CORE.MS2535G

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CordZero A9Kompressor الكهربائية اليدوية اللاسلكية المدعمة + ميكرويف | 25 لتر | 1000واط | تقنية الطهي والتسخين السريع| NeoChef
CordZero A9Kompressor الكهربائية اليدوية اللاسلكية المدعمة + ميكرويف | 25 لتر | 1000واط | تقنية الطهي والتسخين السريع| NeoChef
-
CordZero A9Kompressor الكهربائية اليدوية اللاسلكية المدعمة
-
ميكرويف | 25 لتر | 1000واط | تقنية الطهي والتسخين السريع| NeoChef
الملخص
Dimension (mm)
المواصفات الرئيسية
-
أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)
-
260 x 1120 x 270
كل المواصفات
الملحقات الأساسية
-
أداة الجمع
-
نعم
-
أداة الشقوق
-
نعم
-
فرشاة التنظيف
-
نعم
الفوهات
-
الفوهة العامة (متعددة الأسطح)
-
نعم
-
فوهة الأرضية الصلبة الرفيعة
-
نعم
-
فوهة الفراش
-
لا
-
فوهة الحيوانات الأليفة
-
لا
-
فوهة الممسحة
-
لا
أدوات وملحقات أخرى
-
أداة إزالة الأوساخ الصلبة
-
لا
-
أداة الفراش
-
لا
-
أداة متعددة الزوايا
-
لا
-
وسادات الممسحة (الكمية)
-
0
-
حشو خزان المياه (كوب القياس) لفوهة الممسحة
-
لا
-
فلتر عادم إضافي
-
لا
الأبعاد والأوزان (أنظف)
-
أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)
-
260 x 1120 x 270
-
الوزن (كجم)
-
2.6
الباركود
-
الباركود
-
8806087076363
الميزات (أكثر نظافة)
-
النوع
-
عصا لاسلكية + محمولة باليد (2 في 1)
-
محرك محوّل ذكي
-
نعم
-
حزمة الطاقة المزدوجة
-
لا
-
تحويل إلى محمول في اليد
-
نعم
-
مؤشر حالة البطارية
-
نعم
أداء (أنظف)
-
وضع الطاقة
-
عادي / قوي / تربو
-
سعة صندوق الأتربة (L)
-
0.44
البطارية
-
البطاريات المرفقة (الكمية)
-
1 (فردية)
-
نوع البطارية
-
ليثيوم أيون
-
وقت الشحن لكل بطارية (بالدقائق)
-
240
-
أقصى وقت تشغيل للبطارية (بالدقائق) (الوضع العادي بدون فوهات)
-
60
-
أقصى وقت تشغيل (دقيقة / بطارية) (وضع الطاقة)
-
30
-
أقصى وقت تشغيل للبطارية (بالدقائق) (وضع التربو بدون فوهات)
-
7
-
أقصى وقت تشغيل للبطارية (بالدقائق) (الوضع العادي مع فوهة محرك الطاقة)
-
40
-
أقصى وقت تشغيل (دقيقة / بطارية) (وضع الطاقة + فوهة)
-
20
-
أقصى وقت تشغيل للبطارية (بالدقائق) (وضع التربو مع فوهة Power Drive)
-
6
الملخص
كل المواصفات
ميزات التحكم
-
شاشة التحكم
-
LED أبيض اللون
-
نوع التحكم
-
لوحة تعمل باللمس
الأبعاد/الأوزان
-
أبعاد التعبئة (العرض × الارتفاع × العمق) (مم)
-
540 × 294 × 417
-
المقاس الداخلي (العرض × الارتفاع × العمق) (مم)
-
368 × 272 × 476
-
أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق) (مم)
-
476 × 272 × 368
-
وزن المنتج (كجم)
-
8.5
-
وزن الشحن (كجم)
-
11.2
الطاقة/التقديرات
-
خرج الطاقة (واط)
-
1000
-
مصدر الطاقة المطلوب (فولت / هرتز)
-
220/50~60
ميزات فرن ميكروويف
-
خرج طاقة المايكروويف (واط)
-
1000
-
سعة الفرن (لتر)
-
25
-
حجم القرص الدوار (مم)
-
292
المواصفات الأساسية
-
تصميم الباب
-
Smog
-
EasyClean
-
نعم
-
اللون الخارجي
-
أبيض
-
سعة الفرن (لتر)
-
25
-
النوع
-
Solo
ميزات الملاءمة والراحة
-
التأمين ضد عبث الأطفال
-
نعم
-
ساعة
-
نعم
-
EasyClean
-
نعم
-
إعدادات الوقت
-
نعم
أساليب الطهي
-
اعادة تسخين ذاتي
-
8
-
إذابة الصقيع العاكس
-
4
-
تذويب
-
3
-
مقاوم للماء
-
2
-
إزالة العسر
-
3
-
تدفئة
-
2
التصميم / التشطيب
-
تصميم الباب
-
Smog
-
نوع فتح الباب
-
تأرجح جانبي
-
اللون الخارجي
-
أبيض
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A9K-CORE.MS2535G
CordZero A9Kompressor الكهربائية اليدوية اللاسلكية المدعمة + ميكرويف | 25 لتر | 1000واط | تقنية الطهي والتسخين السريع| NeoChef