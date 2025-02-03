Skip to Content Skip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
غسالة سعة 10.5 كجم ذات تحميل أمامي مع AI DD™‎، لون VCM + ذو عاكس مزدوج سعة 10 كجم | مع مستشعر تجفيف | العناية بالحساسية

مميزات

المعرض

المواصفات

مراجعات

أماكن الشراء

الدعم

غسالة سعة 10.5 كجم ذات تحميل أمامي مع AI DD™‎، لون VCM + ذو عاكس مزدوج سعة 10 كجم | مع مستشعر تجفيف | العناية بالحساسية

PTWFV1114X.RH10V9

غسالة سعة 10.5 كجم ذات تحميل أمامي مع AI DD™‎، لون VCM + ذو عاكس مزدوج سعة 10 كجم | مع مستشعر تجفيف | العناية بالحساسية

()
  • bundle image
  • front
  • front
bundle image
front
front

الميزات الرئيسية

  • غسل مباشر باستخدام الذكاء الاصطناعي
  • غسل تيربو
  • بخار+
  • ™‎Dual Inverter Heat Pump
  • دورة مضادة للبكتيريا
  • تكنولوجيا التجفيف بمستشعر Sensor Dry
المزيد
Products in this Bundle: 2
RH10V9PV2W

RH10V9PV2W

ذو عاكس مزدوج سعة 10 كجم | مع مستشعر تجفيف | العناية بالحساسية

غسالة ملابس أمامية من إل جي WFV1114XMT

WFV1114XMT

غسالة سعة 10.5 كجم ذات تحميل أمامي مع AI DD™‎، لون VCM
WM-Vivace-V700-VC3-VCM-01-1-Vivace-Intro
steam
مجفف DUAL Inverter Heat Pump™‎

لأداء مستمر وعناية تدوم

استمتعي بمستويات جديدة من توفير الطاقة، والراحة، والتجفيف الصحي.

DUAL Inverter Heat Pump™ Dryer product image with logo

الملخص

طباعة

Dimension (mm)

RH10V9PV2W
السعة
كجم 10
الأبعاد (العرض X الارتفاع X العمق,mm)
690x850x600
التكنولوجيا الرئيسية
™‎Dual Inverter Heat Pump
ميزة إضافية
دورة مضادة للبكتيريا

المواصفات الرئيسية

لون الهيكل

بلاتيني

الحد الأقصى لسعة التجفيف (كجم)

10

مضخة حرارة عاكس مزدوج

نعم

مكثف تلقائي التنظيف

نعم

كل المواصفات

البرامج

العناية بالحساسية (مجفف)

نعم

الملابس الرياضية

نعم

المناشف

نعم

الصوف

نعم

انتعاش الفراش

نعم

القطن

نعم

العناية السهلة

نعم

تجفيف سريع

نعم

خيارات إضافية

Wi-Fi

نعم (WiFi)‎

التأمين ضد عبث الأطفال

نعم

إنهاء التأخير

3-19 ساعة

السعة

الحد الأقصى لسعة التجفيف (كجم)

10

التحكم والشاشة

موقت التأجيل

نعم

نوع الشاشة

LED

الميزات

مكثف تلقائي التنظيف

نعم

مضخة حرارة عاكس مزدوج

نعم

النوع

مجففات

المواد واللمسة النهائية

لون الهيكل

بلاتيني

الملخص

طباعة

Dimension (mm)

dimension
السعة
10.5كجم
الأبعاد (العرض X الارتفاع X العمق,mm)
600x850x620
التكنولوجيا الرئيسية
AIDD™(Artificial Intelligence Direct Drive)
ميزة إضافية
+Steam

المواصفات الرئيسية

الحد الأقصى لسعة الغسل (كجم)

10.5

أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)

600 × 850 × 620

ThinQ (Wi-Fi)‎

نعم

كل المواصفات

خيارات إضافية

إضافة قطعة

نعم

TurboWash

نعم

السعة

الحد الأقصى لسعة التجفيف (كجم)

10.5

الحد الأقصى لسعة الغسل (كجم)

10.5

التحكم والشاشة

نوع الشاشة

لمس LED

الأبعاد والأوزان

أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)

600 × 850 × 620

الميزات

المحرك ذو الدفع المباشر السداسي الحركة

نعم

حوض من الصلب الذي لا يصدأ

نعم

Steam+‎

نعم

النوع

غسالة تحميل أمامي

المواد واللمسة النهائية

لون الهيكل

فضي غير قابل للصدأ

نوع الباب

باب من الزجاج المقوى + حافة كروم

التقنية الذكية

تشخيص ذكي للأعطال

نعم

ThinQ (Wi-Fi)‎

نعم

ما يقوله الناس

البحث محليًا

جرب هذا المنتج من حولك.

اخترنا لك

هل تحتاج إلى المساعدة؟

نحن هنا لتقديم كل ما تحتاجه من مساعدات.

احصل على الدعم

اتصل بنا