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غسالة ذات تحميل أمامي سعة 15 كجم بتقنية ™AI DD (عناية ذكية مع حماية أكبر بنسبة ٪18 للأقمشة) ، لون أبيض ، سعة أكبر بالحجم نفسه ، ™SmartThinQ (Wi-Fi) ، باب من الزجاج المقوى ، رافع غير قابل للصدأ.

مميزات

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غسالة ذات تحميل أمامي سعة 15 كجم بتقنية ™AI DD (عناية ذكية مع حماية أكبر بنسبة ٪18 للأقمشة) ، لون أبيض ، سعة أكبر بالحجم نفسه ، ™SmartThinQ (Wi-Fi) ، باب من الزجاج المقوى ، رافع غير قابل للصدأ.

WF1510WHT

غسالة ذات تحميل أمامي سعة 15 كجم بتقنية ™AI DD (عناية ذكية مع حماية أكبر بنسبة ٪18 للأقمشة) ، لون أبيض ، سعة أكبر بالحجم نفسه ، ™SmartThinQ (Wi-Fi) ، باب من الزجاج المقوى ، رافع غير قابل للصدأ.

WF1510WHT
Vivace

Vivace

عناية ذكية مع حماية أكثر للقماش بنسبة ?

عناية زكية مع زيادة حماية الأقمشةبنسبة %14.5

يُعزِّز Inverter Direct Drive™‎ الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي أداء التنظيف ويطيل عمر ملابسك.

*تم الاختبار بواسطة Intertek في مارس 2019. دورة قطن بوزن 2 كجم من الملابس الداخلية مقارنة بدورة القطن التقليدية لدى إل جي (F4V9RWP2W مقابل FC1450S2W). قد تختلف النتائج بناءً على الملابس والبيئة.

*AI DD متاح في 3 دورات. (قطن ، نسيج مختلط ، العناية السهلة)

ما المقصود بتقنية ™AI DD‎؟

ما المقصود بتقنية ™AI DD‎؟

لا تكتشف تقنية ™AI DD‎ الوزن فحسب، بل تستشعر أيضًا نعومة النسيج، وتختار الحركات المثلى للقماش بنفسها.

تجاعيد أقل تعني نظافة أكثر

بخار

تجاعيد أقل تعني نظافة أكثر

تقضي تقنية Steam+™‎ من إل جي على نسبة %99.9 من المواد المثيرة للحساسية، مثل جزيئات الغبار التي يمكن أن تتسبب في الحساسية أو مشكلات تنفسية مع تجاعيد أقل بنسبة %30.

 

*دورة العناية بالحساسية معتمدة من BAF (الجمعية البريطانية للحساسية) تقلل من جزيئات الغبار المنزلي بنسبة %99.9.
*تم الاختبار بواسطة Intertek في ديسمبر 2018، بناءً على معيار AATCC. دورة القطن مع خيار "العناية بالتجاعيد" (3 أقمصة مختلطة) مقارنة بدورة القطن بدون الخيار. قد تختلف النتائج بناءً على البيئة.

*خيار في 6 دورات.

تجاعيد أقل بنسبة %30

تجاعيد أقل بنسبة %30

تتشكل التجاعيد أثناء التجفيف، وتختفي باستخدام البخار أثناء الحركة المتقلبة.

 

إزالة المواد المثيرة للحساسية بنسبة %99.9

إزالة المواد المثيرة للحساسية بنسبة %99.9

تنخفض المواد المثيرة للحساسية بنسبة %99.9 بواسطة البخار.

سعة أكبر في الحجم نفسه
سعة أكبر

سعة أكبر في الحجم نفسه

بات بالإمكان الآن زيادة كمية الغسيل في كل حمولة مع
حلّة الغسالة التي تم تحسين مساحتها من إل جي.
متانة أكبر ونظافة أعلى
المتانة

متانة أكبر ونظافة أعلى

تم تعزيز الباب الزجاجي المقوى الخارجي المتين والأنيق وتطوير الرافع الصحي والمتين من الصلب المقاوم للصدأ.

*تم الاختبار بواسطة Intertek في يوليو 2013. تأثير مبيد جراثيم الزائفة الزنجارية من الصلب المقاوم للصدأ مقابل الكمية الأولية في 12 يومًا.

وضوح أكثر وأناقة أكبر

التصميم

وضوح أكثر وأناقة أكبر

تم تصميم شاشة أكثر وضوحًا وزيادة حجم مقبض الباب مع طلاء معدني.
متاح مع TWINWash™ Mini
التوافق

متاح مع TWINWash™ Mini

بالإضافة إلى TWINWash™ Mini وفقًا لتفضيلاتك لتناسب نمط حياتك واحتياجات التصميم الداخلي. يوفر لك الوقت والمال في حياتك المزدحمة.

*قد لا تتوفر TWINWash™ mini في جميع الدول أو في جميع بائعي التجزئة المحليين.

جهاز ذكي
ThinQ™‎

جهاز ذكي

باستخدام تقنية ™ThinQ‎، تصبح الغسالة أكثر ذكاءً بدايةً من تشغيل الغسل عن بُعد وحتى تنزيل دورة إضافية. تفاعل بسهولة معها وتمكّن من الوصول إلى أحدث الابتكارات باستخدام اتصال Wi-Fi.

*Google و Google Home هما علامتان تجاريتان لشركة Google LLC.

*Amazon و Alexa و Echo وجميع الشعارات وعلامات الحركة ذات الصلة هي علامات تجارية لشركة Amazon.com أو Inc أو الشركات التابعة لها.

*تمت إعادة تسمية LG SmartThinQ لتصبح LG ThinQ.

*قد تختلف الميزات الذكية والمنتج المساعد الصوتي حسب البلد والطراز. تحقق من بائع التجزئة المحلي أو LG لمعرفة مدى توفر الخدمة.

طويلة الأمد و موثوقية عالية

طويلة الأمد و موثوقية عالية

يتميز موتور Inverter Direct Drive الذي يُشغِّل غسالاتنا بالموثوقية مع الهدوء ويأتي مزوّدًا بضمان قياسي لمدة 10 سنوات.

*لا يغطي الضمان المحدود الإصلاحات عند استخدام المنتج في غير الاستخدام العادي والمنزلي المعتاد (مثل الاستخدام التجاري، في المكاتب والمرافق الترفيهية) أو خلافًا للتعليمات الموضَّحة في دليل المالك الخاص بالمنتج.

*الضمان سنة واحدة على القطع واجور العمل، وتسع سنوات فترة الضمان الإضافية تسري على القطعة المحددة فقط.

التصميم والميزات والمواصفات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. صور المنتج قد تتغير من بلد الى
اخر. قد لا تتوفر بعض الميزات في مقاطع الفيديو في جميع المنتجات.
قد تختلف التفاصيل المعروضة على صور المنتج حسب المنطقة أو البلد أو الطراز

الملخص

طباعة

الأبعاد

wf1510wht
السعة
15 كجم
الأبعاد (العرض X الارتفاع X العمق,mm)
645x770x940
التكنولوجيا الرئيسية
™AI DD (عناية ذكية مع حماية أكبر للأقمشة بنسبة ٪18)
ميزة إضافية
بخار

المواصفات الرئيسية

أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)

645 × 940 × 770

Steam

نعم

ThinQ (Wi-Fi)‎

نعم

كل المواصفات

التحكم والشاشة

نوع الشاشة

LED تعمل باللمس

الأبعاد والأوزان

أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)

645 × 940 × 770

الميزات

المحرك ذو الدفع المباشر السداسي الحركة

نعم

محرك الدفع المباشر الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي

نعم

حوض من الصلب الذي لا يصدأ

نعم

Steam

نعم

النوع

غسالة أمامية التحميل

المواد واللمسة النهائية

لون الهيكل

أبيض

نوع الباب

باب زجاجي مقوى + حلية كروم

التقنية الذكية

التشخيص الذكي

نعم

ThinQ (Wi-Fi)‎

نعم

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WF1510WHT

WF1510WHT

غسالة ذات تحميل أمامي سعة 15 كجم بتقنية ™AI DD (عناية ذكية مع حماية أكبر بنسبة ٪18 للأقمشة) ، لون أبيض ، سعة أكبر بالحجم نفسه ، ™SmartThinQ (Wi-Fi) ، باب من الزجاج المقوى ، رافع غير قابل للصدأ.

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