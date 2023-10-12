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مكنسة كهربائية عمودية لاسلكية AEROSCIENCE ™ تكنولوجيا توربو 160 واط جامع جسيمات قوي

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مكنسة كهربائية عمودية لاسلكية AEROSCIENCE ™ تكنولوجيا توربو 160 واط جامع جسيمات قوي

A9N-LITE

مكنسة كهربائية عمودية لاسلكية AEROSCIENCE ™ تكنولوجيا توربو 160 واط جامع جسيمات قوي

RightSide
يشفط رأس المكنسة الكهربائية الغبار بسرعة من على السجادة، ما يظهر قدرة شفط قوية.
AEROScience™‎

شفط قوي
لضمان التنظيف التام

شفط قوي يعمل على فلترة الغبار وينظف الأسطح في مدة أقصر.
محرك عاكس ذكي مزود بتقنية AEROScience™‎

قوة ومتانة

محرك عاكس ذكي مزود بتقنية AEROScience™‎

يعمل المحرك Smart Inverter Motor™‎ بسرعة عالية ويدفع المروحة لتوليد تدفق هواء دوَّار وداخلي داخل المكنسة الكهربائية، ما يساعد في فصل جزيئات الغبار وتصفيتها. تقدم LG ضمانًا لمدة 10 سنوات على المحرك.

*ضمان لمدة 10 سنوات على المحرك - يسري ضمان هذه القطعة على المحرك فقط، وسيتم فرض رسوم العمالة. إذا انتهت صلاحية ضمان المنتج، عندما تتضمن خدمة الإصلاح أي قطع أخرى ذات صلة، فسيتم تحميل العميل تكلفتها هي الأخرى.

 

أداة الشقوق

لتنظيف المناطق غير المعتادة، والتي يصعب الوصول إليها.

أداة التجميع (2 في 1)

يمكن ضبطها بين فرشاة ناعمة أو فوهة صلبة.

فوهة Slim Power Drive™

تزيل الغبار والأوساخ وشعر الحيوانات الأليفة بكفاءة من الأماكن التي يصعب الوصول إليها.‎

يظهر صنبور قيد التشغيل ويملأ الماء نصف الصورة لإظهار سهولة تنظيف العناصر الثلاثة التي تشكل الفلتر والنظام الدوَّار للمكنسة الكهربائية التي تعمل بعصا يدوية وهي تطفو.


فلاتر أسطوانات قابلة للغسل

يمكن إزالة كل من فلتر الغبار المعدني والفلتر الأولي وفلتر الغبار الناعم وغسلها في الماء لتنظيف الأوساخ. ويجب تركها إلى أن تجف تمامًا قبل إعادة تركيبها في المكنسة.

*تأكد من جفاف الفلتر تمامًا، عن طريق التجفيف بشكل طبيعي لمدة 24 ساعة على الأقل.

تم فصل نظام الترشيح المكون من 5 خطوات للمنتج وعرضه بأسهم وكلمات تشير إلى كل خطوة من خلال: الأسطوانة الأولى، مرشح الغبار المعدني، الأسطوانة الثانية، المرشح الأولي، مرشح الغبار الناعم.

فلتر ترشيح عبر 5 خطوات يصل إلى %99.9 من الجسيمات PM0.3^

يتم فصل جسيمات الغبار والأوساخ الكبيرة في الخطوات من 1 إلى 3 وترسيبها في سلة الغبار، ثم يتم ترشيح الجسيمات الأصغر، بما في ذلك الغبار الناعم، في الخطوتين 4-5.

^تم اختباره وفقًا لمعيار ASTM F1977-04 (2017) لكفاءة الترشيح في نظام المكنسة الكهربائية، في وضع Turbo (Max). قد تتباين كفاءة الترشيح الفعلية حسب بيئة التشغيل.

ميزات التحكم بلمسة واحدة من إبهامك

ميزات التحكم بلمسة واحدة من إبهامك

يمكنك تشغيل المكنسة الكهربائية وإيقاف تشغيلها بسهولة أو تحديد مستويات طاقة متنوعة بلمسة واحدة.
القابلية لتعديل الارتفاع، والتوازن الميسر للاستخدام

القابلية لتعديل الارتفاع،
والتوازن الميسر للاستخدام

يأتي الأنبوب التلسكوبي قابلاً للتعديل إلى 4 أطوال مختلفة لمزيد من التنوع، وقد تم تصميم Opti-Balanced Handle™‎ بشكل مريح للمُستخدم لتوفير الراحة وتقليل جهد العضلات أثناء التنظيف بالمكنسة الكهربائية.
التخزين والشحن في أي مكان

التخزين والشحن في أي مكان

يتضمن حامل الشحن ثلاثة خيارات تخزين: التثبيت على الحائط والإيقاف على الأرض والتركيب الموفر للمساحة.

الملخص

طباعة
أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)
260 x 1120 x 270
تحويل إلى محمول في اليد
نعم
وضع الطاقة
عادي / قوي / تربو
نوع البطارية
ليثيوم أيون

المواصفات الرئيسية

أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)

260 x 1120 x 270

كل المواصفات

الباركود

الباركود

8806087076394

الملحقات الأساسية

فرشاة التنظيف

لا

أداة الجمع

نعم

أداة الشقوق

نعم

البطارية

البطاريات المرفقة (الكمية)

1 (فردية)

نوع البطارية

ليثيوم أيون

وقت الشحن لكل بطارية (بالدقائق)

240

أقصى وقت تشغيل للبطارية (بالدقائق) (الوضع العادي بدون فوهات)

50

أقصى وقت تشغيل للبطارية (بالدقائق) (الوضع العادي مع فوهة محرك الطاقة)

40

أقصى وقت تشغيل (دقيقة / بطارية) (وضع الطاقة)

11

أقصى وقت تشغيل (دقيقة / بطارية) (وضع الطاقة + فوهة)

11

أقصى وقت تشغيل للبطارية (بالدقائق) (وضع التربو بدون فوهات)

6

أقصى وقت تشغيل للبطارية (بالدقائق) (وضع التربو مع فوهة Power Drive)

6

الأبعاد والأوزان (أنظف)

أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)

260 x 1120 x 270

الوزن (كجم)

2.7

الميزات (أكثر نظافة)

مؤشر حالة البطارية

نعم

تحويل إلى محمول في اليد

نعم

حزمة الطاقة المزدوجة

لا

محرك محوّل ذكي

نعم

النوع

عصا لاسلكية + محمولة باليد (2 في 1)

الفوهات

فوهة الفراش

لا

فوهة الممسحة

لا

فوهة الحيوانات الأليفة

لا

فوهة الأرضية الصلبة الرفيعة

نعم

الفوهة العامة (متعددة الأسطح)

نعم

أدوات وملحقات أخرى

فلتر عادم إضافي

لا

أداة إزالة الأوساخ الصلبة

لا

أداة الفراش

لا

وسادات الممسحة (الكمية)

0

أداة متعددة الزوايا

لا

حشو خزان المياه (كوب القياس) لفوهة الممسحة

لا

أداء (أنظف)

سعة صندوق الأتربة (L)

0.44

وضع الطاقة

عادي / قوي / تربو

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RightSide

A9N-LITE

مكنسة كهربائية عمودية لاسلكية AEROSCIENCE ™ تكنولوجيا توربو 160 واط جامع جسيمات قوي