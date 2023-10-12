We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
غسالة بباب أمامي سعة 17 كجم ، لون أبيض ، ™Steam ،) ، إضافة ملابس، محرك DD 6 حركات ، ThinQ™ (Wi-Fi) ،
*تم الاختبار من قِبل Intertek. استنادًا إلى IEC 60456: الإصدار 5.0 2010-02 من بروتوكول الاختبار. نصف الحمولات في دورة القطن على 40 درجة مئوية مع خيار TurboWash. قد يتباين وقت البرنامج وفقًا للبيئة الفعلية.
*وفقًا لكمية الملابس، ونوع القماش، قد لا يتم تحرير قفل الباب. إذا كانت درجة حرارة الماء أعلى من 40 درجة مئوية، فلن يتم تحرير قفل الباب تحقيقًا للسلامة.
-
التحكم الذكي عن بعد
قومي بتشغيل أو مراقبة الغسيل من أي مكان وفي أي وقت. كما يمكنك متابعة مستوى استهلاك الطاقة.
-
تنزيل دورة
تتيح خاصية تنزيل دورة للمستخدمين تنزيل برنامج غسيل جديد مثل Wool أو Baby Care أو Cold Wash.
-
Smart Diagnosis™
تساعد تقنية Smart Diagnosis™ اكتشاف الأعطال وإصلاحها بسرعة مهما كانت درجة بساطة العطل قبل أن يتفاقم.
التصميم والميزات والمواصفات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. صور المنتج قد تتغير من بلد الى
اخر. قد لا تتوفر بعض الميزات في مقاطع الفيديو في جميع المنتجات.
قد تختلف التفاصيل المعروضة على صور المنتج حسب المنطقة أو البلد أو الطراز
المنتجات الموصى بها
المواصفات الرئيسية
-
أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)
-
700 × 1260 × 770
-
ThinQ (Wi-Fi)
-
نعم
كل المواصفات
-
أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)
-
700 × 1260 × 770
-
الوزن يتضمن التغليف (كجم)
-
71
-
الوزن (كجم)
-
67
-
المحرك ذو الدفع المباشر السداسي الحركة
-
نعم
-
محرك الدفع المباشر ذو العاكس
-
نعم
-
حوض من الصلب الذي لا يصدأ
-
نعم
-
TrueSteam
-
نعم
-
لون الهيكل
-
ابيض
-
التشخيص الذكي
-
نعم
-
ThinQ (Wi-Fi)
-
نعم
ما يقوله الناس
-
الدليل والبرمجيات
تنزيل أدلة المستخدم والبرامج الخاصة بمنتجاتك.
-
مكتبة المساعدات
ابحث عن مقاطع فيديو إرشادية مفيدة لمنتجك.
-
سياسة الضمان
تحقق من معلومات ضمان منتجك هنا.
-
قطع الغيار والملحقات
شراء قطع غيار منتجات LG وملحقاتها.
-
دردش معنا
احصل على إجاباتك من مساعدينا الافتراضيين.
-
احصل على إجاباتك من مساعدينا الافتراضيين.
نحن على الواتساب. أرسل رسالة نصية مع خبرائنا.
-
راسلنا عبر البريد الإلكتروني
لمزيد من الأسئلة المباشرة ، أرسل لنا بريدا إلكترونيا.
-
اتصل بنا
تحدث مباشرة مع ممثلي الدعم لدينا.
اشترِ مباشرةً
WF1711WHT
غسالة بباب أمامي سعة 17 كجم ، لون أبيض ، ™Steam ،) ، إضافة ملابس، محرك DD 6 حركات ، ThinQ™ (Wi-Fi) ،