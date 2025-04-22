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غسّالة ذات حوض مزدوج سعة 14 كجم

مميزات

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المواصفات

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غسّالة ذات حوض مزدوج سعة 14 كجم

غسّالة ذات حوض مزدوج سعة 14 كجم

WTT1410OL1
()

الميزات الرئيسية

  • التدوير
  • الدحرجة
  • الاحتكاك
  • خطوات الغسيل
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كل المواصفات

خيارات إضافية

  • محدد التصريف

    نعم

  • مؤقت النقع (دقيقة)

    20

  • مؤقت الدوران (دقيقة)

    5

  • مؤقت الغسل (دقيقة)

    15

السعة

  • سعة حوض الدوران (كجم)

    10

  • سعة الغسل (كجم)

    14

الأبعاد والأوزان

  • أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)

    ‎905x1025x545 ‎

  • الوزن (كجم)

    32.0

الميزات

  • عجلة 360 درجة

    لا

  • مطاط مضاد للاهتزاز

    نعم

  • إعادة بدء تلقائية

    لا

  • الجرس

    لا

  • جلاية الياقة

    لا

  • مرشح نسالة

    نعم

  • خليط + 3

    نعم

  • ميزة Rat Away

    نعم

  • تقنية Roller Jet Pulsator

    نعم

  • قاعدة بلاستيكية خالية من الصدأ

    نعم

  • نافذة دوارة

    نعم

  • عجلة أحادية الاتجاه

    لا

  • نافذة الغسل

    نعم

  • تغذية المياه (ساخنة / باردة)

    سخن وبارد

  • تجفيف بنفث هواء

    نعم

المواد واللمسة النهائية

  • اللون الأساسي

    رمادي فاتح

البرامج

  • لطيف

    نعم

  • عادي

    نعم

  • نقع

    نعم

  • قوي

    نعم

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