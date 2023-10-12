غسالة بتعبئة علوية سعة 24 كجم ، لون فولاذي أسود ، ™TurboWash3D ، بخار ، تنظيف تلقائي للحوض ، حوض كامل من الفولاذ المقاوم للصدأ ، غسيل أولي تلقائي ، ™ThinQ