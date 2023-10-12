غسالة سعة 8 كجم مع مجفف سعة 5 كجم، غسالة ذات تحميل أمامي مزودة بميزة AI DD ™ (عناية ذكية مع حماية أكبر بنسبة 18٪ للأقمشة) ، غسالة ومجفف في جهاز واحد ، بخار ، سعة أكبر في نفس الحجم ، SmartThinQ ™ (Wi-Fi) ، باب زجاجي الفولاذ المقاوم للصدأ رافع.