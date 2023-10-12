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غسالة سعة 13 كجم ، غسالة ذات تحميل أمامي بتقنية ™AI DD (عناية ذكية مع حماية أكبر بنسبة ٪18 للأقمشة) ، لون أبيض ، ™ThinQ (Wi-Fi) ،
غسالة سعة 13 كجم ، غسالة ذات تحميل أمامي بتقنية ™AI DD (عناية ذكية مع حماية أكبر بنسبة ٪18 للأقمشة) ، لون أبيض ، ™ThinQ (Wi-Fi) ،
*تم الاختبار من قِبل Intertek. استنادًا إلى IEC 60456: الإصدار 5.0 2010-02 من بروتوكول الاختبار. نصف الحمولات في دورة القطن على 40 درجة مئوية مع خيار TurboWash. قد يتباين وقت البرنامج وفقًا للبيئة الفعلية.
*وفقًا لكمية الملابس، ونوع القماش، قد لا يتم تحرير قفل الباب. إذا كانت درجة حرارة الماء أعلى من 40 درجة مئوية، فلن يتم تحرير قفل الباب تحقيقًا للسلامة.
التحكم الذكي عن بعد
قومي بتشغيل أو مراقبة الغسيل من أي مكان وفي أي وقت. كما يمكنك متابعة مستوى استهلاك الطاقة.
تنزيل دورة
تتيح خاصية تنزيل دورة للمستخدمين تنزيل برنامج غسيل جديد مثل Wool أو Baby Care أو Cold Wash.
قد تختلف التفاصيل المعروضة على صور المنتج حسب المنطقة أو البلد أو الطراز
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WF1310WHT
غسالة سعة 13 كجم ، غسالة ذات تحميل أمامي بتقنية ™AI DD (عناية ذكية مع حماية أكبر بنسبة ٪18 للأقمشة) ، لون أبيض ، ™ThinQ (Wi-Fi) ،