غسالة سعة 11 كجم ، غسالة بتعبئة أمامية ، لون أبيض + ذو عاكس مزدوج سعة 10 كجم | مع مستشعر تجفيف | العناية بالحساسية

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لأداء مستمر وعناية تدوم
لأداء مستمر وعناية تدوم
-
ذو عاكس مزدوج سعة 10 كجم | مع مستشعر تجفيف | العناية بالحساسية
-
غسالة سعة 11 كجم ، غسالة بتعبئة أمامية ، لون أبيض
الملخص
Dimension (mm)
المواصفات الرئيسية
-
لون الهيكل
-
أبيض
-
الحد الأقصى لسعة التجفيف (كجم)
-
10
-
مضخة حرارة عاكس مزدوج
-
نعم
-
مكثف تلقائي التنظيف
-
نعم
كل المواصفات
البرامج
-
العناية بالحساسية (مجفف)
-
نعم
-
انتعاش الفراش
-
نعم
-
القطن
-
نعم
-
العناية السهلة
-
نعم
-
تجفيف سريع
-
نعم
-
الملابس الرياضية
-
نعم
-
المناشف
-
نعم
-
الصوف
-
نعم
خيارات إضافية
-
Wi-Fi
-
نعم (WiFi)
-
التأمين ضد عبث الأطفال
-
نعم
-
إنهاء التأخير
-
3-19 ساعة
السعة
-
الحد الأقصى لسعة التجفيف (كجم)
-
10
التحكم والشاشة
-
موقت التأجيل
-
نعم
-
نوع الشاشة
-
LED
الميزات
-
مكثف تلقائي التنظيف
-
نعم
-
مضخة حرارة عاكس مزدوج
-
نعم
-
النوع
-
مجففات
المواد واللمسة النهائية
-
لون الهيكل
-
أبيض
الملخص
Dimension (mm)
المواصفات الرئيسية
-
الحد الأقصى لسعة الغسل (كجم)
-
11
-
أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)
-
600 x 850 x 565
-
Steam
-
نعم
-
العناية بتجعّد الملابس
-
لا
-
ThinQ (Wi-Fi)
-
نعم
كل المواصفات
خيارات إضافية
-
Wi-Fi
-
نعم
-
إضافة قطعة
-
نعم
-
تشغيل/إيقاف تشغيل الجرس
-
نعم
-
التأمين ضد عبث الأطفال
-
نعم
-
ColdWash
-
لا
-
إنهاء التأخير
-
نعم
-
مستوى المنظف
-
لا
-
إضاءة الحلة
-
لا
-
تنظيف فوهة ezDispense
-
لا
-
الغسل الأولي
-
نعم
-
بدء التشغيل عن بُعد
-
نعم
-
شطف+
-
نعم
-
الشطف + العصر
-
لا
-
مستوى مليّن الملابس
-
لا
-
عصر
-
1400/1200/1000/800/400/بدون عصر
-
Steam
-
لا
-
درجة الحرارة
-
بارد/20/30/40/60/95 مئوية
-
تنظيف الحوض
-
لا
-
TurboWash
-
لا
-
غسل
-
لا
-
العناية بتجعّد الملابس
-
لا
الباركود
-
الباركود
-
8806084791887
السعة
-
الحد الأقصى لسعة الغسل (كجم)
-
11
التحكم والشاشة
-
موقت التأجيل
-
3-19 ساعة
-
نوع الشاشة
-
قرص + شاشة LED تعمل باللمس
-
إشارة قفل الباب
-
نعم
الأبعاد والأوزان
-
أبعاد الصندوق (العرض*العمق*الارتفاع بالمم)
-
660 x 890 x 660
-
عمق المنتج من الغطاء الخلفي إلى الباب (العمق بالمم)
-
620
-
عمق المنتج أثناء فتح الباب بزاوية 90 درجة (العمق بالمم)
-
1100
-
أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)
-
600 x 850 x 565
-
الوزن يتضمن التغليف (كجم)
-
71.0
-
الوزن (كجم)
-
67.0
الميزات
-
المحرك ذو الدفع المباشر السداسي الحركة
-
نعم
-
إضافة قطعة
-
نعم
-
محرك الدفع المباشر الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي
-
نعم
-
إعادة بدء تلقائية
-
نعم
-
نظام Centum
-
لا
-
رافع الحلة
-
رافع نحيف من الفولاذ المقاوم للصدأ
-
إضاءة الحلة
-
لا
-
الأسطوانة الداخلية المزخرفة
-
نعم
-
إشارة نهاية الدورة
-
نعم
-
ezDispense
-
لا
-
تقنية TurboWash
-
نعم
-
نظام كشف الرغوة
-
نعم
-
محرك الدفع المباشر ذو العاكس
-
نعم
-
قواعد التسوية
-
نعم
-
LoadSense
-
نعم
-
حوض من الصلب الذي لا يصدأ
-
نعم
-
Steam
-
نعم
-
Steam+
-
لا
-
TurboWash360˚
-
لا
-
النوع
-
غسالة تحميل أمامي
-
مستشعر الاهتزاز
-
نعم
-
تغذية المياه (ساخنة / باردة)
-
بارد فقط
-
مستوى الماء
-
تلقائي
المواد واللمسة النهائية
-
لون الهيكل
-
أبيض
-
نوع الباب
-
غطاء زجاجي أسود ملون
الخيارات/الملحقات
-
متوافق مع LG TWINWash
-
لا
البرامج
-
عناية بملابس الأطفال بالبخار
-
لا
-
غسيل AI
-
نعم
-
عناية ضد الحساسية (الغسالة)
-
نعم
-
غسل أوتوماتيكي
-
لا
-
عناية بملابس الأطفال
-
لا
-
ملابس الأطفال
-
لا
-
غسيل بارد
-
لا
-
العناية بالألوان
-
لا
-
القطن
-
نعم
-
القطن+
-
نعم
-
غسل الملابس الداكنة
-
لا
-
الملابس الحساسة
-
نعم
-
دورة التحميل
-
نعم
-
صرف + عصر
-
لا
-
اللحف
-
نعم
-
العناية السهلة
-
نعم
-
Eco 40-60
-
لا
-
العناية الرقيقة
-
لا
-
غسيل معقم
-
لا
-
مكثف 60
-
لا
-
أقمشة مختلطة
-
نعم
-
الأماكن المفتوحة
-
لا
-
سريع 30
-
لا
-
غسل سريع
-
لا
-
إعادة الإنعاش
-
لا
-
شطف+تنشيف
-
لا
-
غسيل هادئ
-
لا
-
العناية بالبشرة
-
لا
-
سريع 14
-
نعم
-
غسل + تجفيف سريع
-
لا
-
ملابس رياضية (ملابس الأنشطة الرياضية)
-
نعم
-
عناية بالبقع
-
لا
-
إنتعاش البخار
-
لا
-
تنظيف الحوض
-
نعم
-
39غسيل فائق السرعة
-
لا
-
49غسيل فائق السرعة
-
لا
-
59غسيل فائق السرعة
-
نعم
-
الغسل + التجفيف
-
لا
-
الصوف (غسيل يدوي / صوف)
-
نعم
التقنية الذكية
-
تنزيل الدورة
-
نعم
-
مراقبة الطاقة
-
نعم
-
بدء التشغيل عن بُعد ومراقبة الدورة
-
نعم
-
تشخيص ذكي للأعطال
-
نعم
-
ThinQ (Wi-Fi)
-
نعم
-
وظيفة Tub Clean Coach لتنظيف الحوض
-
نعم
-
الاقتران الذكي
-
نعم
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