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غسالة 3.5Mini Wash كجم، لون فضي، توافق تام مع غسالة TWINWash من إل جي.حل مثالي للأحمال اليومية الخفيفة.

المواصفات

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الدعم

غسالة 3.5Mini Wash كجم، لون فضي، توافق تام مع غسالة TWINWash من إل جي.حل مثالي للأحمال اليومية الخفيفة.

WTT03TLXMN

غسالة 3.5Mini Wash كجم، لون فضي، توافق تام مع غسالة TWINWash من إل جي.حل مثالي للأحمال اليومية الخفيفة.

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WTT03TLXMN

الملخص

طباعة

الأبعاد

السعة
3.5كجم
الأبعاد (العرض X الارتفاع X العمق,mm)
700x770x360
التكنولوجيا الرئيسية
Slim Inverter DD(Direct Drive)
ميزة إضافية
Child-Lock

المواصفات الرئيسية

الحد الأقصى لسعة الغسل (كجم)

3.5

أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)

770 × 360 × 700

ThinQ (Wi-Fi)‎

نعم

كل المواصفات

خيارات إضافية

التأمين ضد عبث الأطفال

نعم

السعة

الحد الأقصى لسعة الغسل (كجم)

3.5

التحكم والشاشة

نوع الشاشة

LED

الأبعاد والأوزان

أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)

770 × 360 × 700

الميزات

محرك الدفع المباشر ذو العاكس

محرك عاكس نحيف DD (محرك مباشر)

حوض من الصلب الذي لا يصدأ

ستانلس كامل

النوع

غسالة صغيرة (لودر علوي)

المواد واللمسة النهائية

لون الهيكل

فضي غير قابل للصدأ

التقنية الذكية

التشخيص الذكي

نعم

ThinQ (Wi-Fi)‎

نعم

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