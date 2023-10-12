غسالة سعة 13 كجم مع مجفف سعة 7 كجم ، غسالة ذات تحميل أمامي بتقنية ™AI DD (عناية ذكية مع حماية أكبر للأقمشة بنسبة ٪18) ، لون أبيض ، Steam + ، ThinQ (Wi-Fi)