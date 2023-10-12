غسالة ذات تعبئة علوية سعة 16 كجم ، لون أسود متوسط ، ™TurboWash3D ، بخار ، تنظيف الحوض ، حوض من الفولاذ المقاوم للصدأ بالكامل ، ما قبل الغسيل + ، ™ThinQ