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غسالة ذات تحميل أمامي سعة 15 كجم بتقنية ™AI DD (عناية ذكية مع حماية أكبر بنسبة ٪18 للأقمشة) ، لون أبيض ، سعة أكبر بالحجم نفسه ، ™SmartThinQ (Wi-Fi) ، باب من الزجاج المقوى ، رافع غير قابل للصدأ.
غسالة ذات تحميل أمامي سعة 15 كجم بتقنية ™AI DD (عناية ذكية مع حماية أكبر بنسبة ٪18 للأقمشة) ، لون أبيض ، سعة أكبر بالحجم نفسه ، ™SmartThinQ (Wi-Fi) ، باب من الزجاج المقوى ، رافع غير قابل للصدأ.
*تم الاختبار بواسطة Intertek في مارس 2019. دورة قطن بوزن 2 كجم من الملابس الداخلية مقارنة بدورة القطن التقليدية لدى إل جي (F4V9RWP2W مقابل FC1450S2W). قد تختلف النتائج بناءً على الملابس والبيئة.
*AI DD متاح في 3 دورات. (قطن ، نسيج مختلط ، العناية السهلة)
*دورة العناية بالحساسية معتمدة من BAF (الجمعية البريطانية للحساسية) تقلل من جزيئات الغبار المنزلي بنسبة %99.9.
*تم الاختبار بواسطة Intertek في ديسمبر 2018، بناءً على معيار AATCC. دورة القطن مع خيار "العناية بالتجاعيد" (3 أقمصة مختلطة) مقارنة بدورة القطن بدون الخيار. قد تختلف النتائج بناءً على البيئة.
*خيار في 6 دورات.
*تم الاختبار بواسطة Intertek في يوليو 2013. تأثير مبيد جراثيم الزائفة الزنجارية من الصلب المقاوم للصدأ مقابل الكمية الأولية في 12 يومًا.
*قد لا تتوفر TWINWash™ mini في جميع الدول أو في جميع بائعي التجزئة المحليين.
*Google و Google Home هما علامتان تجاريتان لشركة Google LLC.
*Amazon و Alexa و Echo وجميع الشعارات وعلامات الحركة ذات الصلة هي علامات تجارية لشركة Amazon.com أو Inc أو الشركات التابعة لها.
*تمت إعادة تسمية LG SmartThinQ لتصبح LG ThinQ.
*قد تختلف الميزات الذكية والمنتج المساعد الصوتي حسب البلد والطراز. تحقق من بائع التجزئة المحلي أو LG لمعرفة مدى توفر الخدمة.
*لا يغطي الضمان المحدود الإصلاحات عند استخدام المنتج في غير الاستخدام العادي والمنزلي المعتاد (مثل الاستخدام التجاري، في المكاتب والمرافق الترفيهية) أو خلافًا للتعليمات الموضَّحة في دليل المالك الخاص بالمنتج.
*الضمان سنة واحدة على القطع واجور العمل، وتسع سنوات فترة الضمان الإضافية تسري على القطعة المحددة فقط.
التصميم والميزات والمواصفات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. صور المنتج قد تتغير من بلد الى
اخر. قد لا تتوفر بعض الميزات في مقاطع الفيديو في جميع المنتجات.
قد تختلف التفاصيل المعروضة على صور المنتج حسب المنطقة أو البلد أو الطراز
الملخص
الأبعاد
المواصفات الرئيسية
-
أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)
-
645 × 940 × 770
-
Steam
-
نعم
-
ThinQ (Wi-Fi)
-
نعم
كل المواصفات
-
نوع الشاشة
-
LED تعمل باللمس
-
أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)
-
645 × 940 × 770
-
المحرك ذو الدفع المباشر السداسي الحركة
-
نعم
-
محرك الدفع المباشر الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي
-
نعم
-
حوض من الصلب الذي لا يصدأ
-
نعم
-
Steam
-
نعم
-
النوع
-
غسالة أمامية التحميل
-
لون الهيكل
-
أبيض
-
نوع الباب
-
باب زجاجي مقوى + حلية كروم
-
التشخيص الذكي
-
نعم
-
ThinQ (Wi-Fi)
-
نعم
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WF1510WHT
غسالة ذات تحميل أمامي سعة 15 كجم بتقنية ™AI DD (عناية ذكية مع حماية أكبر بنسبة ٪18 للأقمشة) ، لون أبيض ، سعة أكبر بالحجم نفسه ، ™SmartThinQ (Wi-Fi) ، باب من الزجاج المقوى ، رافع غير قابل للصدأ.