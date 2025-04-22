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غسالة عصرية تحميل علوي بسعة 17 كيلوغرام، بلون أبيض أنيق، وتقنية AIDD الذكية

مميزات

المعرض

المواصفات

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الدعم

غسالة عصرية تحميل علوي بسعة 17 كيلوغرام، بلون أبيض أنيق، وتقنية AIDD الذكية

غسالة عصرية تحميل علوي بسعة 17 كيلوغرام، بلون أبيض أنيق، وتقنية AIDD الذكية

WTV17HHW
  • Front view
  • Front open view
  • Drum detail view
  • top view
  • detergent view
  • floating view
  • top left rear perspective
  • Top open view
  • Left View
  • Right view
  • right open view
  • Left view
  • Side view
  • Back view
  • SASO label
Front view
Front open view
Drum detail view
top view
detergent view
floating view
top left rear perspective
Top open view
Left View
Right view
right open view
Left view
Side view
Back view
SASO label

الميزات الرئيسية

  • AI DD
  • غسالة ™Turbowash
  • سعة أكبر
  • Allergy Care
  • فلتر وبر عريض
  • تعزيز الرائحة (Scent Boost)
المزيد
يُظهر مقطع فيديو لوحة الغسالة وهي تقترب من المشاهد ويتم النقر على زر الغسل بالذكاء الاصطناعي AI Wash. بعد ذلك، قم باستشعار الغسيل الموجود في حوض الغسالة واضبطه تلقائيًا على البرنامج المناسب للغسيل.

عناية ذكية مع حماية أكبر للأقمشة بنسبة 24%

*خضعت لاختبارات Intertek. وضعتُ 3 كجم من ملابس متنوعة (من قمصان وسراويل قصيرة وغيرها) إلى جانب عينات قماشية بخمس فتحات داخل الجهاز T13H7EHDSTP، ثم شغلت دورة الغسيل "العادية". تم وضع نفس الملابس في نفس الطراز وتشغيل نظام الغسل بالذكاء الاصطناعي "AI Wash". بعد الانتهاء، تمت مقارنة تلف القماش من خلال حساب الخيوط على 5 عينات من الثقوب. قد تكون النتائج مختلفة حسب الملابس والبيئة.

تعرض الملحقات التي تحافظ على هدوء الغسالة. جرو ينام بجانب الغسالة.

المشغل الهادئ (Quiet Operator)

تعمل هذه الغسالة على موازنة الاهتزاز وسرعة الدوران باستخدام 4 وحدات امتصاص اهتزاز رأسية واثنان أفقيان ومستشعر اهتزاز.

يُظهر مقطع فيديو واضح للمياه وهي تتحرك وتتناثر في TurboDrum مع سهم أخضر وسهم أزرق يوضحان كيفية تحرُّك الماء لتوفير غسيل قوي بعد خروجه من صمام مدخل المياه. سهم أخضر واحد يتجه في اتجاه واحد وسهمان زرقاوان يتجهان في الاتجاه المعاكس لإظهار كيف يمكن أن يدور حوض الغسالة والنابض بشكل مستقل.

تنظيف قوي في 39 دقيقة

 

تمنحك غسالة TurboWash من LG ملابس نظيفة وجديدة في 39 دقيقة فقط.

*تم الاختبار بواسطة Intertek مع حمل IEC يبلغ 5.5 كجم. دورة غسيل عادية مع خيار TurboWash. قد تكون النتائج مختلفة حسب البيئة. 

حركة الطاقة

تعمل حركة الطاقة (Power Motion) على تعزيز أداء الغسيل من خلال حركة النابض الأقوى والأسرع.

™TurboDrum

يدور النابض والحوض في اتجاهين متعاكسين، وهو ما يولِّد تيارات مياه قوية للغسيل الشامل.

Jet Spray

يساعد تدفق الماء على الشطف السريع والفعال.

طريقة مثالية للغسيل

تعمل الـ 6 حركات غسيل المدعومة بمحرك ™Inverter Direct Drive Motor على إنشاء 6 دورات محسنة لغسل القماش.

6 أنواع من الحركة تصنع موجات متعددة الاتجاهات.

الحركة الانفعالية: حركة غسيل عادية 

 

6 أنواع من الحركة تصنع موجات متعددة الاتجاهات.

حركة التأرجح: أرجحة لطيفة للتعامل مع الأقمشة الرقيقة وتقليل تلف القماش

6 أنواع من الحركة تصنع موجات متعددة الاتجاهات.

حركة دوارة: تفرك القماش وتنظِّفه جيدًا

حركة فرك: تدور إلى اليسار واليمين لفرك القماش على سطح حوض الغسالة

حركة فرك: تدور إلى اليسار واليمين لفرك القماش على سطح حوض الغسالة 

6 أنواع من الحركة تصنع موجات متعددة الاتجاهات.

قوة الموجة : شلال ماء قوي من الأعلى إلى الأسفل للغسيل العميق

حركة الضغط : حركة دوران عالية السرعة

حركة الضغط : حركة دوران عالية السرعة 

The washer is slightly see through so the outline of the drum with arrows can be seen showcasing that it is larger than before.

نفس الحجم من الخارج، وسعة أكبر من الداخل

قم بإجراء المزيد من الغسيل في حمولة واحدة باستخدام الغسالة التي تزيد من مساحتها الداخلية لحوض أكبر. 

*مقارنة بين T13H7EHDSTP وT1166NEQTP.

تظهر قطعة قماش بيضاء تحيط بها سحابة من البخار. في الزاوية اليمنى السفلية يظهر الشعار المعتمد بأن المنتج يتخلص من مسببات الحساسية.

التخلص من المواد المسببة للحساسية والبكتيريا باستخدام البخار

ارتدي ملابسك بثقة مع العلم أنه يتم تقليل المواد المسببة للحساسية والبكتيريا باستخدام البخار.

*دورة الغسيل Allergy Care معتمدة من BAF (المؤسسة البريطانية للحساسية) لتقليل التعرض لمسببات الحساسية من عث الغبار، ومسببات حساسية القطط، ومسببات حساسية الكلاب، ومسببات حساسية حبوب اللقاح، والفطريات، والبكتيريا (المكورات العنقودية الذهبية، والإشريكية القولونية، والمكورات العقدية البرازية).

Easy to Maintain for Next Wash

يحافظ فلتر الوبر الأكبر حجمًا على نظافة الحوض وملابسك

يحافظ فلتر الوبر الأكبر حجمًا على نظافة الغسيل والحوض حيث يخرج الغبار والأوساخ من ملابسك.

*تمت مقارنة كل فلاتر الوبر لكل من T13H7EHDSTP وT1166NEQTP.

Full Stainless Steel Tub

استمتع بأقمشة أكثر نضارة لفترة أطول

ستصبح رائحة غسيلك منعشة لفترة أطول عندما يتغلغل المُنعِّم في الأقمشة أثناء دورة الغسيل.

*تم الاختبار بواسطة Intertek باستخدام T13H7EHDSTP. دورة الغسيل العادية (Normal) مع خيار Scent+ مقارنة بالدورة العادية بدون خيار Scent+. حمولة منشفة 3.5 كجم من IEC. قد تكون النتائج مختلفة حسب الملابس والبيئة.

LG ThinQ™

تحكم ذكي، حياة ذكية

تحكم سهل من خلال المساعد الصوتي

أخبر غسالتك بما تحتاجه بالضبط، عندما تحتاج إليه. قل: “ما هي دورة الغسالة؟” وسوف يستمع مكبر الصوت المزود بتقنية الذكاء الاصطناعي إلى الدورة ويتحقق منها لإعلامك بذلك.

الاتصال والتحكم من أي مكان

يتيح لك تطبيق LG ThinQ™‎ الاتصال بسهولة بغسالتك بطريقة لم يسبق لك القيام بها من قبل. ابدأ تشغيل غسالتك بنقرة زر واحدة فقط.

صيانة فعالة للمنتج

يقوم تطبيق LG ThinQ™ بمراقبة غسالتك باستمرار. سواء كان الأمر يتعلق بالصيانة اليومية أو أي شيء آخر، يتيح لك التطبيق مراقبة استخدام الطاقة بسهولة. يمكنك أيضًا الحصول على إشعارات ذكية وتنزيل الدورة التدريبية التي تريدها.

*قد يختلف دعم الأجهزة المنزلية الذكية المتوافقة مع Alexa وGoogle Assistant حسب البلد وإعداد منزلك الذكي.

Easy to Maintain for Next Wash

دوام طويل وموثوقية عالية

محرك Inverter Direct Drive موثوق وهادئ يعمل بتقنية الدفع العاكس المباشر ويأتي مع ضمان لمدة 10 سنوات.

*لا يغطي الضمان المحدود الإصلاحات عند استخدام منتجك في غير الاستخدام المنزلي العادي والمعتاد (مثل الاستخدام التجاري، في المكاتب والمرافق الترفيهية) أو بشكل مخالف للتعليمات الموضحة في دليل مالك المنتج.

Energy label
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المواصفات الرئيسية

  • الحد الأقصى لسعة الغسل (كجم)

    17

  • أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)

    632 x 1040 x 670

  • Steam

    نعم

  • ThinQ (Wi-Fi)‎

    نعم

كل المواصفات

خيارات إضافية

  • Wi-Fi

    نعم

  • إضافة قطعة

    لا

  • التجفيف بالهواء

    لا

  • توفير المياه

    لا

  • التأمين ضد عبث الأطفال

    لا

  • غسل على البارد

    لا

  • ملء عميق

    لا

  • شطف إضافي

    لا

  • غسل ساخن

    لا

  • الغسل الأولي

    لا

  • بدء التشغيل عن بُعد

    نعم

  • الشطف

    5 مرات

  • الشطف + العصر

    لا

  • نقع

    نعم

  • عصر

    5 مستويات

  • عصر فقط

    لا

  • العناية بالأوساخ

    لا

  • Steam

    نعم

  • Strong Wave

    لا

  • درجة الحرارة

    بارد / دافئ / ساخن

  • زمن التأخير

    لا

  • تنظيف الحوض

    لا

  • تجفيف في الحوض

    لا

  • TurboWash

    نعم

  • غسل

    نعم

  • مستوى الماء

    10 مستويات

  • ماء إضافي

    لا

الباركود

  • الباركود

    8806091962539

السعة

  • الحد الأقصى لسعة الغسل (كجم)

    17

التحكم والشاشة

  • موقت التأجيل

    3-19 ساعة

  • نوع الشاشة

    LED + أزرار ثابتة

  • إشارة قفل الباب

    نعم

  • مؤشر الشكل

    18:88

الأبعاد والأوزان

  • أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)

    632 x 1040 x 670

  • ارتفاع المنتج أثناء فتح الغطاء (مم)

    1355

  • الوزن (كجم)

    45.5

الميزات

  • المحرك ذو الدفع المباشر السداسي الحركة

    نعم

  • إضافة قطعة

    لا

  • محرك الدفع المباشر الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي

    نعم

  • إعادة بدء تلقائية

    نعم

  • الأسطوانة الداخلية المزخرفة

    نعم

  • إشارة نهاية الدورة

    نعم

  • ezDispense

    لا

  • نظام كشف الرغوة

    لا

  • محرك الدفع المباشر ذو العاكس

    نعم

  • JetSpray

    نعم

  • قواعد التسوية

    نعم

  • مرشح نسالة

    نعم

  • LoadSense

    نعم

  • خليط + 3

    لا

  • حوض من الصلب الذي لا يصدأ جزئيًّا

    نعم

  • شلال مياه جانبي

    لا

  • محرك محوّل ذكي

    لا

  • الحركة الذكية

    لا

  • إقفال مرن للباب

    نعم

  • مرشح نسالة لا يصدأ

    لا

  • حوض من الصلب الذي لا يصدأ

    لا

  • Steam

    نعم

  • غسيل تيربو

    نعم

  • TurboDrum

    نعم

  • TurboWash 3D

    لا

  • النوع

    غسالة تحميل علوي

  • مستشعر الاهتزاز

    نعم

  • تغذية المياه (ساخنة / باردة)

    سخن وبارد

  • مستوى الماء

    تلقائي/يدوي

  • WaveForce

    لا

المواد واللمسة النهائية

  • لون الهيكل

    أبيض

  • نوع الغطاء

    زجاج مقوى

البرامج

  • الذكاء الاصطناعي في الغسيل

    نعم

  • ملابس الأطفال

    لا

  • الاهتمام بالألوان

    لا

  • غسيل ناعم

    لا

  • تنزيل الدورة

    نعم

  • تصريف + دوران

    لا

  • لحاف

    نعم

  • التوفير

    لا

  • تنظيف إضافي

    لا

  • تعقيم 40

    لا

  • غسيل عادي

    نعم

  • غسيل مبدئي + غسيل عادي

    لا

  • غسيل سريع

    نعم

  • الشطف + التجفيف

    لا

  • تعقيم 60

    نعم

  • الرعاية المدرسية

    لا

  • صامت

    لا

  • حمولة صغيرة

    لا

  • الشطف الذكي

    لا

  • الملابس الرياضية

    لا

  • موجة قوية

    لا

  • مناشف

    لا

  • تنظيف الحوض

    نعم

  • صوف

    لا

التقنية الذكية

  • تنزيل الدورة

    نعم

  • مراقبة الطاقة

    نعم

  • بدء التشغيل عن بُعد ومراقبة الدورة

    لا

  • تشخيص ذكي للأعطال

    نعم

  • ThinQ (Wi-Fi)‎

    نعم

  • وظيفة Tub Clean Coach لتنظيف الحوض

    نعم

  • الاقتران الذكي

    نعم

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