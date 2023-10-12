*استنادًا إلى نتائج الاختبار الداخلي في LG، يصل وقت التشغيل في كل وضع من الأوضاع -- العادي والقدرة العالية والتربو - إلى 120 دقيقة و60 دقيقة و14 دقيقة على التوالي. تنطبق أوقات التشغيل هذه عند استخدام بطاريتين، يتم شحن إحداهما في المكنسة الكهربائية ويتم شحن الأخرى بواسطة محطة الشحن مباشرةً. ببطارية واحدة (يتم شحن البطارية مباشرةً من محطة الشحن)، يصل وقت التشغيل في كل وضع من الأوضاع -- العادي والقدرة العالية والتربو إلى 60 دقيقة و30 دقيقة و7 دقائق، على التوالي.

**تم إجراء الاختبار في درجة حرارة الغرفة (26 درجة مئوية، 78.8 درجة مئوية)، من دون أي فوهة، مع تشغيل شبكة Wi-Fi.

***يصل وقت التشغيل باستخدام فوهة التشغيل القوي Power Drive Nozzle في كل وضع من الأوضاع -- العادي والقدرة العالية والتربو إلى 80 دقيقة و40 دقيقة و12 دقيقة على التوالي عند استخدام بطاريتين. ببطارية واحدة، يصل وقت التشغيل في كل وضع من الأوضاع -- العادي والقدرة العالية والتربو إلى 40 دقيقة و20 دقيقة و6 دقائق على التوالي. قد يختلف وقت التشغيل الفعلي وفقًا لبيئة التشغيل وساعات الاستخدام.