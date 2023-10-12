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وحدة واحدة تحميل أمامي ™LG WashTower مع لوحة تحكم بالمنتصف ، لون أسود، 21 كجم. غسالة و 16 كجم. مجفف

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وحدة واحدة تحميل أمامي ™LG WashTower مع لوحة تحكم بالمنتصف ، لون أسود، 21 كجم. غسالة و 16 كجم. مجفف

WK2116BST

وحدة واحدة تحميل أمامي ™LG WashTower مع لوحة تحكم بالمنتصف ، لون أسود، 21 كجم. غسالة و 16 كجم. مجفف

Front View

حل متكامل وذكي لغسل الملابس

LG WashTower™‎ هو أول جهاز متكامل من نوعه للغسل والتجفيف يوفر لكِ كل احتياجاتك في الحياة من السرعة، والسهولة، والذكاء، والأناقة أيضًا.
وضع WashTower باللونين الأبيض والأسود جنبًا إلى جنب في مساحة عصرية.
جهاز يوفر لكِ قمة الابتكار في عالم غسل الملابس

جهاز يوفر لكِ قمة الابتكار في عالم غسل الملابس

تحدد تقنية الذكاء المدمجة به دورات الغسل والتجفيف المثالية للملابس.

مزيد من الجمال لمساحتك الداخلية

استمتعي بالتصميم الأنيق والموفر للمساحة مع جهاز LG WashTower™‎ المريح لغسل الملابس.

*موفر للمساحة مقارنةً بوضع غسالة ومجفف بشكل رأسي بعضهما فوق بعض.

قمة التحكم مع مزايا التحكم المركزي

لوحة تحكم شاملة في المتناول وبسيطة جدًا بشكل لم يسبق له مثيل.

امرأة تستخدم لوحة منتج على ارتفاع خصرها.
الوضع التقليدي الرأسي للغسالة والمجفف
امرأة تستخدم اللوحة بالجزء العلوي من المنتج وذراعاها مرفوعتان
LG WashTower™‎ مع التحكم المركزي

الذكاء المدمج

قولي وداعًا للشكوك، واحصلي على نتائج مذهلة للغسل مع الذكاء المدمج في LG WashTower™‎.

باب غسالة. غسيل داخل الباب وأيقونة قميص فوقه.

     AI DD™‎

                   تقوم تقنية Auto Sense AI DD™‎ بتحديد النمط الأكثر ملاءمة للتعامل مع ملابسك بمنتهى العناية.

صورة للوحة المنتج. يتم إبراز زر اللحاف بالمجفف والغسالة.

Smart Paring™‎

بفضل تقنية Smart Paring™‎، سيتم تجفيف الملابس المغسولة في الدورة المثالية لها. ليس عليكِ سوى الضغط على زر بدء التشغيل.

*تم الاختبار من قِبل Intertek. دورة القطن مع 3 كجم من الملابس الداخلية مقارنةً بدورة القطن التقليدية من LG. قد تختلف النتائج حسب الملابس وبيئة الاستخدام.

*صور المنتج في الصورة والفيديو لأغراض التوضيح فقط وقد تختلف عن المنتج الحقيقي.

التخلص من %99.9 من عثة الغبار المنزلي الحية مع دورة الحماية من الحساسية من LG

استمتعي وعائلتك بارتداء الملابس بمنتهى الثقة لمعرفتك بأن دورة الحماية من الحساسية من LG تخلصك من %99.9 من عثة الغبار المنزلي الحية، والتي قد تسبب الحساسية.

 

  • الحماية من الحساسية من خلال الغسالة
  • الحماية من الحساسية من خلال المجفف

*تقضي دورة الحماية من الحساسية الخاصة بالغسالة، والمعتمدة من قِبل مؤسسة الحساسية البريطانية (BAF)، على %99.9 من عثة الغبار المنزلي، وتقضي دورة الحماية من الحساسية الخاصة بالمجفف، والمعتمدة من قِبل مؤسسة الحساسية البريطانية (BAF)، على %99.9 من عثة الغبار المنزلي الحية.

*يمكن تنزيل دورة الحماية من الحساسية (Allergy Care Cycle) عبر تطبيق ThinQ أو اختيارها مباشرةً من Cloud Cycle داخل التطبيق.

*صور المنتج في الفيديو لأغراض التوضيح فقط وقد تختلف عن المنتج الحقيقي.

غسل وتجفيف شامل في ساعة واحدة مع الأحمال البسيطة

بفضل دورة الغسل والتجفيف السريعة من LG مع خيار التجهيز للتجفيف، يمكنكِ الانتهاء من الغسل والتجفيف خلال ساعة واحدة للأحمال البسيطة، كالملابس الرياضية والبيجامات.

يوضح الرسم عملية الغسل والتجفيف خلال ساعة واحدة.

*تم الاختبار من قِبل Intertek. تم الاختبار باستخدام 3 أحمال مختلفة؛ ملابس رياضية نسائية، و3 قمصان، وبيجامتين. تم الاختبار باستخدام دورة الغسل السريع بالغسالة، ودورة الحِمل البسيط (التجفيف السريع) بالمجفف، وخيار التجهيز للتجفيف

*قد تختلف النتائج حسب الملابس وبيئة الاستخدام..

باب غسالة. المياه تتدفق من خمسة اتجاهات داخل الباب.

TurboWash™ 360

أنجزي كل مهامك بمنتهى السرعة

يمكنكِ الانتهاء من غسل ملابسك بالكامل في 30 دقيقة فقط مع حماية أعلى للأقمشة.

*تم الاختبار من قِبل Intertek، في دورة القطن مع الخيار الافتراضي اعتمادًا على أحمال تزن 3 كجم.

 

مجفف DUAL Inverter Heat Pump™‎

تجفيف موفر للطاقة

نطاق أكبر من سرعة الدوران بدايةً من السرعة العالية للغاية إلى السرعة المنخفضة بدون تشغيل الجهاز وإيقافه.

  • التقليدي
    سرعة ضغط لا يمكن التحكم فيها
  • LG Dual Inverter
    سرعة ضغط يتم التحكم فيها
مجفف DUAL Inverter Heat Pump™‎

تجفيف موفر للطاقة

نطاق أكبر من سرعة الدوران بدايةً من السرعة العالية للغاية إلى السرعة المنخفضة بدون تشغيل الجهاز وإيقافه.
مكثف التنظيف المريح
مكثف تلقائي التنظيف

مكثف التنظيف المريح

استمتعي بالصيانة المريحة لمكثف التنظيف التلقائي*، والذي ينظف نفسه ذاتيًا بدون أي تدخل من جانبك.

*صور المنتج في الصورة أو الفيديو لأغراض التوضيح فقط وقد تختلف عن المنتج الحقيقي.

*قد تختلف درجة نظافة المكثف حسب بيئة التشغيل.

*قد يختلف معدل تشغيل "مكثف التنظيف التلقائي" حسب كمية الغسيل ودرجة رطوبته الأولية.

التحكم عن بُعد

المراقبة

متعة الاتصال والتحكم من أي مكان

يتيح لكِ تطبيق LG ThinQ™‎ الاتصال بجهاز WashTower™‎ بسهولة لم يسبق لها مثيل. ابدئي الغسل والتجفيف بضغطة زر واحدة.

صيانة فعالة للمنتج

تفقدي حالة WashTower™‎، أو نزلي الدورات الجديدة، أو راقبي استهلاك الطاقة، كل ذلك من خلال LG ThinQ™‎.

*LG SmartThinQ أصبح الآن اسمه LG ThinQ.

*قد تختلف المزايا الذكية حسب الدولة والموديل. الرجاء مراجعة الموزع المحلي أو شركة LG لمعرفة مدى توفر الخدمة.

طويلة الأمد، اهتزاز أقل، ضوضاء أقل

يتميز موتور Inverter Direct Drive، الذي تعمل به الغسالة، باعتماديته الفائقة وهدوئه الفعلي مع توفيره أداءً يدوم طويلاً من خلال ضمان الموتور الساري لمدة 10 أعوام. استمتعي براحة البال مع مضخة التسخين DUAL Inverter Heat Pump™‎ الموفرة للطاقة والمدعومة بضمان لمدة 10 أعوام.

الملخص

طباعة

الأبعاد

السعة
21 كجم
الأبعاد (العرض X الارتفاع X العمق,mm)
700x1890x770
التكنولوجيا الرئيسية
TurboWash™ 360
ميزة إضافية
توصيل ذكي (واي فاي)

المواصفات الرئيسية

الحد الأقصى لسعة الغسل (كجم)

21

أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)

700 × 1890 × 770

Steam

نعم

كل المواصفات

الميزات (الغسالة)

النوع

غشالة نوع كومبو

محرك الدفع المباشر ذو العاكس

نعم

Steam

نعم

الميزات (المجفف)

النوع

مجفف نوع كومبو

مضخة حرارة عاكس مزدوج

محرك مباشر للذكاء الاصطناعي للغسالة ومضخة حرارية عاكسة مزدوجة للمجفف

محرك الدفع المباشر ذو العاكس

نعم

البرامج (غسالة)

القطن

نعم

دورة التحميل

نعم

اللحف

نعم

تعقيم

نعم

غسيل سريع

نعم

غسل صامت

نعم

غسيل سريع

نعم

صوف (يد / صوف)

نعم

السعة

الحد الأقصى لسعة التجفيف (كجم)

16

الحد الأقصى لسعة الغسل (كجم)

21

التحكم والشاشة

موقت التأجيل

3-19 ساعة

نوع الشاشة

ليد

الأبعاد والأوزان

أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)

700 × 1890 × 770

المواد واللمسة النهائية

الالوان (مجفف)

فولاذ أسود

لون الجسم (غسالة)

فولاذ أسود

برامج (المجفف)

القطن

نعم

دورة التحميل

نعم

اللحف

نعم

نظافة البخار

نعم

الصوف

نعم

التقنية الذكية

تنزيل الدورة

نعم

الاقتران الذكي

نعم (واي فاي)

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Front View

WK2116BST

وحدة واحدة تحميل أمامي ™LG WashTower مع لوحة تحكم بالمنتصف ، لون أسود، 21 كجم. غسالة و 16 كجم. مجفف

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