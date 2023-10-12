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غسالة ذات تحميل أمامي سعة 12 كجم بتقنية ™AI DD (عناية ذكية مع حماية أكبر بنسبة ٪18 للأقمشة) ، لون أبيض ، سعة أكبر بالحجم نفسه ، SmartThinQ™ (Wi-Fi) ، باب من الزجاج المقوى ، رافع غير قابل للصدأ.

المواصفات

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غسالة ذات تحميل أمامي سعة 12 كجم بتقنية ™AI DD (عناية ذكية مع حماية أكبر بنسبة ٪18 للأقمشة) ، لون أبيض ، سعة أكبر بالحجم نفسه ، SmartThinQ™ (Wi-Fi) ، باب من الزجاج المقوى ، رافع غير قابل للصدأ.

WFV1214WHT1

غسالة ذات تحميل أمامي سعة 12 كجم بتقنية ™AI DD (عناية ذكية مع حماية أكبر بنسبة ٪18 للأقمشة) ، لون أبيض ، سعة أكبر بالحجم نفسه ، SmartThinQ™ (Wi-Fi) ، باب من الزجاج المقوى ، رافع غير قابل للصدأ.

WFV1214WHT1

الملخص

طباعة

الأبعاد

السعة
12 كجم
الأبعاد (العرض X الارتفاع X العمق,mm)
610x850x600
التكنولوجيا الرئيسية
™AIDD‎ (دفع مباشر بالذكاء الاصطناعي)
ميزة إضافية
+Steam

المواصفات الرئيسية

أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)

600 × 850 × 610

ThinQ (Wi-Fi)‎

نعم

كل المواصفات

الميزات

المحرك ذو الدفع المباشر السداسي الحركة

نعم

محرك الدفع المباشر الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي

نعم

حوض من الصلب الذي لا يصدأ

نعم

Steam+‎

نعم

النوع

غسالة أمامية التحميل

المواد واللمسة النهائية

لون الهيكل

أبيض

نوع الباب

باب زجاجي مقوى + حلية كروم

التقنية الذكية

التشخيص الذكي

نعم

ThinQ (Wi-Fi)‎

نعم

خيارات إضافية

TurboWash

نعم

التحكم والشاشة

نوع الشاشة

LED تعمل باللمس

الأبعاد والأوزان

أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)

600 × 850 × 610

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