*تم الاختبار من قِبل Intertek. دورة القطن مع 3 كجم من الملابس الداخلية مقارنةً بدورة القطن التقليدية من LG. قد تختلف النتائج حسب الملابس وبيئة الاستخدام.

*صور المنتج في الصورة والفيديو لأغراض التوضيح فقط وقد تختلف عن المنتج الحقيقي.