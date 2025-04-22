غسالة سعة 8 كجم ، غسالة ذات تحميل أمامي ، لون أسود ، Steam .

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*غسالات الملابس الاتوماتيك تأتي مع ضمان خمس سنوات، الموتور الدفع المباشر ضمان عشر سنوات، مجفف الملابس خمس سنوات
**العمر الإفتراضي للمنتج سبع سنوات
الملخص
الأبعاد
المواصفات الرئيسية
-
الحد الأقصى لسعة الغسل (كجم)
8
-
أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)
600x850x550
-
Steam
نعم
-
العناية بتجعّد الملابس
لا
-
ThinQ (Wi-Fi)
لا
كل المواصفات
خيارات إضافية
-
Wi-Fi
لا
-
إضافة قطعة
لا
-
تشغيل/إيقاف تشغيل الجرس
نعم
-
التأمين ضد عبث الأطفال
نعم
-
ColdWash
لا
-
إنهاء التأخير
نعم
-
مستوى المنظف
لا
-
إضاءة الحلة
لا
-
تنظيف فوهة ezDispense
لا
-
الغسل الأولي
نعم
-
بدء التشغيل عن بُعد
لا
-
شطف+
لا
-
الشطف + العصر
لا
-
مستوى مليّن الملابس
لا
-
عصر
1400/1200/1000/800/400/بدون عصر
-
Steam
لا
-
درجة الحرارة
بارد/20/30/40/60/95 مئوية
-
تنظيف الحوض
نعم
-
TurboWash
لا
-
غسل
لا
-
العناية بتجعّد الملابس
لا
الباركود
-
الباركود
6222048406505
السعة
-
الحد الأقصى لسعة الغسل (كجم)
8
التحكم والشاشة
-
موقت التأجيل
3-19 ساعة
-
نوع الشاشة
بكره دواره + أزرار تحكم باللمس مع إضاءة إل إي دي
-
إشارة قفل الباب
نعم
الأبعاد والأوزان
-
أبعاد الصندوق (العرض*العمق*الارتفاع بالمم)
660x880x660
-
عمق المنتج من الغطاء الخلفي إلى الباب (العمق بالمم)
600
-
عمق المنتج أثناء فتح الباب بزاوية 90 درجة (العمق بالمم)
1005
-
أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)
600x850x550
-
الوزن يتضمن التغليف (كجم)
68.0
-
الوزن (كجم)
60.0
الميزات
-
المحرك ذو الدفع المباشر السداسي الحركة
نعم
-
إضافة قطعة
لا
-
محرك الدفع المباشر الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي
لا
-
إعادة بدء تلقائية
نعم
-
نظام Centum
لا
-
رافع الحلة
رافع بلاستيكي
-
إضاءة الحلة
لا
-
الأسطوانة الداخلية المزخرفة
نعم
-
إشارة نهاية الدورة
نعم
-
ezDispense
لا
-
تقنية TurboWash
لا
-
نظام كشف الرغوة
نعم
-
محرك الدفع المباشر ذو العاكس
نعم
-
قواعد التسوية
نعم
-
LoadSense
نعم
-
حوض من الصلب الذي لا يصدأ
نعم
-
Steam
نعم
-
Steam+
لا
-
TurboWash360˚
لا
-
النوع
غسالة ومجفف تحميل أمامي
-
مستشعر الاهتزاز
لا
-
تغذية المياه (ساخنة / باردة)
بارد فقط
-
مستوى الماء
تلقائي
المواد واللمسة النهائية
-
لون الهيكل
ميدل بلاك
-
نوع الباب
باب دائري (بدون غطاء)
الخيارات/الملحقات
-
متوافق مع LG TWINWash
لا
البرامج
-
عناية بملابس الأطفال بالبخار
نعم
-
غسيل AI
لا
-
عناية ضد الحساسية (الغسالة)
لا
-
غسل أوتوماتيكي
لا
-
عناية بملابس الأطفال
لا
-
ملابس الأطفال
لا
-
ملاءات السرير
لا
-
غسيل بارد
لا
-
العناية بالألوان
لا
-
القطن
نعم
-
القطن+
لا
-
غسل الملابس الداكنة
لا
-
الملابس الحساسة
نعم
-
دورة التحميل
لا
-
داون جاكيت
لا
-
اللحف
لا
-
العناية السهلة
نعم
-
Eco 40-60
لا
-
العناية الرقيقة
لا
-
غسيل معقم
لا
-
مكثف 60
لا
-
أقمشة مختلطة
نعم
-
الأماكن المفتوحة
لا
-
غسيل العناية من الحيوانات الأليفة
لا
-
كويك 14 (سرعة 14)
لا
-
سريع 30
نعم
-
غسل سريع
لا
-
غسل سريع + تنشيف
لا
-
إعادة الإنعاش
لا
-
شطف+تنشيف
نعم
-
غسيل هادئ
لا
-
العناية بالبشرة
لا
-
الأكمام والياقات
لا
-
دوران فقط
لا
-
ملابس رياضية (ملابس الأنشطة الرياضية)
نعم
-
عناية بالبقع
لا
-
إنتعاش البخار
لا
-
تنظيف الحوض
لا
-
39غسيل فائق السرعة
لا
-
49غسيل فائق السرعة
لا
-
59غسيل فائق السرعة
لا
-
الغسل + التجفيف
لا
-
الصوف (غسيل يدوي / صوف)
نعم
التقنية الذكية
-
تنزيل الدورة
لا
-
مراقبة الطاقة
لا
-
بدء التشغيل عن بُعد ومراقبة الدورة
لا
-
تشخيص ذكي للأعطال
نعم
-
ThinQ (Wi-Fi)
لا
-
وظيفة Tub Clean Coach لتنظيف الحوض
لا
-
الاقتران الذكي
لا
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