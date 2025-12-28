سعة 9 كجم | مجفف سعة 6 كجم | تحميل أمامي | AI DD™‎ + ضبط LG xboom Grab بواسطة will.i.am

*تم الاختبار بواسطة Intertek في مارس 2019. دورة قطن بوزن 2 كجم من الملابس الداخلية مقارنة بدورة القطن التقليدية لدى إل جي (F4V9RWP2W مقابل FC1450S2W). قد تختلف النتائج بناءً على الملابس والبيئة.

*AI DD متاح في 3 دورات. (قطن ، نسيج مختلط ، العناية السهلة)