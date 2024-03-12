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غسالة 21 كم | تعبئة أمامية | 6 حركات | Turbo Wash + 26.7 قدمًا ، ثلاجة جنبًا إلى جنب ، لون فضي بلاتيني ، مقبض جيب ، ضاغط عاكس
غسالة 21 كم | تعبئة أمامية | 6 حركات | Turbo Wash + 26.7 قدمًا ، ثلاجة جنبًا إلى جنب ، لون فضي بلاتيني ، مقبض جيب ، ضاغط عاكس
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-
26.7 قدمًا ، ثلاجة جنبًا إلى جنب ، لون فضي بلاتيني ، مقبض جيب ، ضاغط عاكس
-
غسالة 21 كم | تعبئة أمامية | 6 حركات | Turbo Wash
الملخص
Dimension (mm)
كل المواصفات
ICE & WATER SYSTEM
-
موزّع ماء فقط
-
لا
-
صانع الثلج الآلي
-
نعم (سبيس بلس)
-
وعاء ثلج ومياه
-
ثلج مجروش ومكعبات
-
السباكة
-
لا يلزم أي أعمال سباكة
المواصفات الأساسية
-
نوع المنتج
-
جنبًا إلى جنب
السعة
-
سعة الفريزر (قدم مكعب)
-
7.3
-
سعة الثلاجة (قدم مكعب)
-
18.2
-
فريزر حجم التخزين (نجمتين) (لتر)
-
33
-
فريزر حجم التخزين (لتر)
-
207
-
ثلاجة بحجم التخزين (لتر)
-
516
-
إجمالي حجم التخزين (لتر)
-
756
الأبعاد والوزن
-
العمق بدون الباب (مم)
-
798
-
عمق دون مقبض (مم)
-
913
-
وزن التغليف (كجم)
-
138
-
أبعاد المنتج (عرض x ارتفاع x عرض، مم)
-
913 x 1790 x 913
-
وزن المنتج (كجم)
-
128
الميزات
-
InstaView
-
لا
-
مزيل روائح
-
نعم
-
ميزة تبريد الأبواب Door Cooling+
-
نعم
-
باب داخل باب
-
لا
-
ميزة التبريد الخطي LINEAR Cooling
-
نعم
حجيرة المجمد
-
ضوء المجمّد
-
إضاءة LED العلوية
-
تدفق هواء متعدد
-
نعم
-
الرف_زجاج مقوى
-
3
المواد واللمسة النهائية
-
اللمسة النهائية (الباب)
-
P/S3
الأداء
-
نوع الضاغط
-
الضاغط الخطي العاكس
حجيرة الثلاجة
-
ضوء الثلاجة
-
إضاءة LED العلوية
-
حامل البيض/سلة البيض
-
نعم
-
الرف_زجاج مقوى
-
3
-
صندوق خضراوات
-
نعم (2)
-
علبة الخضراوات (Fresh Converter)
-
لا
التقنية الذكية
-
تشخيص ذكي للأعطال
-
نعم
-
ThinQ (Wi-Fi)
-
نعم
الملخص
Dimension (mm)
المواصفات الرئيسية
-
الحد الأقصى لسعة الغسل (كجم)
-
21
-
أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)
-
770 × 990 × 700
-
ThinQ (Wi-Fi)
-
نعم
كل المواصفات
خيارات إضافية
-
Wi-Fi
-
نعم
-
إضافة قطعة
-
نعم
-
التأمين ضد عبث الأطفال
-
نعم
-
بدء التشغيل عن بُعد
-
نعم
السعة
-
الحد الأقصى لسعة الغسل (كجم)
-
21
التحكم والشاشة
-
نوع الشاشة
-
ليد
الأبعاد والأوزان
-
أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)
-
770 × 990 × 700
الميزات
-
محرك الدفع المباشر الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي
-
نعم
-
حوض من الصلب الذي لا يصدأ
-
نعم
-
النوع
-
الغسالة
المواد واللمسة النهائية
-
لون الهيكل
-
بخار أسود
البرامج
-
الملابس الحساسة
-
نعم
-
دورة التحميل
-
نعم
-
العناية السهلة
-
نعم
-
تنظيف الحوض
-
نعم
-
الصوف (غسيل يدوي / صوف)
-
نعم
التقنية الذكية
-
ThinQ (Wi-Fi)
-
نعم
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