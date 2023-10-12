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الملخص
المواصفات الرئيسية
-
الحد الأقصى لسعة الغسل (كجم)
-
9
-
أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)
-
600 × 850 × 610
كل المواصفات
-
Wi-Fi
-
نعم
-
تشغيل/إيقاف تشغيل الجرس
-
نعم
-
التأمين ضد عبث الأطفال
-
نعم
-
الغسل الأولي
-
نعم
-
بدء التشغيل عن بُعد
-
نعم
-
Steam
-
نعم
-
TurboWash
-
نعم
-
تنزيل الدورة
-
نعم
-
التشخيص الذكي
-
نعم
-
الحد الأقصى لسعة الغسل (كجم)
-
9
-
موقت التأجيل
-
3-19 ساعة
-
نوع الشاشة
-
شاشة LED باللون الأبيض
-
إشارة قفل الباب
-
نعم
-
أبعاد الصندوق (العرض*العمق*الارتفاع بالمم)
-
660 × 885 × 705
-
أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)
-
600 × 850 × 610
-
الوزن يتضمن التغليف (كجم)
-
73
-
الوزن (كجم)
-
70
-
المحرك ذو الدفع المباشر السداسي الحركة
-
نعم
-
إعادة بدء تلقائية
-
نعم
-
محرك الدفع المباشر ذو العاكس
-
نعم
-
TrueSteam
-
نعم
-
تغذية المياه (ساخنة / باردة)
-
بارد فقط
-
لون الهيكل
-
فضي حجري
-
عناية ضد الحساسية (الغسالة)
-
نعم
-
القطن
-
نعم
-
القطن+
-
نعم
-
غسل الملابس الداكنة
-
نعم
-
الملابس الحساسة
-
نعم
-
العناية السهلة
-
نعم
-
العناية الرقيقة
-
نعم
-
أقمشة مختلطة
-
نعم
-
شطف+تنشيف
-
نعم
-
غسيل هادئ
-
نعم
-
سريع 14
-
نعم
-
عناية بالبقع
-
نعم
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