غسّالة ذات حوض مزدوج سعة 14 كجم

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كل المواصفات
خيارات إضافية
-
محدد التصريف
نعم
-
مؤقت النقع (دقيقة)
20
-
مؤقت الدوران (دقيقة)
5
-
مؤقت الغسل (دقيقة)
15
السعة
-
سعة حوض الدوران (كجم)
10
-
سعة الغسل (كجم)
14
الأبعاد والأوزان
-
أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)
905x1025x545
-
الوزن (كجم)
32.0
الميزات
-
عجلة 360 درجة
لا
-
مطاط مضاد للاهتزاز
نعم
-
إعادة بدء تلقائية
لا
-
الجرس
لا
-
جلاية الياقة
لا
-
مرشح نسالة
نعم
-
خليط + 3
نعم
-
ميزة Rat Away
نعم
-
تقنية Roller Jet Pulsator
نعم
-
قاعدة بلاستيكية خالية من الصدأ
نعم
-
نافذة دوارة
نعم
-
عجلة أحادية الاتجاه
لا
-
نافذة الغسل
نعم
-
تغذية المياه (ساخنة / باردة)
سخن وبارد
-
تجفيف بنفث هواء
نعم
المواد واللمسة النهائية
-
اللون الأساسي
رمادي فاتح
البرامج
-
لطيف
نعم
-
عادي
نعم
-
نقع
نعم
-
قوي
نعم
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