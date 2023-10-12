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العناية بالملابس الموفرة للطاقة ، التي أتاحتها إل جي
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تم تصميم مجموعتنا من المجففات الدوارة مع وضع كل من العناية والكفاءة في الاعتبار ، مما يضمن لك عدم القلق عندما يتعلق الأمر بتجفيف ملابسك. اختر من بين مجموعة من المجففات الدوارة ، بما في ذلك مجففات الملابس ذات المضخات الحرارية ومجففات الملابس بالمكثف ، والتي تأتي مع ميزات مبتكرة مثل تطبيق الأجهزة الذكية ThinQ®. توفر مجموعة من عمليات الدمج والأنماط النحيفة .حلولاً ملائمة وموفرة للمساحة للجميع
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