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حل متكامل وذكي لغسل الملابس
مزيد من الجمال لمساحتك الداخلية
استمتعي بالتصميم الأنيق والموفر للمساحة مع جهاز LG WashTower™ المريح لغسل الملابس.
*موفر للمساحة مقارنةً بوضع غسالة ومجفف بشكل رأسي بعضهما فوق بعض.
قمة التحكم مع مزايا التحكم المركزي
لوحة تحكم شاملة في المتناول وبسيطة جدًا بشكل لم يسبق له مثيل.
الذكاء المدمج
قولي وداعًا للشكوك، واحصلي على نتائج مذهلة للغسل مع الذكاء المدمج في LG WashTower™.
*تم الاختبار من قِبل Intertek. دورة القطن مع 3 كجم من الملابس الداخلية مقارنةً بدورة القطن التقليدية من LG. قد تختلف النتائج حسب الملابس وبيئة الاستخدام.
*صور المنتج في الصورة والفيديو لأغراض التوضيح فقط وقد تختلف عن المنتج الحقيقي.
التخلص من %99.9 من عثة الغبار المنزلي الحية مع دورة الحماية من الحساسية من LG
استمتعي وعائلتك بارتداء الملابس بمنتهى الثقة لمعرفتك بأن دورة الحماية من الحساسية من LG تخلصك من %99.9 من عثة الغبار المنزلي الحية، والتي قد تسبب الحساسية.
*تقضي دورة الحماية من الحساسية الخاصة بالغسالة، والمعتمدة من قِبل مؤسسة الحساسية البريطانية (BAF)، على %99.9 من عثة الغبار المنزلي، وتقضي دورة الحماية من الحساسية الخاصة بالمجفف، والمعتمدة من قِبل مؤسسة الحساسية البريطانية (BAF)، على %99.9 من عثة الغبار المنزلي الحية.
*يمكن تنزيل دورة الحماية من الحساسية (Allergy Care Cycle) عبر تطبيق ThinQ أو اختيارها مباشرةً من Cloud Cycle داخل التطبيق.
*صور المنتج في الفيديو لأغراض التوضيح فقط وقد تختلف عن المنتج الحقيقي.
غسل وتجفيف شامل في ساعة واحدة مع الأحمال البسيطة
بفضل دورة الغسل والتجفيف السريعة من LG مع خيار التجهيز للتجفيف، يمكنكِ الانتهاء من الغسل والتجفيف خلال ساعة واحدة للأحمال البسيطة، كالملابس الرياضية والبيجامات.
*تم الاختبار من قِبل Intertek. تم الاختبار باستخدام 3 أحمال مختلفة؛ ملابس رياضية نسائية، و3 قمصان، وبيجامتين. تم الاختبار باستخدام دورة الغسل السريع بالغسالة، ودورة الحِمل البسيط (التجفيف السريع) بالمجفف، وخيار التجهيز للتجفيف
*قد تختلف النتائج حسب الملابس وبيئة الاستخدام..
*تم الاختبار من قِبل Intertek، في دورة القطن مع الخيار الافتراضي اعتمادًا على أحمال تزن 3 كجم.
-
التقليديسرعة ضغط لا يمكن التحكم فيها
-
LG Dual Inverterسرعة ضغط يتم التحكم فيها
تجفيف موفر للطاقة
*صور المنتج في الصورة أو الفيديو لأغراض التوضيح فقط وقد تختلف عن المنتج الحقيقي.
*قد تختلف درجة نظافة المكثف حسب بيئة التشغيل.
*قد يختلف معدل تشغيل "مكثف التنظيف التلقائي" حسب كمية الغسيل ودرجة رطوبته الأولية.
تحكم ذكي لحياة أكثر ذكاءً
متعة الاتصال والتحكم من أي مكان
يتيح لكِ تطبيق LG ThinQ™ الاتصال بجهاز WashTower™ بسهولة لم يسبق لها مثيل. ابدئي الغسل والتجفيف بضغطة زر واحدة.
صيانة فعالة للمنتج
تفقدي حالة WashTower™، أو نزلي الدورات الجديدة، أو راقبي استهلاك الطاقة، كل ذلك من خلال LG ThinQ™.
*LG SmartThinQ أصبح الآن اسمه LG ThinQ.
*قد تختلف المزايا الذكية حسب الدولة والموديل. الرجاء مراجعة الموزع المحلي أو شركة LG لمعرفة مدى توفر الخدمة.
طويلة الأمد، اهتزاز أقل، ضوضاء أقل
قد تختلف التفاصيل المعروضة على صور المنتج حسب المنطقة أو البلد أو الطراز
الملخص
الأبعاد
المواصفات الرئيسية
-
الحد الأقصى لسعة الغسل (كجم)
21
-
أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)
700x1890x770
-
ezDispense
لا
-
TurboWash360˚
نعم
-
محرك الدفع المباشر الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي
نعم
-
Steam
نعم
-
ThinQ (Wi-Fi)
نعم
كل المواصفات
الباركود
-
الباركود
8806096183519
السعة
-
الحد الأقصى لسعة التجفيف (كجم)
16
-
الحد الأقصى لسعة الغسل (كجم)
21
التحكم والشاشة
-
موقت التأجيل
3-19 ساعة
-
نوع الشاشة
أزرار تعمل باللمس بالكامل وشاشة LED
-
مؤشر قفل الباب (الغسالة)
نعم
-
مؤشر الشكل
18:88
الأبعاد والأوزان
-
عمق المنتج من الغطاء الخلفي إلى الباب (العمق بالمم)
770
-
عمق المنتج أثناء فتح الباب بزاوية 90 درجة (العمق بالمم)
1400
-
أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)
700x1890x770
-
الوزن (كجم)
154.0
الميزات (المجفف)
-
النوع
مجفف مكثف (بدون تهوية)
-
المحرك ذو الدفع المباشر السداسي الحركة
لا
-
محرك الدفع المباشر الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي
لا
-
مستشعر التجفيف الذكي
لا
-
مكثف تلقائي التنظيف
نعم
-
إعادة بدء تلقائية
لا
-
إضاءة الحلة
نعم
-
التجفيف المزدوج
نعم
-
مضخة حرارة عاكس مزدوج
نعم
-
مرشح نسالة مزدوج
نعم
-
الأسطوانة الداخلية المزخرفة
لا
-
مؤشر فراغ المياه
لا
-
إشارة نهاية الدورة
نعم
-
نوع مصدر الحرارة
مضخة حرارية كهربائية
-
محرك الدفع المباشر ذو العاكس
لا
-
LoadSense
نعم
-
باب قابل للعكس
لا
-
مستشعر التجفيف
نعم
الميزات (الغسالة)
-
النوع
غسالة تحميل أمامي
-
المحرك ذو الدفع المباشر السداسي الحركة
نعم
-
محرك الدفع المباشر الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي
نعم
-
إعادة بدء تلقائية
لا
-
رافع الحلة
رافع نحيف من الفولاذ المقاوم للصدأ
-
إضاءة الحلة
نعم
-
الأسطوانة الداخلية المزخرفة
نعم
-
إشارة نهاية الدورة
نعم
-
ezDispense
لا
-
نظام كشف الرغوة
نعم
-
محرك الدفع المباشر ذو العاكس
نعم
-
قواعد التسوية
نعم
-
LoadSense
نعم
-
حوض من الصلب الذي لا يصدأ
نعم
-
Steam
نعم
-
TurboWash360˚
نعم
-
مستشعر الاهتزاز
نعم
-
تغذية المياه (ساخنة / باردة)
بارد فقط
-
مستوى الماء
تلقائي
المواد واللمسة النهائية
-
الالوان (مجفف)
أبيض
-
لون الجسم (غسالة)
أبيض
-
نوع الباب
غطاء زجاجي أسود ملون
برامج (المجفف)
-
AI Dry
لا
-
العناية بالحساسية (مجفف)
لا
-
انتعاش الفراش
نعم
-
احجام كبيرة
لا
-
هواء بارد
لا
-
القطن
نعم
-
قطن +
لا
-
الملابس الرقيقة
لا
-
دورة التحميل
نعم
-
انتعاش الجاكت
نعم
-
اللحف
نعم
-
رعاية سهلة
لا
-
جينز
لا
-
مزيج (نسيج مختلط)
لا
-
سريع 30
لا
-
تجفيف سريع
نعم
-
رف التجفيف
لا
-
انتعاش
لا
-
العناية بالبشرة
لا
-
ملابس رياضية
لا
-
العناية بأسطوانة البخار
لا
-
نظافة البخار
لا
-
انتعاش بالبخار
لا
-
مناشف
لا
-
هواء دافئ
لا
-
الصوف
نعم
البرامج (غسالة)
-
القطن
نعم
-
غسبل بالذكاء الاصطناعي
لا
-
العناية بالحساسية (غسالة)
لا
-
غسيل بارد
لا
-
العناية بالألوان
لا
-
قطن +
لا
-
غسيل غامق
لا
-
الملابس الرقيقة
لا
-
دورة التحميل
نعم
-
تصريف + عصر
لا
-
اللحف
نعم
-
رعاية سهلة
لا
-
اقتصادي 40-60
لا
-
العناية اللطيفة
لا
-
تعقيم
لا
-
مكثف 60
لا
-
مزيج (نسيج مختلط)
لا
-
تجفيف خارجي
لا
-
سريع 30
لا
-
غسيل سريع
نعم
-
انتعاش
لا
-
شطف + عصر
نعم
-
غسل صامت
لا
-
العناية بالبشرة
لا
-
سريع 14
لا
-
ملابس رياضية
لا
-
العناية بالبقع
لا
-
انتعاش بالبخار
لا
-
تنظيف الحوض
نعم
-
TurboWash 39
لا
-
TurboWash 49
لا
-
TurboWash 59
لا
-
صوف (يد / صوف)
نعم
التقنية الذكية
-
Cloud Cycle
نعم
-
تنزيل الدورة
نعم
-
مراقبة الطاقة
نعم
-
بدء التشغيل عن بُعد ومراقبة الدورة
نعم
-
تشخيص ذكي للأعطال
نعم
-
ThinQ (Wi-Fi)
نعم
-
Tub Clean Coach (الغسالة)
نعم
-
الاقتران الذكي
نعم
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