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مكنسة كهربائية عمودية لاسلكية AEROSCIENCE ™ تكنولوجيا توربو 160 واط جامع جسيمات قوي
*ضمان لمدة 10 سنوات على المحرك - يسري ضمان هذه القطعة على المحرك فقط، وسيتم فرض رسوم العمالة. إذا انتهت صلاحية ضمان المنتج، عندما تتضمن خدمة الإصلاح أي قطع أخرى ذات صلة، فسيتم تحميل العميل تكلفتها هي الأخرى.
*تأكد من جفاف الفلتر تمامًا، عن طريق التجفيف بشكل طبيعي لمدة 24 ساعة على الأقل.
^تم اختباره وفقًا لمعيار ASTM F1977-04 (2017) لكفاءة الترشيح في نظام المكنسة الكهربائية، في وضع Turbo (Max). قد تتباين كفاءة الترشيح الفعلية حسب بيئة التشغيل.
الملخص
المواصفات الرئيسية
-
أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)
-
260 x 1120 x 270
كل المواصفات
-
الباركود
-
8806087076394
-
فرشاة التنظيف
-
لا
-
أداة الجمع
-
نعم
-
أداة الشقوق
-
نعم
-
البطاريات المرفقة (الكمية)
-
1 (فردية)
-
نوع البطارية
-
ليثيوم أيون
-
وقت الشحن لكل بطارية (بالدقائق)
-
240
-
أقصى وقت تشغيل للبطارية (بالدقائق) (الوضع العادي بدون فوهات)
-
50
-
أقصى وقت تشغيل للبطارية (بالدقائق) (الوضع العادي مع فوهة محرك الطاقة)
-
40
-
أقصى وقت تشغيل (دقيقة / بطارية) (وضع الطاقة)
-
11
-
أقصى وقت تشغيل (دقيقة / بطارية) (وضع الطاقة + فوهة)
-
11
-
أقصى وقت تشغيل للبطارية (بالدقائق) (وضع التربو بدون فوهات)
-
6
-
أقصى وقت تشغيل للبطارية (بالدقائق) (وضع التربو مع فوهة Power Drive)
-
6
-
أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)
-
260 x 1120 x 270
-
الوزن (كجم)
-
2.7
-
مؤشر حالة البطارية
-
نعم
-
تحويل إلى محمول في اليد
-
نعم
-
حزمة الطاقة المزدوجة
-
لا
-
محرك محوّل ذكي
-
نعم
-
النوع
-
عصا لاسلكية + محمولة باليد (2 في 1)
-
فوهة الفراش
-
لا
-
فوهة الممسحة
-
لا
-
فوهة الحيوانات الأليفة
-
لا
-
فوهة الأرضية الصلبة الرفيعة
-
نعم
-
الفوهة العامة (متعددة الأسطح)
-
نعم
-
فلتر عادم إضافي
-
لا
-
أداة إزالة الأوساخ الصلبة
-
لا
-
أداة الفراش
-
لا
-
وسادات الممسحة (الكمية)
-
0
-
أداة متعددة الزوايا
-
لا
-
حشو خزان المياه (كوب القياس) لفوهة الممسحة
-
لا
-
سعة صندوق الأتربة (L)
-
0.44
-
وضع الطاقة
-
عادي / قوي / تربو
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A9N-LITE
مكنسة كهربائية عمودية لاسلكية AEROSCIENCE ™ تكنولوجيا توربو 160 واط جامع جسيمات قوي