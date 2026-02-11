'تستخدم أجهزة LG المزودة بتقنية Deep-learning AI DD™ تقنية ذكية لتحليل وزن ونوع أقمشة الغسيل لكل حمولة بشكل فردي.

والنتيجة؟ تحسين تلقائي لحركات الغسيل من جهازك يساعد على حماية الأقمشة والحفاظ على مظهر ملابسك الثمينة بأفضل حال.

توفر محركات DirectDrive™ تقنية الحركة السداسية (6 Motion) لغسيل فعّال مع عدد أقل من الأجزاء المتحركة، مما يمنحك جهازًا أكثر متانة وكفاءة في استهلاك الطاقة على المدى الطويل.

*تم اختباره في مختبر LG. مقارنة بالدورة العادية، أظهرت دورة AI Wash تحسنًا في العناية بالأقمشة مع حمولة مختلطة 3 كجم من الأقمشة الناعمة (قمصان مخلوطة، بلوزات، تي-شيرتات عملية، تنانير شيفون، شورتات بولي، إلخ).

*يتم تفعيل الاستشعار بالذكاء الاصطناعي فقط في دورة AI Wash مع خيار الغسيل الافتراضي وخيار درجة حرارة الماء الافتراضي.

*'يسري ضمان لمدة 10 سنوات على محرك Direct Drive فقط. قد تختلف مدة/سياسة الضمان حسب الدولة أو المنطقة. قد تختلف النتائج حسب نوع الملابس والبيئة.