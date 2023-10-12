غسالة سعة 13 كجم ، غسالة ذات تحميل أمامي بتقنية ™AI DD (عناية ذكية مع حماية أكبر بنسبة ٪18 للأقمشة) ، لون أبيض ، ™ThinQ (Wi-Fi) ،

في حالة نسيان بعض الأشياء أثناء عملية الغسيل، يمكن الضغط بسهولة على زر إضافة الأشياء "Add Items" وإضافة أية أشياء بدءًا من الجوارب الصغيرة وحتى الجواكت الكبيرة. مهما كانت الوظيفة المحددة سواء Cotton، Mix، Easy Care أو حتى Speed14، يمكن فتح الباب* بصورة فورية في أقل من 3 ثواني أثناء عملية الغسيل.