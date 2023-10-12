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غسالة سعة 8 كجم مع مجفف سعة 5 كجم، غسالة ذات تحميل أمامي مزودة بميزة AI DD ™ (عناية ذكية مع حماية أكبر بنسبة 18٪ للأقمشة) ، غسالة ومجفف في جهاز واحد ، بخار ، سعة أكبر في نفس الحجم ، SmartThinQ ™ (Wi-Fi) ، باب زجاجي الفولاذ المقاوم للصدأ رافع.
الملخص
الأبعاد
المواصفات الرئيسية
-
أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)
-
600 × 850 × 460
-
Steam
-
نعم
-
ThinQ (Wi-Fi)
-
نعم
كل المواصفات
-
التشخيص الذكي
-
نعم
-
ThinQ (Wi-Fi)
-
نعم
-
أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)
-
600 × 850 × 460
-
المحرك ذو الدفع المباشر السداسي الحركة
-
نعم
-
محرك الدفع المباشر الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي
-
نعم
-
حوض من الصلب الذي لا يصدأ
-
نعم
-
Steam
-
نعم
-
لون الهيكل
-
أبيض
-
نوع الباب
-
باب زجاجي حافة بيضاء
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