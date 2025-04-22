غسالة عصرية تحميل علوي بسعة 17 كيلوغرام، بلون أبيض أنيق، وتقنية AIDD الذكية

*خضعت لاختبارات Intertek. وضعتُ 3 كجم من ملابس متنوعة (من قمصان وسراويل قصيرة وغيرها) إلى جانب عينات قماشية بخمس فتحات داخل الجهاز T13H7EHDSTP، ثم شغلت دورة الغسيل "العادية". تم وضع نفس الملابس في نفس الطراز وتشغيل نظام الغسل بالذكاء الاصطناعي "AI Wash". بعد الانتهاء، تمت مقارنة تلف القماش من خلال حساب الخيوط على 5 عينات من الثقوب. قد تكون النتائج مختلفة حسب الملابس والبيئة.