مكنسة يدوية لاسلكية LG CordZero™ A9 Air Vacuum Cleaner

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1)منتج خفيف الوزن وقوي

*استنادًا إلى نتائج الاختبار الخاصة بمختبر الاختبار الكوري (KTL) في 23 نوفمبر 2023 وفقًا للمعيار الدولي IEC 62885-4:2020+AMD1:2023 CSV البند 5.11، تم حساب أقصى قوة شفط استنادًا إلى وضع التربو باستخدام بطارية جديدة مشحونة بالكامل بحاوية غبار فارغة دون الجمع بين أنبوب التمديد وفوهة المكنسة على الهيكل

*يتم حساب قوة الشفط (الوحدة: واط) عن طريق ضرب الفراغ (الوحدة: كيلو باسكال) وتدفق الهواء (الوحدة: لتر/ثانية) الذي يلاحظه الجهاز لاختبار بيانات الهواء.

*إذا كان الوضع المحمي للمنتج أثناء الاستخدام، يتم تقليل قوة الشفط (عندما يتم سد المنتج بمواد غريبة، فإنه يصدر صوتًا ""مُلفتًا~""، وإذا استمرت المواد الغريبة في الحجب، يتم إيقاف الطاقة لحماية المنتج).

*قد تختلف قوة الشفط الفعلية حسب المنزل وبيئة التشغيل.

*الوزن الإجمالي للمنتج هو وزن جسم المكنسة الكهربائية والبطارية وأنبوب التمديد وفوهة الأرضية مجتمعة.

*قد يختلف وزن المنتج الفعلي حسب عملية التصنيع وبيئة القياس.

2)بطارية قابلة للتغيير

*نتيجة لاختبار LG الداخلي، يعتمد وقت تشغيل البطارية الفردية على استخدام بطارية جديدة (بطارية جديدة واحدة مشحونة بالكامل في محطة الشحن)، والوضع العادي لمدة تصل إلى 40 دقيقة دون توصيل أي فوهة (وضع الطاقة لمدة تصل إلى 20 دقيقة، ووضع التربو لمدة تصل إلى 7 دقائق)، والوضع العادي لمدة تصل إلى 30 دقيقة مع توصيل الفوهة التي تحتوي على المحرك بالداخل. (وضع الطاقة حتى 15 دقيقة، وضع التربو حتى 6 دقائق)

*قد ينخفض وقت التشغيل الفعلي عند استخدام فوهة مزودة بمحرك، وقد يختلف أيضًا حسب المنزل وبيئة التشغيل.