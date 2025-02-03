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حل متكامل وذكي لغسل الملابس
-
وحدة واحدة تحميل أمامي | مع لوحة تحكم بالمنتصف | TurboWash™ 360
-
LG XBOOM XL2S
الملخص
Dimension (mm)
المواصفات الرئيسية
-
الحد الأقصى لسعة الغسل (كجم)
-
21
-
أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)
-
700x1890x770
-
ezDispense
-
لا
-
TurboWash360˚
-
نعم
-
محرك الدفع المباشر الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي
-
نعم
-
Steam
-
نعم
-
ThinQ (Wi-Fi)
-
نعم
كل المواصفات
الباركود
-
الباركود
-
8806096183472
السعة
-
الحد الأقصى لسعة التجفيف (كجم)
-
16
-
الحد الأقصى لسعة الغسل (كجم)
-
21
التحكم والشاشة
-
موقت التأجيل
-
3-19 ساعة
-
نوع الشاشة
-
أزرار تعمل باللمس بالكامل وشاشة LED
-
مؤشر قفل الباب (الغسالة)
-
نعم
-
مؤشر الشكل
-
18:88
الأبعاد والأوزان
-
عمق المنتج من الغطاء الخلفي إلى الباب (العمق بالمم)
-
770
-
عمق المنتج أثناء فتح الباب بزاوية 90 درجة (العمق بالمم)
-
1400
-
أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)
-
700x1890x770
-
الوزن (كجم)
-
154.0
الميزات (المجفف)
-
النوع
-
مجفف مكثف (بدون تهوية)
-
المحرك ذو الدفع المباشر السداسي الحركة
-
لا
-
محرك الدفع المباشر الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي
-
لا
-
مستشعر التجفيف الذكي
-
لا
-
مكثف تلقائي التنظيف
-
نعم
-
إعادة بدء تلقائية
-
لا
-
إضاءة الحلة
-
نعم
-
التجفيف المزدوج
-
نعم
-
مضخة حرارة عاكس مزدوج
-
نعم
-
مرشح نسالة مزدوج
-
نعم
-
الأسطوانة الداخلية المزخرفة
-
لا
-
مؤشر فراغ المياه
-
لا
-
إشارة نهاية الدورة
-
نعم
-
نوع مصدر الحرارة
-
مضخة حرارية كهربائية
-
محرك الدفع المباشر ذو العاكس
-
لا
-
LoadSense
-
نعم
-
باب قابل للعكس
-
لا
-
مستشعر التجفيف
-
لا
الميزات (الغسالة)
-
النوع
-
غسالة تحميل أمامي
-
المحرك ذو الدفع المباشر السداسي الحركة
-
نعم
-
محرك الدفع المباشر الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي
-
نعم
-
إعادة بدء تلقائية
-
لا
-
رافع الحلة
-
رافع نحيف من الفولاذ المقاوم للصدأ
-
إضاءة الحلة
-
نعم
-
الأسطوانة الداخلية المزخرفة
-
نعم
-
إشارة نهاية الدورة
-
نعم
-
ezDispense
-
لا
-
نظام كشف الرغوة
-
نعم
-
محرك الدفع المباشر ذو العاكس
-
نعم
-
قواعد التسوية
-
نعم
-
LoadSense
-
نعم
-
حوض من الصلب الذي لا يصدأ
-
نعم
-
Steam
-
نعم
-
TurboWash360˚
-
نعم
-
مستشعر الاهتزاز
-
نعم
-
تغذية المياه (ساخنة / باردة)
-
بارد فقط
-
مستوى الماء
-
تلقائي
المواد واللمسة النهائية
-
الالوان (مجفف)
-
فولاذ أسود
-
لون الجسم (غسالة)
-
فولاذ أسود
-
نوع الباب
-
غطاء زجاجي أسود ملون
برامج (المجفف)
-
AI Dry
-
لا
-
العناية بالحساسية (مجفف)
-
لا
-
انتعاش الفراش
-
نعم
-
احجام كبيرة
-
لا
-
هواء بارد
-
لا
-
القطن
-
نعم
-
قطن +
-
لا
-
الملابس الرقيقة
-
لا
-
دورة التحميل
-
نعم
-
انتعاش الجاكت
-
نعم
-
اللحف
-
نعم
-
رعاية سهلة
-
لا
-
جينز
-
لا
-
مزيج (نسيج مختلط)
-
لا
-
سريع 30
-
لا
-
تجفيف سريع
-
نعم
-
رف التجفيف
-
لا
-
انتعاش
-
لا
-
العناية بالبشرة
-
لا
-
ملابس رياضية
-
لا
-
العناية بأسطوانة البخار
-
لا
-
نظافة البخار
-
لا
-
انتعاش بالبخار
-
لا
-
مناشف
-
لا
-
هواء دافئ
-
لا
-
الصوف
-
نعم
البرامج (غسالة)
-
القطن
-
نعم
-
غسبل بالذكاء الاصطناعي
-
لا
-
العناية بالحساسية (غسالة)
-
لا
-
غسيل بارد
-
لا
-
العناية بالألوان
-
لا
-
قطن +
-
لا
-
غسيل غامق
-
لا
-
الملابس الرقيقة
-
لا
-
دورة التحميل
-
نعم
-
تصريف + عصر
-
لا
-
اللحف
-
نعم
-
رعاية سهلة
-
لا
-
اقتصادي 40-60
-
لا
-
العناية اللطيفة
-
لا
-
تعقيم
-
لا
-
مكثف 60
-
لا
-
مزيج (نسيج مختلط)
-
لا
-
تجفيف خارجي
-
لا
-
سريع 30
-
لا
-
غسيل سريع
-
نعم
-
انتعاش
-
لا
-
شطف + عصر
-
نعم
-
غسل صامت
-
لا
-
العناية بالبشرة
-
لا
-
سريع 14
-
لا
-
ملابس رياضية
-
لا
-
العناية بالبقع
-
لا
-
انتعاش بالبخار
-
لا
-
تنظيف الحوض
-
نعم
-
TurboWash 39
-
لا
-
TurboWash 49
-
لا
-
TurboWash 59
-
لا
-
صوف (يد / صوف)
-
نعم
التقنية الذكية
-
Cloud Cycle
-
نعم
-
تنزيل الدورة
-
نعم
-
مراقبة الطاقة
-
نعم
-
بدء التشغيل عن بُعد ومراقبة الدورة
-
نعم
-
تشخيص ذكي للأعطال
-
نعم
-
ThinQ (Wi-Fi)
-
نعم
-
Tub Clean Coach (الغسالة)
-
نعم
-
الاقتران الذكي
-
نعم
كل المواصفات
التحكم في الصوت
-
كتم الصوت
-
نعم
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