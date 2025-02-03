غسالة سعة 10.5 كجم ذات تحميل أمامي مع AI DD™‎، لون أبيض + ذو عاكس مزدوج سعة 10 كجم | مع مستشعر تجفيف | العناية بالحساسية

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لأداء مستمر وعناية تدوم
لأداء مستمر وعناية تدوم
-
ذو عاكس مزدوج سعة 10 كجم | مع مستشعر تجفيف | العناية بالحساسية
-
غسالة سعة 10.5 كجم ذات تحميل أمامي مع AI DD™، لون أبيض
الملخص
Dimension (mm)
المواصفات الرئيسية
-
لون الهيكل
-
أبيض
-
الحد الأقصى لسعة التجفيف (كجم)
-
10
-
مضخة حرارة عاكس مزدوج
-
نعم
-
مكثف تلقائي التنظيف
-
نعم
كل المواصفات
البرامج
-
العناية بالحساسية (مجفف)
-
نعم
-
انتعاش الفراش
-
نعم
-
القطن
-
نعم
-
العناية السهلة
-
نعم
-
تجفيف سريع
-
نعم
-
الملابس الرياضية
-
نعم
-
المناشف
-
نعم
-
الصوف
-
نعم
خيارات إضافية
-
Wi-Fi
-
نعم (WiFi)
-
التأمين ضد عبث الأطفال
-
نعم
-
إنهاء التأخير
-
3-19 ساعة
السعة
-
الحد الأقصى لسعة التجفيف (كجم)
-
10
التحكم والشاشة
-
موقت التأجيل
-
نعم
-
نوع الشاشة
-
LED
الميزات
-
مكثف تلقائي التنظيف
-
نعم
-
مضخة حرارة عاكس مزدوج
-
نعم
-
النوع
-
مجففات
المواد واللمسة النهائية
-
لون الهيكل
-
أبيض
الملخص
Dimension (mm)
المواصفات الرئيسية
-
الحد الأقصى لسعة الغسل (كجم)
-
10.5
-
أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)
-
600 × 850 × 620
-
ThinQ (Wi-Fi)
-
نعم
كل المواصفات
التقنية الذكية
-
تشخيص ذكي للأعطال
-
نعم
-
ThinQ (Wi-Fi)
-
نعم
خيارات إضافية
-
إضافة قطعة
-
نعم
-
TurboWash
-
نعم
السعة
-
الحد الأقصى لسعة التجفيف (كجم)
-
10.5
-
الحد الأقصى لسعة الغسل (كجم)
-
10.5
التحكم والشاشة
-
نوع الشاشة
-
لمس LED
الأبعاد والأوزان
-
أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)
-
600 × 850 × 620
الميزات
-
المحرك ذو الدفع المباشر السداسي الحركة
-
نعم
-
حوض من الصلب الذي لا يصدأ
-
نعم
-
Steam+
-
نعم
-
النوع
-
غسالة تحميل أمامي
المواد واللمسة النهائية
-
لون الهيكل
-
أبيض
-
نوع الباب
-
باب من الزجاج المقوى + حافة فضية
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