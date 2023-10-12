We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
وحدة واحدة تحميل أمامي ™LG WashTower مع لوحة تحكم بالمنتصف ، لون أسود، 21 كجم. غسالة و 16 كجم. مجفف
حل متكامل وذكي لغسل الملابس
مزيد من الجمال لمساحتك الداخلية
استمتعي بالتصميم الأنيق والموفر للمساحة مع جهاز LG WashTower™ المريح لغسل الملابس.
*موفر للمساحة مقارنةً بوضع غسالة ومجفف بشكل رأسي بعضهما فوق بعض.
قمة التحكم مع مزايا التحكم المركزي
لوحة تحكم شاملة في المتناول وبسيطة جدًا بشكل لم يسبق له مثيل.
الذكاء المدمج
قولي وداعًا للشكوك، واحصلي على نتائج مذهلة للغسل مع الذكاء المدمج في LG WashTower™.
*تم الاختبار من قِبل Intertek. دورة القطن مع 3 كجم من الملابس الداخلية مقارنةً بدورة القطن التقليدية من LG. قد تختلف النتائج حسب الملابس وبيئة الاستخدام.
*صور المنتج في الصورة والفيديو لأغراض التوضيح فقط وقد تختلف عن المنتج الحقيقي.
التخلص من %99.9 من عثة الغبار المنزلي الحية مع دورة الحماية من الحساسية من LG
استمتعي وعائلتك بارتداء الملابس بمنتهى الثقة لمعرفتك بأن دورة الحماية من الحساسية من LG تخلصك من %99.9 من عثة الغبار المنزلي الحية، والتي قد تسبب الحساسية.
*تقضي دورة الحماية من الحساسية الخاصة بالغسالة، والمعتمدة من قِبل مؤسسة الحساسية البريطانية (BAF)، على %99.9 من عثة الغبار المنزلي، وتقضي دورة الحماية من الحساسية الخاصة بالمجفف، والمعتمدة من قِبل مؤسسة الحساسية البريطانية (BAF)، على %99.9 من عثة الغبار المنزلي الحية.
*يمكن تنزيل دورة الحماية من الحساسية (Allergy Care Cycle) عبر تطبيق ThinQ أو اختيارها مباشرةً من Cloud Cycle داخل التطبيق.
*صور المنتج في الفيديو لأغراض التوضيح فقط وقد تختلف عن المنتج الحقيقي.
غسل وتجفيف شامل في ساعة واحدة مع الأحمال البسيطة
بفضل دورة الغسل والتجفيف السريعة من LG مع خيار التجهيز للتجفيف، يمكنكِ الانتهاء من الغسل والتجفيف خلال ساعة واحدة للأحمال البسيطة، كالملابس الرياضية والبيجامات.
*تم الاختبار من قِبل Intertek. تم الاختبار باستخدام 3 أحمال مختلفة؛ ملابس رياضية نسائية، و3 قمصان، وبيجامتين. تم الاختبار باستخدام دورة الغسل السريع بالغسالة، ودورة الحِمل البسيط (التجفيف السريع) بالمجفف، وخيار التجهيز للتجفيف
*قد تختلف النتائج حسب الملابس وبيئة الاستخدام..
*تم الاختبار من قِبل Intertek، في دورة القطن مع الخيار الافتراضي اعتمادًا على أحمال تزن 3 كجم.
تجفيف موفر للطاقة
نطاق أكبر من سرعة الدوران بدايةً من السرعة العالية للغاية إلى السرعة المنخفضة بدون تشغيل الجهاز وإيقافه.
-
التقليديسرعة ضغط لا يمكن التحكم فيها
-
LG Dual Inverterسرعة ضغط يتم التحكم فيها
تجفيف موفر للطاقة
*صور المنتج في الصورة أو الفيديو لأغراض التوضيح فقط وقد تختلف عن المنتج الحقيقي.
*قد تختلف درجة نظافة المكثف حسب بيئة التشغيل.
*قد يختلف معدل تشغيل "مكثف التنظيف التلقائي" حسب كمية الغسيل ودرجة رطوبته الأولية.
متعة الاتصال والتحكم من أي مكان
يتيح لكِ تطبيق LG ThinQ™ الاتصال بجهاز WashTower™ بسهولة لم يسبق لها مثيل. ابدئي الغسل والتجفيف بضغطة زر واحدة.
صيانة فعالة للمنتج
تفقدي حالة WashTower™، أو نزلي الدورات الجديدة، أو راقبي استهلاك الطاقة، كل ذلك من خلال LG ThinQ™.
*LG SmartThinQ أصبح الآن اسمه LG ThinQ.
*قد تختلف المزايا الذكية حسب الدولة والموديل. الرجاء مراجعة الموزع المحلي أو شركة LG لمعرفة مدى توفر الخدمة.
طويلة الأمد، اهتزاز أقل، ضوضاء أقل
الملخص
الأبعاد
المواصفات الرئيسية
-
الحد الأقصى لسعة الغسل (كجم)
-
21
-
أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)
-
700 × 1890 × 770
-
Steam
-
نعم
كل المواصفات
-
النوع
-
غشالة نوع كومبو
-
محرك الدفع المباشر ذو العاكس
-
نعم
-
Steam
-
نعم
-
النوع
-
مجفف نوع كومبو
-
مضخة حرارة عاكس مزدوج
-
محرك مباشر للذكاء الاصطناعي للغسالة ومضخة حرارية عاكسة مزدوجة للمجفف
-
محرك الدفع المباشر ذو العاكس
-
نعم
-
القطن
-
نعم
-
دورة التحميل
-
نعم
-
اللحف
-
نعم
-
تعقيم
-
نعم
-
غسيل سريع
-
نعم
-
غسل صامت
-
نعم
-
غسيل سريع
-
نعم
-
صوف (يد / صوف)
-
نعم
-
الحد الأقصى لسعة التجفيف (كجم)
-
16
-
الحد الأقصى لسعة الغسل (كجم)
-
21
-
موقت التأجيل
-
3-19 ساعة
-
نوع الشاشة
-
ليد
-
أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)
-
700 × 1890 × 770
-
الالوان (مجفف)
-
فولاذ أسود
-
لون الجسم (غسالة)
-
فولاذ أسود
-
القطن
-
نعم
-
دورة التحميل
-
نعم
-
اللحف
-
نعم
-
نظافة البخار
-
نعم
-
الصوف
-
نعم
-
تنزيل الدورة
-
نعم
-
الاقتران الذكي
-
نعم (واي فاي)
ما يقوله الناس
-
الدليل والبرمجيات
تنزيل أدلة المستخدم والبرامج الخاصة بمنتجاتك.
-
مكتبة المساعدات
ابحث عن مقاطع فيديو إرشادية مفيدة لمنتجك.
-
سياسة الضمان
تحقق من معلومات ضمان منتجك هنا.
-
قطع الغيار والملحقات
شراء قطع غيار منتجات LG وملحقاتها.
-
دردش معنا
احصل على إجاباتك من مساعدينا الافتراضيين.
-
احصل على إجاباتك من مساعدينا الافتراضيين.
نحن على الواتساب. أرسل رسالة نصية مع خبرائنا.
-
راسلنا عبر البريد الإلكتروني
لمزيد من الأسئلة المباشرة ، أرسل لنا بريدا إلكترونيا.
-
اتصل بنا
تحدث مباشرة مع ممثلي الدعم لدينا.
اشترِ مباشرةً
WK2116BST
وحدة واحدة تحميل أمامي ™LG WashTower مع لوحة تحكم بالمنتصف ، لون أسود، 21 كجم. غسالة و 16 كجم. مجفف