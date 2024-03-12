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مكنسة يدوية لاسلكية LG CordZero™ A9 Air Vacuum Cleaner

مميزات

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المواصفات

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الدعم

مكنسة يدوية لاسلكية LG CordZero™ A9 Air Vacuum Cleaner

A9LSLIM

مكنسة يدوية لاسلكية LG CordZero™ A9 Air Vacuum Cleaner

()
  • LG CordZero™ A9 Air
  • LG CordZero™ A9 Air
  • LG CordZero™ A9 Air
  • LG CordZero™ A9 Air
  • LG CordZero™ A9 Air
  • LG CordZero™ A9 Air
  • LG CordZero™ A9 Air
  • LG CordZero™ A9 Air
  • LG CordZero™ A9 Air
  • LG CordZero™ A9 Air
  • LG CordZero™ A9 Air
  • LG CordZero™ A9 Air
  • LG CordZero™ A9 Air
  • LG CordZero™ A9 Air
  • LG CordZero™ A9 Air
LG CordZero™ A9 Air
LG CordZero™ A9 Air
LG CordZero™ A9 Air
LG CordZero™ A9 Air
LG CordZero™ A9 Air
LG CordZero™ A9 Air
LG CordZero™ A9 Air
LG CordZero™ A9 Air
LG CordZero™ A9 Air
LG CordZero™ A9 Air
LG CordZero™ A9 Air
LG CordZero™ A9 Air
LG CordZero™ A9 Air
LG CordZero™ A9 Air
LG CordZero™ A9 Air

الميزات الرئيسية

  • 1.97 كجم فقط. منتج خفيف الوزن وقوي
  • حامل موفر للمساحة
  • نصائح وأدوات عند تنظيف الشقوق
  • فلاتر سهلة الفصل
  • بطارية قابلة للفصل بسهولة
المزيد

صورة مرئية رئيسية لـ Codezero A9 Air Intro

منتج خفيف الوزن وقوي
تصميم مدمج
5-step filtration system
بطارية قابلة للتغيير
منتج خفيف الوزن وقوي

قوي على الغبار، وسهل على الرسغين

بوزن 1.97 كجم فقط، توفر هذه المكنسة الكهربائية شفطًا قويًا1) بتصميم مريح وخفيف الوزن. 

* صور المنتج لأغراض التوضيح فقط وقد تختلف عن المنتج الفعلي.

مكنسة Dual Turbo Cyclone

تفصل بين الغبار والهواء

يعمل تدفق الهواء المستمر على منع تجمع الغبار في الفلاتر ويساعد في الحفاظ على قوة الشفط.

* صور المنتج لأغراض التوضيح فقط وقد تختلف عن المنتج الفعلي.

*قد يختلف أداء فصل الغبار حسب المنزل وبيئة التشغيل.

تصميم نحيف

تصميم رائع ومدمج

التصميم الموفر للمساحة يُسهِّل استخدام المكنسة ويتيح تخزينها بسهولة، مما يساعد على الحفاظ على مساحتك نظيفة ومرتبة.

* صور المنتج لأغراض التوضيح فقط وقد تختلف عن المنتج الفعلي.

*استنادًا إلى قياس LG، تم حساب الحجم استنادًا إلى نمذجة المنتج 3D، ومقارنته باسم A9K (اسم الطراز: S98*******).

*قد يختلف حجم المنتج حسب عملية التصنيع وبيئة القياس.

نصائح وأدوات عند تنظيف الشقوق

تنظيف مريح ومتعدد الاستخدامات

مع الطرف المدمج المصمم بدقة، يمكنك بسهولة الوصول إلى الزوايا والمساحات الضيقة التي عادة ما يصعب الوصول إليها. هناك أيضًا أدوات إضافية للاستخدام المتعدد.

مع الطرف المدمج المصمم بدقة، يمكنك بسهولة الوصول إلى الزوايا والمساحات الضيقة التي عادة ما يصعب الوصول إليها. هناك أيضًا أدوات إضافية للاستخدام المتعدد.

* صور المنتج لأغراض التوضيح فقط وقد تختلف عن المنتج الفعلي.

5-step filtration system

حافظ على بقاء الغبار بعيدًا عن مكانك

يحافظ نظام الفتلرة المكون من 5 خطوات (5-step filtration system) على إزالة الغبار

* صور المنتج لأغراض التوضيح فقط وقد تختلف عن المنتج الفعلي.

*قد يختلف أداء الفلترة حسب المنزل وبيئة التشغيل.

فلاتر سهلة الفصل

سهولة الفصل للصيانة الصحية

يمكن إزالة حاوية الغبار والعادم والفلاتر الدقيقة بسهولة، مما يقلل من متاعب إدارة النظافة. 

* صور المنتج لأغراض التوضيح فقط وقد تختلف عن المنتج الفعلي.

*عناصر فلتر حاوية الغبار تحتوي على شبكة معدنية مع إعصار ثانوي.

السهولة

تغييرات سلسة وبسيطة في البطارية

راقب استخدام الطاقة من خلال إشعارات LED سهلة الاستخدام ثم قم بتغيير البطارية2) بلمسة زر. 

* صور المنتج لأغراض التوضيح فقط وقد تختلف عن المنتج الفعلي.

*بطارية واحدة (1) مضمنة بشكل قياسي.

تصميم صغير يناسب المساحة المتغيرة

تصميم صغير يناسب المساحة المتغيرة

حامل موفر للمساحة

حامل موفر للمساحة

تصميم بسيط وخفيف الوزن

تصميم بسيط وخفيف الوزن

بطارية قابلة للفصل بسهولة

بطارية قابلة للفصل بسهولة

* صور المنتج لأغراض التوضيح فقط وقد تختلف عن المنتج الفعلي.

إخلاء المسؤولية

 

1)منتج خفيف الوزن وقوي 

*استنادًا إلى نتائج الاختبار الخاصة بمختبر الاختبار الكوري (KTL) في 23 نوفمبر 2023 وفقًا للمعيار الدولي IEC 62885-4:2020+AMD1:2023 CSV البند 5.11، تم حساب أقصى قوة شفط استنادًا إلى وضع التربو باستخدام بطارية جديدة مشحونة بالكامل بحاوية غبار فارغة دون الجمع بين أنبوب التمديد وفوهة المكنسة على الهيكل

*يتم حساب قوة الشفط (الوحدة: واط) عن طريق ضرب الفراغ (الوحدة: كيلو باسكال) وتدفق الهواء (الوحدة: لتر/ثانية) الذي يلاحظه الجهاز لاختبار بيانات الهواء.

*إذا كان الوضع المحمي للمنتج أثناء الاستخدام، يتم تقليل قوة الشفط (عندما يتم سد المنتج بمواد غريبة، فإنه يصدر صوتًا ""مُلفتًا~""، وإذا استمرت المواد الغريبة في الحجب، يتم إيقاف الطاقة لحماية المنتج).

*قد تختلف قوة الشفط الفعلية حسب المنزل وبيئة التشغيل.

*الوزن الإجمالي للمنتج هو وزن جسم المكنسة الكهربائية والبطارية وأنبوب التمديد وفوهة الأرضية مجتمعة.

*قد يختلف وزن المنتج الفعلي حسب عملية التصنيع وبيئة القياس.

 

2)بطارية قابلة للتغيير

*نتيجة لاختبار LG الداخلي، يعتمد وقت تشغيل البطارية الفردية على استخدام بطارية جديدة (بطارية جديدة واحدة مشحونة بالكامل في محطة الشحن)، والوضع العادي لمدة تصل إلى 40 دقيقة دون توصيل أي فوهة (وضع الطاقة لمدة تصل إلى 20 دقيقة، ووضع التربو لمدة تصل إلى 7 دقائق)، والوضع العادي لمدة تصل إلى 30 دقيقة مع توصيل الفوهة التي تحتوي على المحرك بالداخل. (وضع الطاقة حتى 15 دقيقة، وضع التربو حتى 6 دقائق)

*قد ينخفض وقت التشغيل الفعلي عند استخدام فوهة مزودة بمحرك، وقد يختلف أيضًا حسب المنزل وبيئة التشغيل.

طباعة

المواصفات الرئيسية

  • أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)

    ‎251 x 1026 x 242 ‎

كل المواصفات

الباركود

  • الباركود

    8806096421024

الملحقات الأساسية

  • فرشاة التنظيف

    نعم

  • أداة الجمع

    نعم

  • أداة الشقوق

    نعم

البطارية

  • البطاريات المرفقة (الكمية)

    1 (فردية)

  • نوع البطارية

    ليثيوم أيون

  • وقت الشحن لكل بطارية (بالدقائق)

    240

  • أقصى وقت تشغيل للبطارية (بالدقائق) (الوضع العادي بدون فوهات)

    40

  • أقصى وقت تشغيل للبطارية (بالدقائق) (الوضع العادي مع فوهة محرك الطاقة)

    30

  • أقصى وقت تشغيل (دقيقة / بطارية) (وضع الطاقة)

    20

  • أقصى وقت تشغيل (دقيقة / بطارية) (وضع الطاقة + فوهة)

    15

  • أقصى وقت تشغيل للبطارية (بالدقائق) (وضع التربو بدون فوهات)

    7

  • أقصى وقت تشغيل للبطارية (بالدقائق) (وضع التربو مع فوهة Power Drive)

    6

الأبعاد والأوزان (أنظف)

  • أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)

    ‎251 x 1026 x 242 ‎

  • الوزن (كجم)

    1.97

الميزات (أكثر نظافة)

  • مؤشر حالة البطارية

    نعم

  • تحويل إلى محمول في اليد

    نعم

  • حزمة الطاقة المزدوجة

    لا

  • تكنولوجيا الكومبريسور

    لا

  • محرك محوّل ذكي

    نعم

  • النوع

    عصا لاسلكية + محمولة باليد (2 في 1)

الفوهات

  • فوهة الفراش

    لا

  • فوهة الممسحة

    لا

  • فوهة الحيوانات الأليفة

    لا

  • فوهة الأرضية الصلبة الرفيعة

    نعم

  • الفوهة العامة (متعددة الأسطح)

    لا

أدوات وملحقات أخرى

  • فلتر عادم إضافي

    لا

  • أداة إزالة الأوساخ الصلبة

    لا

  • أداة الفراش

    لا

  • وسادات الممسحة (الكمية)

    0

  • أداة متعددة الزوايا

    لا

  • حشو خزان المياه (كوب القياس) لفوهة الممسحة

    لا

أداء (أنظف)

  • سعة صندوق الأتربة (L)

    0.25

  • قوة الشفط القصوى (واط)

    150

  • وضع الطاقة

    عادي / قوي / تربو

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