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غسالة ذات تحميل أمامي سعة 12 كجم بتقنية ™AI DD (عناية ذكية مع حماية أكبر بنسبة ٪18 للأقمشة) ، لون أبيض ، سعة أكبر بالحجم نفسه ، SmartThinQ™ (Wi-Fi) ، باب من الزجاج المقوى ، رافع غير قابل للصدأ.
غسالة ذات تحميل أمامي سعة 12 كجم بتقنية ™AI DD (عناية ذكية مع حماية أكبر بنسبة ٪18 للأقمشة) ، لون أبيض ، سعة أكبر بالحجم نفسه ، SmartThinQ™ (Wi-Fi) ، باب من الزجاج المقوى ، رافع غير قابل للصدأ.
الملخص
الأبعاد
المواصفات الرئيسية
-
أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)
-
600 × 850 × 610
-
ThinQ (Wi-Fi)
-
نعم
كل المواصفات
-
المحرك ذو الدفع المباشر السداسي الحركة
-
نعم
-
محرك الدفع المباشر الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي
-
نعم
-
حوض من الصلب الذي لا يصدأ
-
نعم
-
Steam+
-
نعم
-
النوع
-
غسالة أمامية التحميل
-
لون الهيكل
-
أبيض
-
نوع الباب
-
باب زجاجي مقوى + حلية كروم
-
التشخيص الذكي
-
نعم
-
ThinQ (Wi-Fi)
-
نعم
-
TurboWash
-
نعم
-
نوع الشاشة
-
LED تعمل باللمس
-
أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)
-
600 × 850 × 610
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