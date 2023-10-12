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غسالة بتعبئة أمامية سعة 21 كجم ، 6 حركات ، (Wi-Fi)

مميزات

المعرض

المواصفات

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غسالة بتعبئة أمامية سعة 21 كجم ، 6 حركات ، (Wi-Fi)

WF2111BST

غسالة بتعبئة أمامية سعة 21 كجم ، 6 حركات ، (Wi-Fi)

Front View
Vivace-Intro
Row with four LG icons for: The mark of AI DD. The mark of TurboWash. The mark of Steam.
عناية ذكية مع حماية أكثر للقماش بنسبة ?

عناية ذكية مع زيادة حماية الأقمشة بنسبة %14.5

يُعزِّز ™Inverter Direct Drive‎ الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي أداء التنظيف ويطيل عمر ملابسك.

*تم الاختبار بواسطة Intertek في مارس 2019. دورة قطن بوزن 2 كجم من الملابس الداخلية مقارنة بدورة القطن التقليدية لدى إل جي (F4V9RWP2W مقابل FC1450S2W). قد تختلف النتائج بناءً على الملابس والبيئة.
*AI DD متاح في 3 دورات. (قطن ، نسيج مختلط ، العناية السهلة)

تجاعيد أقل تعني نظافة أكثر

بخار

 

تجاعيد أقل تعني نظافة أكثر

تقضي تقنية Steam+™‎ من إل جي على نسبة %99.9 من المواد المثيرة للحساسية، مثل جزيئات الغبار التي يمكن أن تتسبب في الحساسية أو مشكلات تنفسية مع تجاعيد أقل بنسبة %30.

 

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*دورة العناية بالحساسية معتمدة من BAF (الجمعية البريطانية للحساسية) تقلل من جزيئات الغبار المنزلي بنسبة %99.9.

سعة أكبر

سعة أكبر في الحجم نفسه

بات بالإمكان الآن زيادة كمية الغسيل في كل حمولة مع حلّة الغسالة التي تم تحسين مساحتها من إل جي.
إضافة قطعة

إضافة قطعة

إذا فاتك وضع الملابس أثناء الغسل، فما عليك سوى الضغط على Add Garment (إضافة ملابس) وأضف أي ملابس بداية من الجوارب الصغيرة حتى السترات الكبيرة. أيًا كانت دورة الغسل التي حددتها، يمكن فتح الباب* على الفور (في غضون حوالي 3 ثوانٍ)** أثناء الغسل.

*وفقًا لكمية الملابس، ونوع القماش، قد لا يتم تحرير قفل الباب. إذا كانت درجة حرارة الماء أعلى من 40 درجة مئوية، فلن يتم تحرير قفل الباب تحقيقًا للسلامة.
**مدة التحرير أقل من 3 ثوانٍ.

اهتزاز أقل، وضوضاء أقل
محرك الدفع المباشر ذو العاكس

اهتزاز أقل، وضوضاء أقل

يتميز موتور Inverter Direct Drive الذي يُشغِّل غسالاتنا بالموثوقية مع الهدوء
ويأتي مزوّدًا بضمان قياسي لمدة 10 سنوات.

*الضمان سنة واحدة على القطع واجور العمل، وتسع سنوات فترة الضمان الإضافية تسري على القطعة المحددة فقط.

™Smart Diagnosis

يستكشف ™Smart Diagnosis بسرعة أي مشكلة صغيرة قبل أن تتفاقم ويصلحها.
جهاز ذكي
ThinQ™‎

جهاز ذكي

باستخدام تقنية ™ThinQ‎، تصبح الغسالة أكثر ذكاءً بدايةً من تشغيل الغسل عن بُعد وحتى تنزيل دورة إضافية. تفاعل بسهولة معها وتمكّن من الوصول إلى أحدث الابتكارات باستخدام اتصال Wi-Fi.

*Google و Google Home هما علامتان تجاريتان لشركة Google LLC.
*Amazon و Alexa و Echo وجميع الشعارات وعلامات الحركة ذات الصلة هي علامات تجارية لشركة Amazon.com أو Inc أو الشركات التابعة لها.
*تمت إعادة تسمية LG SmartThinQ لتصبح LG ThinQ.
*قد تختلف الميزات الذكية والمنتج المساعد الصوتي حسب البلد والطراز. تحقق من بائع التجزئة المحلي أو LG لمعرفة مدى توفر الخدمة.

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التصميم والميزات والمواصفات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. صور المنتج قد تتغير من بلد الى اخر. قد لا تتوفر بعض الميزات في مقاطع الفيديو في جميع المنتجات.
قد تختلف التفاصيل المعروضة على صور المنتج حسب المنطقة أو البلد أو الطراز
Table Caption
الميزات WS1610XM WSV1107XMT WS1710XMT
WS1610XM
غسالة 16 كيلو الرئيسية مع مجفف 10 كجم + غسالة صغيرة بحجم 3.5 كجم (غسالة) فضي اللون. >(واي فاي) ، بخار حقيقي ، مجفف توربو
WSV1107XMT
غسالة سعة 10.5 كجم مع مجفف سعة 7 كجم، غسالة ذات تحميل أمامي مع AI DD™‎، لون VCM
WS1710XMT
غسالة سعة 17 كجم مع مجفف سعة 10 كجم ، غسالة ذات تحميل أمامي ، لون فضي غير قابل للصدأ ، غسالة ومجفف في واحد ، Eco Hybrid Turbo Wash ، True Steam ،6 Motion DD اضافة ملابس، Inverter Direct Drive ، تشخيص ذكي ، ™ThinQ
السعة 16 كجم 10.5 كجم 17 كجم
الأبعاد 700×770×990 600×850×620 700×770×990
™‎ThinQ نعم نعم نعم
™‎TurboWash360 لا لا لا
™‎AI DD لا نعم لا
من أين أشتري من أين أشتري من أين أشتري

الملخص

طباعة

الأبعاد

wf2111bst
السعة
21 Kg
الأبعاد (العرض X الارتفاع X العمق,mm)
770x990x700
التكنولوجيا الرئيسية
AIDD™ (Artificial Intelligence Direct Drive)
ميزة إضافية
غسالة ومجفف في واحد

المواصفات الرئيسية

الحد الأقصى لسعة الغسل (كجم)

21

أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)

770 × 990 × 700

ThinQ (Wi-Fi)‎

نعم

كل المواصفات

خيارات إضافية

Wi-Fi

نعم

إضافة قطعة

نعم

التأمين ضد عبث الأطفال

نعم

بدء التشغيل عن بُعد

نعم

السعة

الحد الأقصى لسعة الغسل (كجم)

21

التحكم والشاشة

نوع الشاشة

ليد

الأبعاد والأوزان

أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)

770 × 990 × 700

الميزات

محرك الدفع المباشر الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي

نعم

حوض من الصلب الذي لا يصدأ

نعم

النوع

الغسالة

المواد واللمسة النهائية

لون الهيكل

بخار أسود

البرامج

الملابس الحساسة

نعم

دورة التحميل

نعم

العناية السهلة

نعم

تنظيف الحوض

نعم

الصوف (غسيل يدوي / صوف)

نعم

التقنية الذكية

ThinQ (Wi-Fi)‎

نعم

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Front View

WF2111BST

غسالة بتعبئة أمامية سعة 21 كجم ، 6 حركات ، (Wi-Fi)