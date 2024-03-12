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غسالة 15 كم | تعبئة أمامية | Turbo Wash | Steam| ThinQ + 22.8 قدمًا | جنبًا إلى جنب | مقبض جيب | ضاغط عاكس ذكي

مميزات

المعرض

المواصفات

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غسالة 15 كم | تعبئة أمامية | Turbo Wash | Steam| ThinQ + 22.8 قدمًا | جنبًا إلى جنب | مقبض جيب | ضاغط عاكس ذكي

WS1508X.LS25CBB

غسالة 15 كم | تعبئة أمامية | Turbo Wash | Steam| ThinQ + 22.8 قدمًا | جنبًا إلى جنب | مقبض جيب | ضاغط عاكس ذكي

bundle
Products in this Bundle: 2
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LS25CBBSIV

22.8 قدمًا | جنبًا إلى جنب | مقبض جيب | ضاغط عاكس ذكي
WS1508XMT

WS1508XMT

غسالة 15 كم | تعبئة أمامية  | Turbo Wash | Steam| ThinQ
Vivace

Row with four LG icons for: The mark of AI DD. The mark of TurboWash. The mark of Steam.

An close up video of water dripping from crisp green lettuce is next to a close up video of water falling on fresh red tomatoes, is next to a video of bright wet blueberries moving around.

™LinearCooling

تحافظ على الطعام طازجًا لفترة أطول

تقلل تكنولوجيا LinearCooling™‎ من تقلبات درجة الحرارة محافظة على نكهة الطعام الطازج لمدة تصل إلى 7 أيام.

*بناءً على نتائج اختبارات TÜV Rheinland باستخدام طريقة اختبارات LG الداخلية لقياس الوقت المستغرق للوصول إلى نسبة انخفاض وزن تبلغ %5 للملفوف الصيني على رف حيز الطعام الطازج لثلاجة LGE LinearCooling موديل GSLV71PZTM. قد تختلف النتيجة حسب الاستخدام الفعلي.

الملخص

طباعة

Dimension (mm)

ls25cbbsiv

المواصفات الرئيسية

أبعاد المنتج (عرض x ارتفاع x عرض، مم)

913 x 1790 x 735

نوع الضاغط

كومبروسور انفيرتر ذكي

اللمسة النهائية (الباب)

فضي بلاتيني

كل المواصفات

المواصفات الأساسية

نوع المنتج

باب بجانب باب

المواد واللمسة النهائية

اللمسة النهائية (الباب)

فضي بلاتيني

الأداء

نوع الضاغط

كومبروسور انفيرتر ذكي

حجيرة الثلاجة

ضوء الثلاجة

LED

حجيرة المجمد

ضوء المجمّد

LED

تدفق هواء متعدد

نعم

الأبعاد والوزن

أبعاد المنتج (عرض x ارتفاع x عرض، مم)

913 x 1790 x 735

وزن المنتج (كجم)

103

الملخص

طباعة

Dimension (mm)

ws1508xmt
السعة
15 كجم
الأبعاد (العرض X الارتفاع X العمق,mm)
645x770x940
التكنولوجيا الرئيسية
™Smart Diagnosis
ميزة إضافية
محرك الدفع المباشر ذو العاكس

المواصفات الرئيسية

الحد الأقصى لسعة الغسل (كجم)

15

Steam

نعم

ThinQ (Wi-Fi)‎

نعم

كل المواصفات

خيارات إضافية

Wi-Fi

نعم

التأمين ضد عبث الأطفال

نعم

بدء التشغيل عن بُعد

نعم

الميزات

محرك الدفع المباشر الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي

نعم

حوض من الصلب الذي لا يصدأ

نعم

Steam

نعم

النوع

غسالة كومبو

المواد واللمسة النهائية

لون الهيكل

فضي

البرامج

عناية ضد الحساسية (الغسالة)

نعم

الملابس الحساسة

نعم

دورة التحميل

نعم

العناية السهلة

نعم

التقنية الذكية

ThinQ (Wi-Fi)‎

نعم

السعة

الحد الأقصى لسعة التجفيف (كجم)

9

الحد الأقصى لسعة الغسل (كجم)

15

التحكم والشاشة

نوع الشاشة

ليد

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