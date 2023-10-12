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غسالة سعة 13 كجم ، غسالة ذات تحميل أمامي بتقنية ™AI DD (عناية ذكية مع حماية أكبر بنسبة ٪18 للأقمشة) ، لون أبيض ، ™ThinQ (Wi-Fi) ،

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غسالة سعة 13 كجم ، غسالة ذات تحميل أمامي بتقنية ™AI DD (عناية ذكية مع حماية أكبر بنسبة ٪18 للأقمشة) ، لون أبيض ، ™ThinQ (Wi-Fi) ،

WF1310WHT

غسالة سعة 13 كجم ، غسالة ذات تحميل أمامي بتقنية ™AI DD (عناية ذكية مع حماية أكبر بنسبة ٪18 للأقمشة) ، لون أبيض ، ™ThinQ (Wi-Fi) ،

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Discover the power of steam cleaning
القضاء على مسببات الحساسية مع قوة تقنية ™TrueSteam

القضاء على مسببات الحساسية مع قوة تقنية ™TrueSteam

تستخدم دورة القضاء على مسببات الحساسية المياه والحرارة لإصدار بخار مطهر بصورة فائقة يساعد على تعقيم الأقمشة مع الحفاظ عليها. يساعد هذا الأمر على تقليل مسببات الحساسية بنسبة %99.9، مثل عث الغبار الذي من الممكن أن يسبب الحساسية أو مشكلات الجهاز التنفسي.

التجديد بالبخار

التجديد بالبخار

يقلل من تجعد الملابس والروائح السيئة لتجديد الملابس في غضون 20 دقيقة فقط.

 

™Steam Softener

™Steam Softener

لتنعيم الملابس من خلال تجديد كافة الألياف باستخدام البخار بنسبة %100، بدون مواد كيميائية.

وقت أقل، وعمر أطول

وقت أقل، وعمر أطول

تعمل تقنية TurboWash™‎ على تنظيف ملابسكِ في أقل وقت*. كما يعمل JetSpray على رش ماء الصنبور النظيف على الملابس، مما يجعل دورات الشطف أكثر كفاءة من أي وقت مضى.

*تم الاختبار من قِبل Intertek. استنادًا إلى IEC 60456: الإصدار ‎5.0 2010-02 من بروتوكول الاختبار. نصف الحمولات في دورة القطن على 40 درجة مئوية مع خيار TurboWash. قد يتباين وقت البرنامج وفقًا للبيئة الفعلية.

إضافة الأشياء المنسية في منتصف الدورة

إضافة الأشياء المنسية في منتصف الدورة

في حالة نسيان بعض الأشياء أثناء عملية الغسيل، يمكن الضغط بسهولة على زر إضافة الأشياء "Add Items" وإضافة أية أشياء بدءًا من الجوارب الصغيرة وحتى الجواكت الكبيرة. مهما كانت الوظيفة المحددة سواء Cotton، Mix، Easy Care أو حتى Speed14، يمكن فتح الباب* بصورة فورية في أقل من 3 ثواني أثناء عملية الغسيل.

*وفقًا لكمية الملابس، ونوع القماش، قد لا يتم تحرير قفل الباب. إذا كانت درجة حرارة الماء أعلى من 40 درجة مئوية، فلن يتم تحرير قفل الباب تحقيقًا للسلامة.

خاصية الغسيل المثالي للأقمشة مع تقنية الحركات الست

خاصية الغسيل المثالي للأقمشة مع تقنية الحركات الست

حدد برنامج الغسيل وستحرك تقنية التشغيل المباشر بست حركات حلة الغسيل في اتجاهات متعددة للعناية المناسبة بالملابس في حين تنظفها باقتدار.
More Motion, Better Care
اهتزاز أقل، ضوضاء أقل

اهتزاز أقل، ضوضاء أقل

محرك الدفع المباشر العاكس الذي يمد غسالاتنا بالطاقة جدير بالثقة ويتسم بالهدوء إلى حد بعيد. نحن نعلم أنه واحد من أفضل محركات الغسالات الموجودة بالسوق، ولهذا السبب نوفر ضمان قياسي لمدة 10 سنوات على المحرك. لا يوجد أي شيء قياسي يتعلق بهذا الأمر في الوقت الحالي، أليس كذلك؟
الراحة الذكية مع تقنية ™SmartThinQ

الراحة الذكية مع تقنية ™SmartThinQ

بدءًا من إدارة عملية الغسيل عن بعد وصولاً إلى تنزيل الدورات الإضافية، تصبح غسالتك أكثر ذكاءًا. تفاعلي بسهولة معها وتمتعي بأحدث الابتكارات من خلال القابلية للاتصال عبر Wi-Fi.

التحكم الذكي عن بعد

قومي بتشغيل أو مراقبة الغسيل من أي مكان وفي أي وقت. كما يمكنك متابعة مستوى استهلاك الطاقة.

تنزيل دورة

تتيح خاصية تنزيل دورة للمستخدمين تنزيل برنامج غسيل جديد مثل Wool أو Baby Care أو Cold Wash.

™Smart Diagnosis

تساعد تقنية ™Smart Diagnosis اكتشاف الأعطال وإصلاحها بسرعة مهما كانت درجة بساطة العطل قبل أن يتفاقم.

SASO Label
التصميم والميزات والمواصفات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. صور المنتج قد تتغير من بلد الى اخر. قد لا تتوفر بعض الميزات في مقاطع الفيديو في جميع المنتجات.
قد تختلف التفاصيل المعروضة على صور المنتج حسب المنطقة أو البلد أو الطراز

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Table Caption
الميزات WFV1114WHT WF0810WHN WFS0914WHN
WFV1114WHT
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غسالة بباب أمامي سعة 8 كجم، بلون أبيض،
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غسالة بباب أمامي سعة 9 كجم، بلون أبيض، تدعم تطبيق SmartThinQ (عبر اتصال Wi-Fi), TurboWash™
السعة 10.5 كجم 8 كجم 9 كجم
الأبعاد 600×850×620 600×850×600 600×550×850
™‎ThinQ نعم لا نعم
™‎TurboWash360 لا لا لا
™‎AI DD نعم لا لا
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WF1310WHT

غسالة سعة 13 كجم ، غسالة ذات تحميل أمامي بتقنية ™AI DD (عناية ذكية مع حماية أكبر بنسبة ٪18 للأقمشة) ، لون أبيض ، ™ThinQ (Wi-Fi) ،