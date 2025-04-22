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غسالة سعة 8 كجم ، غسالة ذات تحميل أمامي ، لون أسود ، Steam .

مميزات

المعرض

المواصفات

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الدعم

غسالة سعة 8 كجم ، غسالة ذات تحميل أمامي ، لون أسود ، Steam .

غسالة سعة 8 كجم ، غسالة ذات تحميل أمامي ، لون أسود ، Steam .

WF0814MB
()
  • Front View
  • Front View Door open
  • detail view
  • Detergent Tray
  • Drum view
  • Detergent Tray
  • Right view
  • left view
  • Left view door open
  • Side View
  • Back View
  • Saso
Front View
Front View Door open
detail view
Detergent Tray
Drum view
Detergent Tray
Right view
left view
Left view door open
Side View
Back View
Saso

الميزات الرئيسية

  • تصميم أنيق وواجهة مستخدم مناسبة تعمل باللمس
  • جائزة وتأكيد
  • عاكس بتقنية الدفع المباشر للحصول على غسل قوي بضوضاء أقل
  • غسل مثالي للملابس مع تحريك مباشر بـ 6 حركات
المزيد

*غسالات الملابس الاتوماتيك تأتي مع ضمان خمس سنوات، الموتور الدفع المباشر ضمان عشر سنوات، مجفف الملابس خمس سنوات
**العمر الإفتراضي للمنتج سبع سنوات

تصميم أنيق وواجهة مستخدم مناسبة تعمل باللمس1

تصميم أنيق وواجهة مستخدم مناسبة تعمل باللمس

تدعم خاصية التحكم باللمس تصميمًا أنيقًا وانسيابيًا يوفر لك لمسة إبداعية في منزلك. يأتي كل طراز في التشكيلة بلوحة تحكم تعمل باللمس تتخذ زاوية لتمنحك رؤية قصوى.

جائزة وتأكيد1

جائزة وتأكيد

العلامة التجارية الحاصة على جائزة Global No. 1 في بيع أجهزة الغسل المنزلية مدار سنتين متتاليتين (عدا الصين)

اهتزاز أقل، ضوضاء أقل <br>1

اهتزاز أقل، ضوضاء أقل

يتم تركيب موتور الدفع المباشر ذي العاكس من إل جي بالحلة دون استخدام حزام أو بكرة. يضمن وجود أجزاء ميكانيكية قليلة انخفاض تشتت الطاقة والذي يُحسّن أداء الغسل ويضمن تراجع حدة الاهتزاز والضوضاء كما يساعد على توفير الطاقة ويزيد من متانة الجهاز.

غسل مثالي للملابس مع تحريك مباشر بـ 6 حركات1

غسل مثالي للملابس مع تحريك مباشر بـ 6 حركات

توفر تقنية التحريك المباشر ذي الـ 6 حركات مجموعات حركة مُحسّنة لكل نوع ملابس.
ومن ثمّ، تعطيك أداء غسل قوي بأقل أضرار.

SASO_feature

الملخص

طباعة

الأبعاد

WF0814MB

المواصفات الرئيسية

  • الحد الأقصى لسعة الغسل (كجم)

    8

  • أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)

    ‎600x850x550 ‎

  • Steam

    نعم

  • العناية بتجعّد الملابس

    لا

  • ThinQ (Wi-Fi)‎

    لا

كل المواصفات

خيارات إضافية

  • Wi-Fi

    لا

  • إضافة قطعة

    لا

  • تشغيل/إيقاف تشغيل الجرس‏

    نعم

  • التأمين ضد عبث الأطفال

    نعم

  • ColdWash

    لا

  • إنهاء التأخير

    نعم

  • مستوى المنظف

    لا

  • إضاءة الحلة

    لا

  • تنظيف فوهة ezDispense

    لا

  • الغسل الأولي

    نعم

  • بدء التشغيل عن بُعد

    لا

  • شطف+

    لا

  • الشطف + العصر

    لا

  • مستوى مليّن الملابس

    لا

  • عصر

    1400‏/1200‏/1000‏/800‏/400‏/بدون عصر

  • Steam

    لا

  • درجة الحرارة

    بارد/20/30/40/60/95 مئوية

  • تنظيف الحوض

    نعم

  • TurboWash

    لا

  • غسل

    لا

  • العناية بتجعّد الملابس

    لا

الباركود

  • الباركود

    6222048406505

السعة

  • الحد الأقصى لسعة الغسل (كجم)

    8

التحكم والشاشة

  • موقت التأجيل

    3-19 ساعة

  • نوع الشاشة

    بكره دواره + أزرار تحكم باللمس مع إضاءة إل إي دي

  • إشارة قفل الباب

    نعم

الأبعاد والأوزان

  • أبعاد الصندوق (العرض*العمق*الارتفاع بالمم)

    ‎660x880x660 ‎

  • عمق المنتج من الغطاء الخلفي إلى الباب (العمق بالمم)

    600

  • عمق المنتج أثناء فتح الباب بزاوية 90 درجة (العمق بالمم)

    1005

  • أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)

    ‎600x850x550 ‎

  • الوزن يتضمن التغليف (كجم)

    68.0

  • الوزن (كجم)

    60.0

الميزات

  • المحرك ذو الدفع المباشر السداسي الحركة

    نعم

  • إضافة قطعة

    لا

  • محرك الدفع المباشر الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي

    لا

  • إعادة بدء تلقائية

    نعم

  • نظام Centum

    لا

  • رافع الحلة

    رافع بلاستيكي

  • إضاءة الحلة

    لا

  • الأسطوانة الداخلية المزخرفة

    نعم

  • إشارة نهاية الدورة

    نعم

  • ezDispense

    لا

  • تقنية TurboWash

    لا

  • نظام كشف الرغوة

    نعم

  • محرك الدفع المباشر ذو العاكس

    نعم

  • قواعد التسوية

    نعم

  • LoadSense

    نعم

  • حوض من الصلب الذي لا يصدأ

    نعم

  • Steam

    نعم

  • Steam+‎

    لا

  • TurboWash360˚

    لا

  • النوع

    غسالة ومجفف تحميل أمامي

  • مستشعر الاهتزاز

    لا

  • تغذية المياه (ساخنة / باردة)

    بارد فقط

  • مستوى الماء

    تلقائي

المواد واللمسة النهائية

  • لون الهيكل

    ميدل بلاك

  • نوع الباب

    باب دائري (بدون غطاء)

الخيارات/الملحقات

  • متوافق مع LG TWINWash

    لا

البرامج

  • عناية بملابس الأطفال بالبخار

    نعم

  • غسيل AI

    لا

  • عناية ضد الحساسية (الغسالة)

    لا

  • غسل أوتوماتيكي

    لا

  • عناية بملابس الأطفال

    لا

  • ملابس الأطفال

    لا

  • ملاءات السرير

    لا

  • غسيل بارد

    لا

  • العناية بالألوان

    لا

  • القطن

    نعم

  • القطن+

    لا

  • غسل الملابس الداكنة

    لا

  • الملابس الحساسة

    نعم

  • دورة التحميل

    لا

  • داون جاكيت

    لا

  • اللحف

    لا

  • العناية السهلة

    نعم

  • Eco 40-60

    لا

  • العناية الرقيقة

    لا

  • غسيل معقم

    لا

  • مكثف 60

    لا

  • أقمشة مختلطة

    نعم

  • الأماكن المفتوحة

    لا

  • غسيل العناية من الحيوانات الأليفة

    لا

  • كويك 14 (سرعة 14)

    لا

  • سريع 30

    نعم

  • غسل سريع

    لا

  • غسل سريع + تنشيف

    لا

  • إعادة الإنعاش

    لا

  • شطف+تنشيف

    نعم

  • غسيل هادئ

    لا

  • العناية بالبشرة

    لا

  • الأكمام والياقات

    لا

  • دوران فقط

    لا

  • ملابس رياضية (ملابس الأنشطة الرياضية)

    نعم

  • عناية بالبقع

    لا

  • إنتعاش البخار

    لا

  • تنظيف الحوض

    لا

  • 39غسيل فائق السرعة

    لا

  • 49غسيل فائق السرعة

    لا

  • 59غسيل فائق السرعة

    لا

  • الغسل + التجفيف

    لا

  • الصوف (غسيل يدوي / صوف)

    نعم

التقنية الذكية

  • تنزيل الدورة

    لا

  • مراقبة الطاقة

    لا

  • بدء التشغيل عن بُعد ومراقبة الدورة

    لا

  • تشخيص ذكي للأعطال

    نعم

  • ThinQ (Wi-Fi)‎

    لا

  • وظيفة Tub Clean Coach لتنظيف الحوض

    لا

  • الاقتران الذكي

    لا

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