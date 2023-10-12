غسالة ذات تحميل أمامي سعة 8 كجم بتقنية AI DD™ (عناية ذكية مع حماية أكبر بنسبة ٪18 للأقمشة) ، لون VCM ، سعة أكبر بالحجم نفسه ، SmartThinQ™ (Wi-Fi) ، باب من الزجاج المقوى ، رافع غير قابل للصدأ.