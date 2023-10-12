مكنسة كهربائية عمودية لاسلكية AEROSCIENCE ™ تكنولوجيا توربو 160 واط جامع جسيمات قوي

*ضمان لمدة 10 سنوات على المحرك - يسري ضمان هذه القطعة على المحرك فقط، وسيتم فرض رسوم العمالة. إذا انتهت صلاحية ضمان المنتج، عندما تتضمن خدمة الإصلاح أي قطع أخرى ذات صلة، فسيتم تحميل العميل تكلفتها هي الأخرى.