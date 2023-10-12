About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Skip to Content Skip to Accessibility Help
غسالة 14 كجم ، غسالة ملابس علوية ، لون فضي ، سمارت موشن

المواصفات

مراجعات

الدعم

غسالة 14 كجم ، غسالة ملابس علوية ، لون فضي ، سمارت موشن

WTSV14BSLN

غسالة 14 كجم ، غسالة ملابس علوية ، لون فضي ، سمارت موشن

(1)

الملخص

طباعة
السعة
14كجم
الأبعاد (العرض X الارتفاع X العمق,mm)
632x670x1020
التكنولوجيا الرئيسية
Smart Inverter
ميزة إضافية
™TurboDrum

المواصفات الرئيسية

الحد الأقصى لسعة الغسل (كجم)

14

أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)

632 × 1020 × 670

كل المواصفات

خيارات إضافية

الغسل الأولي

نعم

السعة

الحد الأقصى لسعة الغسل (كجم)

14

التحكم والشاشة

نوع الشاشة

LED

الأبعاد والأوزان

أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)

632 × 1020 × 670

الميزات

إعادة بدء تلقائية

نعم

محرك الدفع المباشر ذو العاكس

نعم

ثقب + 3

نعم

حركة ذكية

نعم

حوض من الصلب الذي لا يصدأ

نعم

تقنية الحوض السريع

نعم

النوع

محمل علوي

المواد واللمسة النهائية

لون الهيكل

فضية

نوع الغطاء

زجاج صلب

التقنية الذكية

التشخيص الذكي

نعم

ما يقوله الناس

هل تحتاج إلى المساعدة؟

نحن هنا لتقديم كل ما تحتاجه من مساعدات.

احصل على الدعم

اتصل بنا