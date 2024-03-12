Skip to Content Skip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
غسالة سعة 11 كجم ، غسالة بتعبئة أمامية ، لون أبيض + ذو عاكس مزدوج سعة 10 كجم | مع مستشعر تجفيف | العناية بالحساسية

مميزات

المعرض

المواصفات

مراجعات

أماكن الشراء

الدعم

غسالة سعة 11 كجم ، غسالة بتعبئة أمامية ، لون أبيض + ذو عاكس مزدوج سعة 10 كجم | مع مستشعر تجفيف | العناية بالحساسية

PTWFR1114.RH10V9

غسالة سعة 11 كجم ، غسالة بتعبئة أمامية ، لون أبيض + ذو عاكس مزدوج سعة 10 كجم | مع مستشعر تجفيف | العناية بالحساسية

()
  • bundle image
  • front view
  • front view
bundle image
front view
front view

الميزات الرئيسية

  • غسل مباشر باستخدام الذكاء الاصطناعي
  • غسل تيربو
  • بخار+
  • ™‎Dual Inverter Heat Pump
  • دورة مضادة للبكتيريا
  • تكنولوجيا التجفيف بمستشعر Sensor Dry
المزيد
Products in this Bundle: 2
RH10V9AV2W

RH10V9AV2W

ذو عاكس مزدوج سعة 10 كجم | مع مستشعر تجفيف | العناية بالحساسية
front size

WFR1114WH

غسالة سعة 11 كجم ، غسالة بتعبئة أمامية ، لون أبيض

steam
مجفف ™‎DUAL Inverter Heat Pump

لأداء مستمر وعناية تدوم

استمتعي بمستويات جديدة من توفير الطاقة، والراحة، والتجفيف الصحي.

لأداء مستمر وعناية تدوم

الملخص

طباعة

Dimension (mm)

RH10V9AV2W
السعة
كجم 10
الأبعاد (العرض X الارتفاع X العمق,mm)
690x850x600
التكنولوجيا الرئيسية
™‎Dual Inverter Heat Pump
ميزة إضافية
دورة مضادة للبكتيريا

المواصفات الرئيسية

لون الهيكل

أبيض

الحد الأقصى لسعة التجفيف (كجم)

10

مضخة حرارة عاكس مزدوج

نعم

مكثف تلقائي التنظيف

نعم

كل المواصفات

البرامج

العناية بالحساسية (مجفف)

نعم

انتعاش الفراش

نعم

القطن

نعم

العناية السهلة

نعم

تجفيف سريع

نعم

الملابس الرياضية

نعم

المناشف

نعم

الصوف

نعم

خيارات إضافية

Wi-Fi

نعم (WiFi)

التأمين ضد عبث الأطفال

نعم

إنهاء التأخير

3-19 ساعة

السعة

الحد الأقصى لسعة التجفيف (كجم)

10

التحكم والشاشة

موقت التأجيل

نعم

نوع الشاشة

LED

الميزات

مكثف تلقائي التنظيف

نعم

مضخة حرارة عاكس مزدوج

نعم

النوع

مجففات

المواد واللمسة النهائية

لون الهيكل

أبيض

الملخص

طباعة

Dimension (mm)

dimension

المواصفات الرئيسية

الحد الأقصى لسعة الغسل (كجم)

11

أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)

‎600 x 850 x 565 ‎

Steam

نعم

العناية بتجعّد الملابس

لا

ThinQ (Wi-Fi)‎

نعم

كل المواصفات

خيارات إضافية

Wi-Fi

نعم

إضافة قطعة

نعم

تشغيل/إيقاف تشغيل الجرس‏

نعم

التأمين ضد عبث الأطفال

نعم

ColdWash

لا

إنهاء التأخير

نعم

مستوى المنظف

لا

إضاءة الحلة

لا

تنظيف فوهة ezDispense

لا

الغسل الأولي

نعم

بدء التشغيل عن بُعد

نعم

شطف+

نعم

الشطف + العصر

لا

مستوى مليّن الملابس

لا

عصر

1400‏/1200‏/1000‏/800‏/400‏/بدون عصر

Steam

لا

درجة الحرارة

بارد/20/30/40/60/95 مئوية

تنظيف الحوض

لا

TurboWash

لا

غسل

لا

العناية بتجعّد الملابس

لا

الباركود

الباركود

8806084791887

السعة

الحد الأقصى لسعة الغسل (كجم)

11

التحكم والشاشة

موقت التأجيل

3-19 ساعة

نوع الشاشة

قرص + شاشة LED تعمل باللمس

إشارة قفل الباب

نعم

الأبعاد والأوزان

أبعاد الصندوق (العرض*العمق*الارتفاع بالمم)

‎660 x 890 x 660 ‎

عمق المنتج من الغطاء الخلفي إلى الباب (العمق بالمم)

620

عمق المنتج أثناء فتح الباب بزاوية 90 درجة (العمق بالمم)

1100

أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)

‎600 x 850 x 565 ‎

الوزن يتضمن التغليف (كجم)

71.0

الوزن (كجم)

67.0

الميزات

المحرك ذو الدفع المباشر السداسي الحركة

نعم

إضافة قطعة

نعم

محرك الدفع المباشر الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي

نعم

إعادة بدء تلقائية

نعم

نظام Centum

لا

رافع الحلة

رافع نحيف من الفولاذ المقاوم للصدأ

إضاءة الحلة

لا

الأسطوانة الداخلية المزخرفة

نعم

إشارة نهاية الدورة

نعم

ezDispense

لا

تقنية TurboWash

نعم

نظام كشف الرغوة

نعم

محرك الدفع المباشر ذو العاكس

نعم

قواعد التسوية

نعم

LoadSense

نعم

حوض من الصلب الذي لا يصدأ

نعم

Steam

نعم

Steam+‎

لا

TurboWash360˚

لا

النوع

غسالة تحميل أمامي

مستشعر الاهتزاز

نعم

تغذية المياه (ساخنة / باردة)

بارد فقط

مستوى الماء

تلقائي

المواد واللمسة النهائية

لون الهيكل

أبيض

نوع الباب

غطاء زجاجي أسود ملون

الخيارات/الملحقات

متوافق مع LG TWINWash

لا

البرامج

عناية بملابس الأطفال بالبخار

لا

غسيل AI

نعم

عناية ضد الحساسية (الغسالة)

نعم

غسل أوتوماتيكي

لا

عناية بملابس الأطفال

لا

ملابس الأطفال

لا

غسيل بارد

لا

العناية بالألوان

لا

القطن

نعم

القطن+

نعم

غسل الملابس الداكنة

لا

الملابس الحساسة

نعم

دورة التحميل

نعم

صرف + عصر

لا

اللحف

نعم

العناية السهلة

نعم

Eco 40-60

لا

العناية الرقيقة

لا

غسيل معقم

لا

مكثف 60

لا

أقمشة مختلطة

نعم

الأماكن المفتوحة

لا

سريع 30

لا

غسل سريع

لا

إعادة الإنعاش

لا

شطف+تنشيف

لا

غسيل هادئ

لا

العناية بالبشرة

لا

سريع 14

نعم

غسل + تجفيف سريع

لا

ملابس رياضية (ملابس الأنشطة الرياضية)

نعم

عناية بالبقع

لا

إنتعاش البخار

لا

تنظيف الحوض

نعم

39غسيل فائق السرعة

لا

49غسيل فائق السرعة

لا

59غسيل فائق السرعة

نعم

الغسل + التجفيف

لا

الصوف (غسيل يدوي / صوف)

نعم

التقنية الذكية

تنزيل الدورة

نعم

مراقبة الطاقة

نعم

بدء التشغيل عن بُعد ومراقبة الدورة

نعم

تشخيص ذكي للأعطال

نعم

ThinQ (Wi-Fi)‎

نعم

وظيفة Tub Clean Coach لتنظيف الحوض

نعم

الاقتران الذكي

نعم

ما يقوله الناس

البحث محليًا

جرب هذا المنتج من حولك.

اخترنا لك

هل تحتاج إلى المساعدة؟

نحن هنا لتقديم كل ما تحتاجه من مساعدات.

احصل على الدعم

اتصل بنا