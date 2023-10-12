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المكنسة الكهربائية اللاسلكية القوية بعصا يدوية المزوّدة بتكنولوجيا Kompressor™‎

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المكنسة الكهربائية اللاسلكية القوية بعصا يدوية المزوّدة بتكنولوجيا Kompressor™‎

A9K-PRO

المكنسة الكهربائية اللاسلكية القوية بعصا يدوية المزوّدة بتكنولوجيا Kompressor™‎

Front view Power Drive Mop™‎ وKompressor™‎
شفط قوي للحصول على تنظيف عميق3

شفط قوي للحصول على تنظيف عميق

يساعد الجمع بين الموتور بعاكس ذكي Smart Inverter Motor™‎ وأسطوانة التربو المحوري Axial Turbo Cyclone، التي تفصل الأوساخ عن الغبار، في توفير شفط قوي يدوم طويلاً.
تظهر منطقة مقبض المكنسة الكهربائية بعصا يدوية على اليسار مع الموتور بعاكس ذكي Smart Inverter Motor™‎ الذي يظهر بالداخل على الجانب الأيمن الخارجي من الجهاز.

بتوفير تكنولوجيا تنظيف قوية ومتينة

يتميز الموتور بعاكس ذكي بتصميم خالٍ من الفُرش يوفر أدنى حد من الاحتكاك الميكانيكي في أثناء التشغيل. الأمر الذي يعمل على تحسين متانة الموتور، ما يتيح لشركة LG تقديم ضمان لمدة 10 سنوات على قطع الموتور.

ضغط الغبار والشعر في حاوية المخلفات، حتى لا تضطر إلى إفراغها كثيرًا

توفر لك تكنولوجيا LG KOMPRESSOR™‎ الوقت عن طريق ضغط الغبار والشعر المتجمعين في حاوية المخلفات. بفضل ضغط الغبار والشعر (بما يصل إلى 2.4 ضعف السعة غير المضغوطة*)، لن تضطر إلى تنظيف الحاوية كثيرًا. وعندما يحين وقت التفريغ، ما عليك سوى الضغط على ذراع Kompressor لأسفل ببساطة مع فتح الباب لإزالة المحتويات.

*قد تختلف النتائج وفقًا لبيئة التشغيل.

التنظيف والشحن في الوقت نفسه3

التنظيف والشحن في الوقت نفسه

بفضل البطاريتين المرفقتين القابلتين للتبديل، يمكنك التنظيف والشحن في الوقت نفسه. يصل وقت التشغيل بالبطارية إلى 120 دقيقة*.

*استنادًا إلى نتائج الاختبار الداخلي في LG، يصل وقت التشغيل في كل وضع من الأوضاع -- العادي والقدرة العالية والتربو - إلى 120 دقيقة و60 دقيقة و14 دقيقة على التوالي. تنطبق أوقات التشغيل هذه عند استخدام بطاريتين، يتم شحن إحداهما في المكنسة الكهربائية ويتم شحن الأخرى بواسطة محطة الشحن مباشرةً. ببطارية واحدة (يتم شحن البطارية مباشرةً من محطة الشحن)، يصل وقت التشغيل في كل وضع من الأوضاع -- العادي والقدرة العالية والتربو إلى 60 دقيقة و30 دقيقة و7 دقائق، على التوالي.
**تم إجراء الاختبار في درجة حرارة الغرفة (26 درجة مئوية، 78.8 درجة مئوية)، من دون أي فوهة، مع تشغيل شبكة Wi-Fi.
***يصل وقت التشغيل باستخدام فوهة التشغيل القوي Power Drive Nozzle في كل وضع من الأوضاع -- العادي والقدرة العالية والتربو إلى 80 دقيقة و40 دقيقة و12 دقيقة على التوالي عند استخدام بطاريتين. ببطارية واحدة، يصل وقت التشغيل في كل وضع من الأوضاع -- العادي والقدرة العالية والتربو إلى 40 دقيقة و20 دقيقة و6 دقائق على التوالي. قد يختلف وقت التشغيل الفعلي وفقًا لبيئة التشغيل وساعات الاستخدام.

خيارات الشحن والتخزين

يمكن تخزين العصا اليدوية CordZero بسهولة وأمان في منزلك بثلاث طرق مختلفة: وضع التثبيت على الحائط ووضع الإيقاف على الأرض ووضع الحجم الصغير.

 

سهولة التخزين والشحن في أي مكان لا يلزم أي تدريبات.

يتضمن حامل الشحن ثلاثة خيارات للتخزين: القيام بالذات، والحجم الصغير، والتثبيت التقليدي على الحائط.

 

خيارات الشحن والتخزين

يمكن تخزين العصا اليدوية CordZero بسهولة وأمان في منزلك بثلاث طرق مختلفة: وضع التثبيت على الحائط ووضع الإيقاف على الأرض ووضع الحجم الصغير.

 

يد تمسك بمقبض المكنسة الكهربائية المزوّدة بعصا يدوية. يُظهر المقبض زر التشغيل/إيقاف التشغيل وزر Wi-Fi وزر Turbo (التربو).

ميزات التحكم بلمسة واحدة من إبهامك

يسهل تحديد مستويات On (التشغيل) وOff (إيقاف التشغيل) والقدرة العالية، بما في ذلك وضع «Turbo» (التربو) بلمسة من الإبهام.
يظهر المنتج في المنظر الجانبي مع سهم على الأنبوب يشير إلى خيار التمديد المكوّن من 4 مراحل. يُظهر رسم خط على اليسار تمديد العصا حتى 3.68 أقدام ثم إلى 2.89 قدم وتدويرها محوريًا.

طول عصا قابل للضبط لتوفير تعدد الاستخدامات

يتم تمديدها أو ضمها بسهولة لتخزينها واستخدامها في استخدامات متعددة على الأرضيات والمناطق التي يصعب الوصول إليها.
يظهر صنبور قيد التشغيل ويملأ الماء نصف الصورة لإظهار سهولة تنظيف العناصر الثلاثة التي تشكل الفلتر والنظام الدوَّار للمكنسة الكهربائية التي تعمل بعصا يدوية وهي تطفو.

فلاتر قابلة للإزالة والغسل

يمكنك صيانة المكنسة الكهربائية بسهولة عن طريق إزالة الفلاتر وغسلها. بمرور الوقت، تتراكم الأوساخ على الفلاتر بداخل المكنسة. يمكن إزالة كل من الفلتر المعدني وفلتر القماش الأولي وفلتر الغبار الناعم وغسلها في الماء لتنظيف الأوساخ. اترك الفلاتر إلى أن تجف تمامًا قبل إعادة تركيبها في المكنسة.

*بعد الغسل، تأكد من جفاف الفلاتر تمامًا قبل إعادة تجميعها. قد يختلف وقت التجفيف حسب الموسم أو درجة الحرارة أو الرطوبة.

تم فصل نظام الفلترة المكوّن من 5 مراحل للمنتج وعرضه بأسهم وكلمات تشير إلى كل مرحلة من خلال: الأسطوانة الأولى، مرشح الغبار المعدني، الأسطوانة الثانية، المرشح الأولي، مرشح الغبار الناعم.

نظِّف الأرضيات والتقط جزيئات الغبار الدقيقة باستخدام نظام الفلترة المكوّن من 5 مراحل

يفصل نظام الفلترة المكوّن من 5 مراحل الغبار الذي تم شفطه في حاوية الغبار ثم يقوم بفلترة الغبار الناعم المتبقي، ما يؤدي إلى الفلترة بنسبة 99.999% في المتوسط الجزيئات مقاس 0.5 ميكرومتر إلى 4.2 ميكرومترات.

*استند الاختبار الذي أجرته SLG إلى المعيار IEC 62885-2 وEN 60312-1، وقد تم اختبار القدرة على احتجاز الغبار بحجم جزيئات يتراوح ما بين 0.5 ميكرومتر و4.2 ميكرومترات في وضع التربو (Turbo) وبلغ المتوسط 99.999% (درجة "ممتازة"، 5 نجوم) . قد تختلف القدرة على احتجاز الغبار وفقًا لبيئة التشغيل.

توجد المكنسة الكهربائية على حامل الشحن داخل غرفة المعيشة في الخلفية مع امرأة تنظر إلى هاتفها في المقدمة. تُظهر صورة لشاشة الهاتف تاريخ تنظيف منتجها.

تلقي التنبيهات والمراقبة للحصول على تنظيف عميق وقوي

يساعد ThinQ في مراقبة مكنسة CordZero™ A9 Kompressor والحفاظ عليها عن طريق تنبيهك للتحقق من حالة الفلتر ووقت شحن البطارية، بالإضافة إلى تشغيل التشخيص وسجل التنظيف، وكل ذلك من خلال تطبيق واحد.*

*الهاتف الذكي المتوافق (بنظام التشغيل Android 4.1.2‏ (JellyBean) أو الأحدث أو iOS 9 أو الأحدث) مطلوب لتطبيق LG ThinQ®‎. يلزم توفر اتصال بيانات الجوال وشبكة Wi-Fi المنزلية.

مرفق فوهات التشغيل القوي

فوهة Slim Power Drive™‎

تزيل فوهة Slim Power Drive™ Nozzle الغبار والأوساخ وشعر الحيوانات الأليفة بكفاءة من الأماكن التي يصعب الوصول إليها.

فوهة الأسطح المتعددة

الملحقات وأدوات التنظيف

أداة الشقوق

تُعد أداة الشقوق مفيدة لتنظيف المناطق غير المعتادة، والتي يصعب الوصول إليها.

الأداة المُجمَّعة

الأداة المُجمَّعة عبارة عن ملحق يؤدي وظيفتين في آن واحد، حيث يمكن ضبطه ليعمل كفرشاة ناعمة أو كفوهة صلبة.

الملخص

طباعة

الأبعاد

A9K-PROA9K-PRO
أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)
260 x 1120 x 270
تحويل إلى محمول في اليد
نعم
وضع الطاقة
عادي / قوي / تربو
نوع البطارية
ليثيوم أيون

المواصفات الرئيسية

أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)

260 x 1120 x 270

كل المواصفات

الملحقات الأساسية

فرشاة التنظيف

نعم

أداة الجمع

نعم

أداة الشقوق

نعم

الفوهات

فوهة الفراش

لا

فوهة الممسحة

لا

فوهة الحيوانات الأليفة

نعم

فوهة الأرضية الصلبة الرفيعة

نعم

الفوهة العامة (متعددة الأسطح)

نعم

أدوات وملحقات أخرى

فلتر عادم إضافي

لا

أداة إزالة الأوساخ الصلبة

لا

أداة الفراش

لا

وسادات الممسحة (الكمية)

0

أداة متعددة الزوايا

لا

حشو خزان المياه (كوب القياس) لفوهة الممسحة

لا

الأبعاد والأوزان (أنظف)

أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)

260 x 1120 x 270

الوزن (كجم)

2.6

الباركود

الباركود

8806087075373

الميزات (أكثر نظافة)

مؤشر حالة البطارية

نعم

تحويل إلى محمول في اليد

نعم

حزمة الطاقة المزدوجة

نعم

محرك محوّل ذكي

نعم

النوع

عصا لاسلكية + محمولة باليد (2 في 1)

أداء (أنظف)

سعة صندوق الأتربة (L)

0.44

وضع الطاقة

عادي / قوي / تربو

البطارية

البطاريات المرفقة (الكمية)

2 (مزدوجة)

نوع البطارية

ليثيوم أيون

وقت الشحن لكل بطارية (بالدقائق)

240

أقصى وقت تشغيل للبطارية (بالدقائق) (الوضع العادي بدون فوهات)

60

أقصى وقت تشغيل للبطارية (بالدقائق) (الوضع العادي مع فوهة محرك الطاقة)

40

أقصى وقت تشغيل (دقيقة / بطارية) (وضع الطاقة)

30

أقصى وقت تشغيل (دقيقة / بطارية) (وضع الطاقة + فوهة)

20

أقصى وقت تشغيل للبطارية (بالدقائق) (وضع التربو بدون فوهات)

7

أقصى وقت تشغيل للبطارية (بالدقائق) (وضع التربو مع فوهة Power Drive)

6

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Front view Power Drive Mop™‎ وKompressor™‎

A9K-PRO

المكنسة الكهربائية اللاسلكية القوية بعصا يدوية المزوّدة بتكنولوجيا Kompressor™‎