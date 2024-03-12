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غسالة 15 كم | تعبئة أمامية | Turbo Wash | Steam| ThinQ + 22.8 قدمًا | جنبًا إلى جنب | مقبض جيب | ضاغط عاكس ذكي
*بناءً على نتائج اختبارات TÜV Rheinland باستخدام طريقة اختبارات LG الداخلية لقياس الوقت المستغرق للوصول إلى نسبة انخفاض وزن تبلغ %5 للملفوف الصيني على رف حيز الطعام الطازج لثلاجة LGE LinearCooling موديل GSLV71PZTM. قد تختلف النتيجة حسب الاستخدام الفعلي.
-
22.8 قدمًا | جنبًا إلى جنب | مقبض جيب | ضاغط عاكس ذكي
-
غسالة 15 كم | تعبئة أمامية | Turbo Wash | Steam| ThinQ
الملخص
Dimension (mm)
المواصفات الرئيسية
-
أبعاد المنتج (عرض x ارتفاع x عرض، مم)
-
913 x 1790 x 735
-
نوع الضاغط
-
كومبروسور انفيرتر ذكي
-
اللمسة النهائية (الباب)
-
فضي بلاتيني
كل المواصفات
المواصفات الأساسية
-
نوع المنتج
-
باب بجانب باب
المواد واللمسة النهائية
-
اللمسة النهائية (الباب)
-
فضي بلاتيني
الأداء
-
نوع الضاغط
-
كومبروسور انفيرتر ذكي
حجيرة الثلاجة
-
ضوء الثلاجة
-
LED
حجيرة المجمد
-
ضوء المجمّد
-
LED
-
تدفق هواء متعدد
-
نعم
الأبعاد والوزن
-
أبعاد المنتج (عرض x ارتفاع x عرض، مم)
-
913 x 1790 x 735
-
وزن المنتج (كجم)
-
103
الملخص
Dimension (mm)
المواصفات الرئيسية
-
الحد الأقصى لسعة الغسل (كجم)
-
15
-
Steam
-
نعم
-
ThinQ (Wi-Fi)
-
نعم
كل المواصفات
خيارات إضافية
-
Wi-Fi
-
نعم
-
التأمين ضد عبث الأطفال
-
نعم
-
بدء التشغيل عن بُعد
-
نعم
الميزات
-
محرك الدفع المباشر الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي
-
نعم
-
حوض من الصلب الذي لا يصدأ
-
نعم
-
Steam
-
نعم
-
النوع
-
غسالة كومبو
المواد واللمسة النهائية
-
لون الهيكل
-
فضي
البرامج
-
عناية ضد الحساسية (الغسالة)
-
نعم
-
الملابس الحساسة
-
نعم
-
دورة التحميل
-
نعم
-
العناية السهلة
-
نعم
التقنية الذكية
-
ThinQ (Wi-Fi)
-
نعم
السعة
-
الحد الأقصى لسعة التجفيف (كجم)
-
9
-
الحد الأقصى لسعة الغسل (كجم)
-
15
التحكم والشاشة
-
نوع الشاشة
-
ليد
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