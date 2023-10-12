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غسالة سعة 8 كجم مع مجفف سعة 5 كجم، غسالة ذات تحميل أمامي مزودة بميزة AI DD ™ (عناية ذكية مع حماية أكبر بنسبة 18٪ للأقمشة) ، غسالة ومجفف في جهاز واحد ، بخار ، سعة أكبر في نفس الحجم ، SmartThinQ ™ (Wi-Fi) ، باب زجاجي الفولاذ المقاوم للصدأ رافع.

المواصفات

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غسالة سعة 8 كجم مع مجفف سعة 5 كجم، غسالة ذات تحميل أمامي مزودة بميزة AI DD ™ (عناية ذكية مع حماية أكبر بنسبة 18٪ للأقمشة) ، غسالة ومجفف في جهاز واحد ، بخار ، سعة أكبر في نفس الحجم ، SmartThinQ ™ (Wi-Fi) ، باب زجاجي الفولاذ المقاوم للصدأ رافع.

WSV0805WH

غسالة سعة 8 كجم مع مجفف سعة 5 كجم، غسالة ذات تحميل أمامي مزودة بميزة AI DD ™ (عناية ذكية مع حماية أكبر بنسبة 18٪ للأقمشة) ، غسالة ومجفف في جهاز واحد ، بخار ، سعة أكبر في نفس الحجم ، SmartThinQ ™ (Wi-Fi) ، باب زجاجي الفولاذ المقاوم للصدأ رافع.

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WSV0805WH

الملخص

طباعة

الأبعاد

WSV0805WH
السعة
غسالة 8كجم, مجففة 5كجم
الأبعاد (العرض X الارتفاع X العمق,mm)
600x850x460
التكنولوجيا الرئيسية
AI DD™ (Intelligent Care with 18% More Fabric Protection)
ميزة إضافية
غسالة ومجفف في واحد

المواصفات الرئيسية

أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)

600 × 850 × 460

Steam

نعم

ThinQ (Wi-Fi)‎

نعم

كل المواصفات

التقنية الذكية

التشخيص الذكي

نعم

ThinQ (Wi-Fi)‎

نعم

الأبعاد والأوزان

أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)

600 × 850 × 460

الميزات

المحرك ذو الدفع المباشر السداسي الحركة

نعم

محرك الدفع المباشر الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي

نعم

حوض من الصلب الذي لا يصدأ

نعم

Steam

نعم

المواد واللمسة النهائية

لون الهيكل

أبيض

نوع الباب

باب زجاجي حافة بيضاء

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