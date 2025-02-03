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وحدة واحدة تحميل أمامي | مع لوحة تحكم بالمنتصف | ™TurboWash 360

مميزات

المعرض

المواصفات

مراجعات

أماكن الشراء

الدعم

وحدة واحدة تحميل أمامي | مع لوحة تحكم بالمنتصف | ™TurboWash 360

WK2116WHT1

وحدة واحدة تحميل أمامي | مع لوحة تحكم بالمنتصف | ™TurboWash 360

()
  • LG وحدة واحدة تحميل أمامي | مع لوحة تحكم بالمنتصف | ™TurboWash 360, WK2116WHT1
  • LG وحدة واحدة تحميل أمامي | مع لوحة تحكم بالمنتصف | ™TurboWash 360, WK2116WHT1
  • LG وحدة واحدة تحميل أمامي | مع لوحة تحكم بالمنتصف | ™TurboWash 360, WK2116WHT1
  • LG وحدة واحدة تحميل أمامي | مع لوحة تحكم بالمنتصف | ™TurboWash 360, WK2116WHT1
  • LG وحدة واحدة تحميل أمامي | مع لوحة تحكم بالمنتصف | ™TurboWash 360, WK2116WHT1
  • LG وحدة واحدة تحميل أمامي | مع لوحة تحكم بالمنتصف | ™TurboWash 360, WK2116WHT1
  • LG وحدة واحدة تحميل أمامي | مع لوحة تحكم بالمنتصف | ™TurboWash 360, WK2116WHT1
  • LG وحدة واحدة تحميل أمامي | مع لوحة تحكم بالمنتصف | ™TurboWash 360, WK2116WHT1
  • LG وحدة واحدة تحميل أمامي | مع لوحة تحكم بالمنتصف | ™TurboWash 360, WK2116WHT1
  • LG وحدة واحدة تحميل أمامي | مع لوحة تحكم بالمنتصف | ™TurboWash 360, WK2116WHT1
  • LG وحدة واحدة تحميل أمامي | مع لوحة تحكم بالمنتصف | ™TurboWash 360, WK2116WHT1
  • LG وحدة واحدة تحميل أمامي | مع لوحة تحكم بالمنتصف | ™TurboWash 360, WK2116WHT1
  • LG وحدة واحدة تحميل أمامي | مع لوحة تحكم بالمنتصف | ™TurboWash 360, WK2116WHT1
  • rear view
LG وحدة واحدة تحميل أمامي | مع لوحة تحكم بالمنتصف | ™TurboWash 360, WK2116WHT1
LG وحدة واحدة تحميل أمامي | مع لوحة تحكم بالمنتصف | ™TurboWash 360, WK2116WHT1
LG وحدة واحدة تحميل أمامي | مع لوحة تحكم بالمنتصف | ™TurboWash 360, WK2116WHT1
LG وحدة واحدة تحميل أمامي | مع لوحة تحكم بالمنتصف | ™TurboWash 360, WK2116WHT1
LG وحدة واحدة تحميل أمامي | مع لوحة تحكم بالمنتصف | ™TurboWash 360, WK2116WHT1
LG وحدة واحدة تحميل أمامي | مع لوحة تحكم بالمنتصف | ™TurboWash 360, WK2116WHT1
LG وحدة واحدة تحميل أمامي | مع لوحة تحكم بالمنتصف | ™TurboWash 360, WK2116WHT1
LG وحدة واحدة تحميل أمامي | مع لوحة تحكم بالمنتصف | ™TurboWash 360, WK2116WHT1
LG وحدة واحدة تحميل أمامي | مع لوحة تحكم بالمنتصف | ™TurboWash 360, WK2116WHT1
LG وحدة واحدة تحميل أمامي | مع لوحة تحكم بالمنتصف | ™TurboWash 360, WK2116WHT1
LG وحدة واحدة تحميل أمامي | مع لوحة تحكم بالمنتصف | ™TurboWash 360, WK2116WHT1
LG وحدة واحدة تحميل أمامي | مع لوحة تحكم بالمنتصف | ™TurboWash 360, WK2116WHT1
LG وحدة واحدة تحميل أمامي | مع لوحة تحكم بالمنتصف | ™TurboWash 360, WK2116WHT1
rear view

الميزات الرئيسية

  • الكل في وحدة واحدة (غسالة ومجفف)
  • التحكم المركزي
  • AI DD
  • TurboWash™ 360
  • ™+Steam
المزيد

حل متكامل وذكي لغسل الملابس

LG WashTower™‎ هو أول جهاز متكامل من نوعه للغسل والتجفيف يوفر لكِ كل احتياجاتك في الحياة من السرعة، والسهولة، والذكاء، والأناقة أيضًا.
وضع WashTower باللونين الأبيض والأسود جنبًا إلى جنب في مساحة عصرية.
جهاز يوفر لكِ قمة الابتكار في عالم غسل الملابس

جهاز يوفر لكِ قمة الابتكار في عالم غسل الملابس

تحدد تقنية الذكاء المدمجة به دورات الغسل والتجفيف المثالية للملابس.

مزيد من الجمال لمساحتك الداخلية

استمتعي بالتصميم الأنيق والموفر للمساحة مع جهاز LG WashTower™‎ المريح لغسل الملابس.

جدار غرفة تبدو كغرفة غسل ملابس. يتناغم Washtower بمنتهى الجمال مع أثاث منزلك.
جدار غرفة تبدو كغرفة غسل ملابس. يتناغم Washtower بمنتهى الجمال مع أثاث منزلك.
جدار غرفة تبدو كغرفة غسل ملابس. يتناغم Washtower بمنتهى الجمال مع أثاث منزلك.

*موفر للمساحة مقارنةً بوضع غسالة ومجفف بشكل رأسي بعضهما فوق بعض.

قمة التحكم مع مزايا التحكم المركزي

لوحة تحكم شاملة في المتناول وبسيطة جدًا بشكل لم يسبق له مثيل.

امرأة تستخدم لوحة منتج على ارتفاع خصرها.
الوضع التقليدي الرأسي للغسالة والمجفف
امرأة تستخدم اللوحة بالجزء العلوي من المنتج وذراعاها مرفوعتان
LG WashTower™‎ مع التحكم المركزي

الذكاء المدمج

قولي وداعًا للشكوك، واحصلي على نتائج مذهلة للغسل مع الذكاء المدمج في LG WashTower™‎.

باب غسالة. غسيل داخل الباب وأيقونة قميص فوقه.

     AI DD™‎

                   تقوم تقنية Auto Sense AI DD™‎ بتحديد النمط الأكثر ملاءمة للتعامل مع ملابسك بمنتهى العناية.

صورة للوحة المنتج. يتم إبراز زر اللحاف بالمجفف والغسالة.

Smart Paring™‎

بفضل تقنية Smart Paring™‎، سيتم تجفيف الملابس المغسولة في الدورة المثالية لها. ليس عليكِ سوى الضغط على زر بدء التشغيل.

*تم الاختبار من قِبل Intertek. دورة القطن مع 3 كجم من الملابس الداخلية مقارنةً بدورة القطن التقليدية من LG. قد تختلف النتائج حسب الملابس وبيئة الاستخدام.

*صور المنتج في الصورة والفيديو لأغراض التوضيح فقط وقد تختلف عن المنتج الحقيقي.

التخلص من %99.9 من عثة الغبار المنزلي الحية مع دورة الحماية من الحساسية من LG

استمتعي وعائلتك بارتداء الملابس بمنتهى الثقة لمعرفتك بأن دورة الحماية من الحساسية من LG تخلصك من %99.9 من عثة الغبار المنزلي الحية، والتي قد تسبب الحساسية.

 

  • الحماية من الحساسية من خلال الغسالة
  • الحماية من الحساسية من خلال المجفف

*تقضي دورة الحماية من الحساسية الخاصة بالغسالة، والمعتمدة من قِبل مؤسسة الحساسية البريطانية (BAF)، على %99.9 من عثة الغبار المنزلي، وتقضي دورة الحماية من الحساسية الخاصة بالمجفف، والمعتمدة من قِبل مؤسسة الحساسية البريطانية (BAF)، على %99.9 من عثة الغبار المنزلي الحية.

*يمكن تنزيل دورة الحماية من الحساسية (Allergy Care Cycle) عبر تطبيق ThinQ أو اختيارها مباشرةً من Cloud Cycle داخل التطبيق.

*صور المنتج في الفيديو لأغراض التوضيح فقط وقد تختلف عن المنتج الحقيقي.

غسل وتجفيف شامل في ساعة واحدة مع الأحمال البسيطة

بفضل دورة الغسل والتجفيف السريعة من LG مع خيار التجهيز للتجفيف، يمكنكِ الانتهاء من الغسل والتجفيف خلال ساعة واحدة للأحمال البسيطة، كالملابس الرياضية والبيجامات.

يوضح الرسم عملية الغسل والتجفيف خلال ساعة واحدة.

*تم الاختبار من قِبل Intertek. تم الاختبار باستخدام 3 أحمال مختلفة؛ ملابس رياضية نسائية، و3 قمصان، وبيجامتين. تم الاختبار باستخدام دورة الغسل السريع بالغسالة، ودورة الحِمل البسيط (التجفيف السريع) بالمجفف، وخيار التجهيز للتجفيف

*قد تختلف النتائج حسب الملابس وبيئة الاستخدام..

باب غسالة. المياه تتدفق من خمسة اتجاهات داخل الباب.

TurboWash™ 360

أنجزي كل مهامك بمنتهى السرعة

يمكنكِ الانتهاء من غسل ملابسك بالكامل في 30 دقيقة فقط مع حماية أعلى للأقمشة.

*تم الاختبار من قِبل Intertek، في دورة القطن مع الخيار الافتراضي اعتمادًا على أحمال تزن 3 كجم.

 

  • التقليدي
    سرعة ضغط لا يمكن التحكم فيها
  • LG Dual Inverter
    سرعة ضغط يتم التحكم فيها
مجفف DUAL Inverter Heat Pump™‎

تجفيف موفر للطاقة

نطاق أكبر من سرعة الدوران بدايةً من السرعة العالية للغاية إلى السرعة المنخفضة بدون تشغيل الجهاز وإيقافه.
مكثف التنظيف المريح
مكثف تلقائي التنظيف

مكثف التنظيف المريح

استمتعي بالصيانة المريحة لمكثف التنظيف التلقائي*، والذي ينظف نفسه ذاتيًا بدون أي تدخل من جانبك.

*صور المنتج في الصورة أو الفيديو لأغراض التوضيح فقط وقد تختلف عن المنتج الحقيقي.

*قد تختلف درجة نظافة المكثف حسب بيئة التشغيل.

*قد يختلف معدل تشغيل "مكثف التنظيف التلقائي" حسب كمية الغسيل ودرجة رطوبته الأولية.

تحكم ذكي لحياة أكثر ذكاءً

متعة الاتصال والتحكم من أي مكان

يتيح لكِ تطبيق LG ThinQ™‎ الاتصال بجهاز WashTower™‎ بسهولة لم يسبق لها مثيل. ابدئي الغسل والتجفيف بضغطة زر واحدة.

صيانة فعالة للمنتج

تفقدي حالة WashTower™‎، أو نزلي الدورات الجديدة، أو راقبي استهلاك الطاقة، كل ذلك من خلال LG ThinQ™‎.

*LG SmartThinQ أصبح الآن اسمه LG ThinQ.

*قد تختلف المزايا الذكية حسب الدولة والموديل. الرجاء مراجعة الموزع المحلي أو شركة LG لمعرفة مدى توفر الخدمة.

طويلة الأمد، اهتزاز أقل، ضوضاء أقل

يتميز موتور Inverter Direct Drive، الذي تعمل به الغسالة، باعتماديته الفائقة وهدوئه الفعلي مع توفيره أداءً يدوم طويلاً من خلال ضمان الموتور الساري لمدة 10 أعوام. استمتعي براحة البال مع مضخة التسخين DUAL Inverter Heat Pump™‎ الموفرة للطاقة والمدعومة بضمان لمدة 10 أعوام.
التصميم والميزات والمواصفات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. صور المنتج قد تتغير من بلد الى اخر. قد لا تتوفر بعض الميزات في مقاطع الفيديو في جميع المنتجات.
قد تختلف التفاصيل المعروضة على صور المنتج حسب المنطقة أو البلد أو الطراز

SASo

الملخص

طباعة

الأبعاد

wk2116wht1

المواصفات الرئيسية

  • الحد الأقصى لسعة الغسل (كجم)

    21

  • أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)

    700x1890x770

  • ezDispense

    لا

  • TurboWash360˚

    نعم

  • محرك الدفع المباشر الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي

    نعم

  • Steam

    نعم

  • ThinQ (Wi-Fi)‎

    نعم

كل المواصفات

الباركود

  • الباركود

    8806096183519

السعة

  • الحد الأقصى لسعة التجفيف (كجم)

    16

  • الحد الأقصى لسعة الغسل (كجم)

    21

التحكم والشاشة

  • موقت التأجيل

    3-19 ساعة

  • نوع الشاشة

    أزرار تعمل باللمس بالكامل وشاشة LED

  • مؤشر قفل الباب (الغسالة)

    نعم

  • مؤشر الشكل

    18:88

الأبعاد والأوزان

  • عمق المنتج من الغطاء الخلفي إلى الباب (العمق بالمم)

    770

  • عمق المنتج أثناء فتح الباب بزاوية 90 درجة (العمق بالمم)

    1400

  • أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)

    700x1890x770

  • الوزن (كجم)

    154.0

الميزات (المجفف)

  • النوع

    مجفف مكثف (بدون تهوية)

  • المحرك ذو الدفع المباشر السداسي الحركة

    لا

  • محرك الدفع المباشر الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي

    لا

  • مستشعر التجفيف الذكي

    لا

  • مكثف تلقائي التنظيف

    نعم

  • إعادة بدء تلقائية

    لا

  • إضاءة الحلة

    نعم

  • التجفيف المزدوج

    نعم

  • مضخة حرارة عاكس مزدوج

    نعم

  • مرشح نسالة مزدوج

    نعم

  • الأسطوانة الداخلية المزخرفة

    لا

  • مؤشر فراغ المياه

    لا

  • إشارة نهاية الدورة

    نعم

  • نوع مصدر الحرارة

    مضخة حرارية كهربائية

  • محرك الدفع المباشر ذو العاكس

    لا

  • LoadSense

    نعم

  • باب قابل للعكس

    لا

  • مستشعر التجفيف

    نعم

الميزات (الغسالة)

  • النوع

    غسالة تحميل أمامي

  • المحرك ذو الدفع المباشر السداسي الحركة

    نعم

  • محرك الدفع المباشر الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي

    نعم

  • إعادة بدء تلقائية

    لا

  • رافع الحلة

    رافع نحيف من الفولاذ المقاوم للصدأ

  • إضاءة الحلة

    نعم

  • الأسطوانة الداخلية المزخرفة

    نعم

  • إشارة نهاية الدورة

    نعم

  • ezDispense

    لا

  • نظام كشف الرغوة

    نعم

  • محرك الدفع المباشر ذو العاكس

    نعم

  • قواعد التسوية

    نعم

  • LoadSense

    نعم

  • حوض من الصلب الذي لا يصدأ

    نعم

  • Steam

    نعم

  • TurboWash360˚

    نعم

  • مستشعر الاهتزاز

    نعم

  • تغذية المياه (ساخنة / باردة)

    بارد فقط

  • مستوى الماء

    تلقائي

المواد واللمسة النهائية

  • الالوان (مجفف)

    أبيض

  • لون الجسم (غسالة)

    أبيض

  • نوع الباب

    غطاء زجاجي أسود ملون

برامج (المجفف)

  • AI Dry

    لا

  • العناية بالحساسية (مجفف)

    لا

  • انتعاش الفراش

    نعم

  • احجام كبيرة

    لا

  • هواء بارد

    لا

  • القطن

    نعم

  • قطن +

    لا

  • الملابس الرقيقة

    لا

  • دورة التحميل

    نعم

  • انتعاش الجاكت

    نعم

  • اللحف

    نعم

  • رعاية سهلة

    لا

  • جينز

    لا

  • مزيج (نسيج مختلط)

    لا

  • سريع 30

    لا

  • تجفيف سريع

    نعم

  • رف التجفيف

    لا

  • انتعاش

    لا

  • العناية بالبشرة

    لا

  • ملابس رياضية

    لا

  • العناية بأسطوانة البخار

    لا

  • نظافة البخار

    لا

  • انتعاش بالبخار

    لا

  • مناشف

    لا

  • هواء دافئ

    لا

  • الصوف

    نعم

البرامج (غسالة)

  • القطن

    نعم

  • غسبل بالذكاء الاصطناعي

    لا

  • العناية بالحساسية (غسالة)

    لا

  • غسيل بارد

    لا

  • العناية بالألوان

    لا

  • قطن +

    لا

  • غسيل غامق

    لا

  • الملابس الرقيقة

    لا

  • دورة التحميل

    نعم

  • تصريف + عصر

    لا

  • اللحف

    نعم

  • رعاية سهلة

    لا

  • اقتصادي 40-60

    لا

  • العناية اللطيفة

    لا

  • تعقيم

    لا

  • مكثف 60

    لا

  • مزيج (نسيج مختلط)

    لا

  • تجفيف خارجي

    لا

  • سريع 30

    لا

  • غسيل سريع

    نعم

  • انتعاش

    لا

  • شطف + عصر

    نعم

  • غسل صامت

    لا

  • العناية بالبشرة

    لا

  • سريع 14

    لا

  • ملابس رياضية

    لا

  • العناية بالبقع

    لا

  • انتعاش بالبخار

    لا

  • تنظيف الحوض

    نعم

  • TurboWash 39

    لا

  • TurboWash 49

    لا

  • TurboWash 59

    لا

  • صوف (يد / صوف)

    نعم

التقنية الذكية

  • Cloud Cycle

    نعم

  • تنزيل الدورة

    نعم

  • مراقبة الطاقة

    نعم

  • بدء التشغيل عن بُعد ومراقبة الدورة

    نعم

  • تشخيص ذكي للأعطال

    نعم

  • ThinQ (Wi-Fi)‎

    نعم

  • Tub Clean Coach (الغسالة)

    نعم

  • الاقتران الذكي

    نعم

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