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غسالة 21 كم | تعبئة أمامية | 6 حركات | Turbo Wash + 26.7 قدمًا ، ثلاجة جنبًا إلى جنب ، لون فضي بلاتيني ، مقبض جيب ، ضاغط عاكس

مميزات

المعرض

المواصفات

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غسالة 21 كم | تعبئة أمامية | 6 حركات | Turbo Wash + 26.7 قدمًا ، ثلاجة جنبًا إلى جنب ، لون فضي بلاتيني ، مقبض جيب ، ضاغط عاكس

WF2111B.LS32NBD

غسالة 21 كم | تعبئة أمامية | 6 حركات | Turbo Wash + 26.7 قدمًا ، ثلاجة جنبًا إلى جنب ، لون فضي بلاتيني ، مقبض جيب ، ضاغط عاكس

Bundle Image
Products in this Bundle: 2
Front view

LS32NBDSLV

26.7 قدمًا ، ثلاجة جنبًا إلى جنب ، لون فضي بلاتيني ، مقبض جيب ، ضاغط عاكس
Front View

WF2111BST

غسالة 21 كم | تعبئة أمامية | 6 حركات | Turbo Wash
Vivace-Intro

أظهر أفضل ما لديك

استمتع بإظهار الجانب التنظيمي لديك. أظهر الجانب الأنيق لديك. تتميز ثلاجات LG ذات البابين المتجاورين، والمتميزة بجمال الشكل و أداء الوظائف المطلوبة، بالسعة وسهولة الوصول التي كنت تبحث عنها مع مظهر مثير للإعجاب وأداء لا مثيل له.

أظهر أفضل ما لديك

الملخص

طباعة

Dimension (mm)

LS32NBDSLV

كل المواصفات

ICE & WATER SYSTEM

موزّع ماء فقط

لا

صانع الثلج الآلي

نعم (سبيس بلس)

وعاء ثلج ومياه

ثلج مجروش ومكعبات

السباكة

لا يلزم أي أعمال سباكة

المواصفات الأساسية

نوع المنتج

جنبًا إلى جنب

السعة

سعة الفريزر (قدم مكعب)

7.3

سعة الثلاجة (قدم مكعب)

18.2

فريزر حجم التخزين (نجمتين) (لتر)

33

فريزر حجم التخزين (لتر)

207

ثلاجة بحجم التخزين (لتر)

516

إجمالي حجم التخزين (لتر)

756

الأبعاد والوزن

العمق بدون الباب (مم)

798

عمق دون مقبض (مم)

913

وزن التغليف (كجم)

138

أبعاد المنتج (عرض x ارتفاع x عرض، مم)

‎913 x 1790 x 913 ‎

وزن المنتج (كجم)

128

الميزات

InstaView

لا

مزيل روائح

نعم

ميزة تبريد الأبواب Door Cooling+‎

نعم

باب داخل باب

لا

ميزة التبريد الخطي LINEAR Cooling

نعم

حجيرة المجمد

ضوء المجمّد

إضاءة LED العلوية

تدفق هواء متعدد

نعم

الرف_زجاج مقوى

3

المواد واللمسة النهائية

اللمسة النهائية (الباب)

P/S3

الأداء

نوع الضاغط

الضاغط الخطي العاكس

حجيرة الثلاجة

ضوء الثلاجة

إضاءة LED العلوية

حامل البيض/سلة البيض

نعم

الرف_زجاج مقوى

3

صندوق خضراوات

نعم (2)

علبة الخضراوات (Fresh Converter)

لا

التقنية الذكية

تشخيص ذكي للأعطال

نعم

ThinQ (Wi-Fi)‎

نعم

الملخص

طباعة

Dimension (mm)

wf2111bst
السعة
21 Kg
الأبعاد (العرض X الارتفاع X العمق,mm)
770x990x700
التكنولوجيا الرئيسية
AIDD™ (Artificial Intelligence Direct Drive)
ميزة إضافية
غسالة ومجفف في واحد

المواصفات الرئيسية

الحد الأقصى لسعة الغسل (كجم)

21

أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)

770 × 990 × 700

ThinQ (Wi-Fi)‎

نعم

كل المواصفات

خيارات إضافية

Wi-Fi

نعم

إضافة قطعة

نعم

التأمين ضد عبث الأطفال

نعم

بدء التشغيل عن بُعد

نعم

السعة

الحد الأقصى لسعة الغسل (كجم)

21

التحكم والشاشة

نوع الشاشة

ليد

الأبعاد والأوزان

أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)

770 × 990 × 700

الميزات

محرك الدفع المباشر الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي

نعم

حوض من الصلب الذي لا يصدأ

نعم

النوع

الغسالة

المواد واللمسة النهائية

لون الهيكل

بخار أسود

البرامج

الملابس الحساسة

نعم

دورة التحميل

نعم

العناية السهلة

نعم

تنظيف الحوض

نعم

الصوف (غسيل يدوي / صوف)

نعم

التقنية الذكية

ThinQ (Wi-Fi)‎

نعم

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