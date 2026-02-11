إخلاء المسؤولية
1)تصميم أحادي الهيكل
- توفير المساحة مقارنة بالغسالة والمجفف الموضوعين فوق بعضهما.
2)AI Wash
-تم اختباره بواسطة LG Lab. مقارنةً بدورة "الغسيل العادي"، أظهرت دورة الغسيل بالذكاء الاصطناعي (AI Wash) تحسنًا في العناية بالأقمشة مع حمولة مختلطة بوزن 3 كجم من الأقمشة الناعمة (القمصان المخلوطة والبلوزات والقمصان العملية والتنانير الشيفون والسراويل القصيرة المصنوعة من البولي وغيرها).
- قد تختلف النتائج باختلاف الملابس والبيئة.
-لا يتم تنشيط استشعار الذكاء الاصطناعي إلا في دورة AI Wash مع خيار الغسيل الافتراضي وخيار درجة حرارة الماء الافتراضي.
3) الموزع التلقائي
-استنادًا إلى أحمال من 4 إلى 6 كجم.
-يلزم وجود Wi-fi وتطبيق ThinQ. الميزات خاضعة للتغيير.
-قد تختلف النتائج باختلاف البيئة.
4)TurboWash360™
[يرجى إدخال هذا الإشعار في حالة عالمي - 220 فولت، باستثناء أستراليا]
-تم اختباره من قبل Intertek، برنامج "القطن" مع خيار TurboWash™ مع حمولة 3 كجم من DOE (10 CFR 430، الجزء الفرعي B، الملحق J1). قد تختلف النتائج باختلاف البيئة.
[يُرجى إدخال إخلاء المسؤولية هذا في حالة تايوان - 110 فولت]
-تم اختبارها من قبل Intertek في أكتوبر 2023، دورة "الغسيل العادي" مع خيار تشغيل TurboWash (3.63 كجم بناءً على أحمال AHAM) (F3M2CYK2E). قد تختلف النتائج باختلاف البيئة.
5)Steam™
-تقلل دورة العناية بالحساسية (Allergy Care) المعتمدة من BAF (British Allergy Foundation) من الحساسية الناتجة عن عث الغبار المنزلي.
6)AI Dry™
-تم اختبارها من قبل Intertek، دورة AI Dry في طراز جديد مقارنة بدورة "الغسيل العادي" في الطراز التقليدي بناءً على 3 كجم من العناصر الرقيقة (قميص البوليستر، البلوزة، اللانجيري، الملابس الداخلية، وما إلى ذلك)
-بناءً على درجة حرارة المجفف والغسيل ورطوبتهما، يتغير وقت التجفيف حتى تكتمل الدورة.
يتم تنشيط استشعار الذكاء الاصطناعي (AI) عندما يكون الحمل أقل من 5 كجم. يجب استخدام تقنية AI Dry فقط مع أنواع الأقمشة المتشابهة [لا يتم اكتشاف جميع أنواع الأقمشة].
7)مكثف التنظيف التلقائي
-قد تختلف نظافة المكثف حسب بيئة التشغيل.
-قد يختلف تكرار تشغيل "مكثف التنظيف التلقائي" حسب الحجم وكمية الرطوبة الأولية للغسيل.
8)AI DUAL Inverter™
-تم الاختبار بواسطة Intertek في ديسمبر 2021. دورة القطن (العادية) بحمولة 3.83 كجم مقارنة بمجفف LG التقليدي المزود بفتحة تهوية (RH13D6AVDW مقابل RV13D4ASJW). قد تختلف النتائج باختلاف الملابس والبيئة.