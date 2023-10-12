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المكنسة الكهربائية اللاسلكية القوية بعصا يدوية المزوّدة بتكنولوجيا Kompressor™
ضغط الغبار والشعر في حاوية المخلفات، حتى لا تضطر إلى إفراغها كثيرًا
*قد تختلف النتائج وفقًا لبيئة التشغيل.
*استنادًا إلى نتائج الاختبار الداخلي في LG، يصل وقت التشغيل في كل وضع من الأوضاع -- العادي والقدرة العالية والتربو - إلى 120 دقيقة و60 دقيقة و14 دقيقة على التوالي. تنطبق أوقات التشغيل هذه عند استخدام بطاريتين، يتم شحن إحداهما في المكنسة الكهربائية ويتم شحن الأخرى بواسطة محطة الشحن مباشرةً. ببطارية واحدة (يتم شحن البطارية مباشرةً من محطة الشحن)، يصل وقت التشغيل في كل وضع من الأوضاع -- العادي والقدرة العالية والتربو إلى 60 دقيقة و30 دقيقة و7 دقائق، على التوالي.
**تم إجراء الاختبار في درجة حرارة الغرفة (26 درجة مئوية، 78.8 درجة مئوية)، من دون أي فوهة، مع تشغيل شبكة Wi-Fi.
***يصل وقت التشغيل باستخدام فوهة التشغيل القوي Power Drive Nozzle في كل وضع من الأوضاع -- العادي والقدرة العالية والتربو إلى 80 دقيقة و40 دقيقة و12 دقيقة على التوالي عند استخدام بطاريتين. ببطارية واحدة، يصل وقت التشغيل في كل وضع من الأوضاع -- العادي والقدرة العالية والتربو إلى 40 دقيقة و20 دقيقة و6 دقائق على التوالي. قد يختلف وقت التشغيل الفعلي وفقًا لبيئة التشغيل وساعات الاستخدام.
*بعد الغسل، تأكد من جفاف الفلاتر تمامًا قبل إعادة تجميعها. قد يختلف وقت التجفيف حسب الموسم أو درجة الحرارة أو الرطوبة.
*استند الاختبار الذي أجرته SLG إلى المعيار IEC 62885-2 وEN 60312-1، وقد تم اختبار القدرة على احتجاز الغبار بحجم جزيئات يتراوح ما بين 0.5 ميكرومتر و4.2 ميكرومترات في وضع التربو (Turbo) وبلغ المتوسط 99.999% (درجة "ممتازة"، 5 نجوم) . قد تختلف القدرة على احتجاز الغبار وفقًا لبيئة التشغيل.
*الهاتف الذكي المتوافق (بنظام التشغيل Android 4.1.2 (JellyBean) أو الأحدث أو iOS 9 أو الأحدث) مطلوب لتطبيق LG ThinQ®. يلزم توفر اتصال بيانات الجوال وشبكة Wi-Fi المنزلية.
مرفق فوهات التشغيل القوي
الملحقات وأدوات التنظيف
الملخص
الأبعاد
المواصفات الرئيسية
-
أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)
-
260 x 1120 x 270
كل المواصفات
-
فرشاة التنظيف
-
نعم
-
أداة الجمع
-
نعم
-
أداة الشقوق
-
نعم
-
فوهة الفراش
-
لا
-
فوهة الممسحة
-
لا
-
فوهة الحيوانات الأليفة
-
نعم
-
فوهة الأرضية الصلبة الرفيعة
-
نعم
-
الفوهة العامة (متعددة الأسطح)
-
نعم
-
فلتر عادم إضافي
-
لا
-
أداة إزالة الأوساخ الصلبة
-
لا
-
أداة الفراش
-
لا
-
وسادات الممسحة (الكمية)
-
0
-
أداة متعددة الزوايا
-
لا
-
حشو خزان المياه (كوب القياس) لفوهة الممسحة
-
لا
-
أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)
-
260 x 1120 x 270
-
الوزن (كجم)
-
2.6
-
الباركود
-
8806087075373
-
مؤشر حالة البطارية
-
نعم
-
تحويل إلى محمول في اليد
-
نعم
-
حزمة الطاقة المزدوجة
-
نعم
-
محرك محوّل ذكي
-
نعم
-
النوع
-
عصا لاسلكية + محمولة باليد (2 في 1)
-
سعة صندوق الأتربة (L)
-
0.44
-
وضع الطاقة
-
عادي / قوي / تربو
-
البطاريات المرفقة (الكمية)
-
2 (مزدوجة)
-
نوع البطارية
-
ليثيوم أيون
-
وقت الشحن لكل بطارية (بالدقائق)
-
240
-
أقصى وقت تشغيل للبطارية (بالدقائق) (الوضع العادي بدون فوهات)
-
60
-
أقصى وقت تشغيل للبطارية (بالدقائق) (الوضع العادي مع فوهة محرك الطاقة)
-
40
-
أقصى وقت تشغيل (دقيقة / بطارية) (وضع الطاقة)
-
30
-
أقصى وقت تشغيل (دقيقة / بطارية) (وضع الطاقة + فوهة)
-
20
-
أقصى وقت تشغيل للبطارية (بالدقائق) (وضع التربو بدون فوهات)
-
7
-
أقصى وقت تشغيل للبطارية (بالدقائق) (وضع التربو مع فوهة Power Drive)
-
6
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A9K-PRO
المكنسة الكهربائية اللاسلكية القوية بعصا يدوية المزوّدة بتكنولوجيا Kompressor™