غسالة LG سعة 25 كجم / مجفف سعة 20 كجم│ غسالة أمامية التحميل │ WashTower‏ │ Center Control│ مدمج│ حل غسيل ذكي│ AI DD‏│ TurboWash 360‏│ Steam│ بيج طبيعي/ أخضر

غسالة LG سعة 25 كجم / مجفف سعة 20 كجم│ غسالة أمامية التحميل │ WashTower‏ │ Center Control│ مدمج│ حل غسيل ذكي│ AI DD‏│ TurboWash 360‏│ Steam│ بيج طبيعي/ أخضر

WK2520GBT
الواجهة الأمامية
الواجهة الأمامية مع الباب مفتوح (1)
الواجهة الأمامية مع الباب مفتوح (2)
الواجهة الأمامية مع الباب مفتوح (3)
الشاشة – الإضاءة مفعّلة
منظور علوي مائل
منظور علوي مائل – لقطة مقرّبة مع الباب مفتوح
تفاصيل لوحة التحكم 1 – إطار أسود
الدرج
حوض المجفف
الجانب الأيمن – الإضاءة مفعّلة
الجانب الأيسر – الإضاءة مفعّلة
صورة جانبية مع الباب مفتوح
صورة جانبية
ملصق كفاءة الطاقة – ساسو
الميزات الرئيسية

  • تصميم أحادي الهيكل موفر للمساحة
  • Center Control™
  • AI Wash & AI Dry
  • محرك Inverter Direct Drive™
المزيد
فيديو يظهر لوحة التحكم المركزية ويظهر WashTower في أماكن مختلفة مثل غرفة المعيشة وغرفة الغسيل
مقطع فيديو يعرض تفاصيل مقربة لـ WashTower، كما في داخل الأسطوانة وحاوية المنظف وفلتر الوبر
فيديو يظهر لوحة التحكم المركزية ويظهر WashTower في أماكن مختلفة مثل غرفة المعيشة وغرفة الغسيل
مقطع فيديو يعرض تفاصيل مقربة لـ WashTower، كما في داخل الأسطوانة وحاوية المنظف وفلتر الوبر

*شكل المنتج الموضح بالصور والفيديو لأغراض التوضيح فقط وقد يختلف عن المنتج الفعلي.

هيكل الوحدةحلول الغسيلحلول التجفيفالتركيب
LG WashTower في مساحة صغيرة وأنيقة لغسيل الملابس في الشقق

توفير المساحات

طريقة بسيطة للاستفادة من مساحتك

لوحة التحكم المركزية المريحة لـ LG WashTower

Center control

لوحة يمكن الوصول إليها وعناصر تحكم مريحة

LG WashTower مع دورات AI Wash & AI Dry تُظهر العناية الذكية بالقماش من خلال اكتشاف القماش

AI Wash & AI Dry

العناية الذكية بالأقمشة

محرك inverter direct drive في LG WashTower

محرك متين وصامت

يدوم طويلاً ويمكن الاعتماد عليه

هيكل الوحدة

تصميم أحادي الهيكل

أعد تعريف المساحة باستخدام LG WashTower™

استمتع بالتصميم البسيط الموفر للمساحة1) لوحدة LG WashTower™، وهو جناح غسيل مريح.

*شكل المنتج الموضح بالصور والفيديو لأغراض التوضيح فقط وقد يختلف عن المنتج الفعلي.

Center Control™

سهولة الوصول والتحكم

لوحة تحكم مركز متكاملة وسهلة الاستخدام للغاية، ستتساءل لماذا لم تكن موجودة من قبل.

*شكل المنتج الموضح بالصور والفيديو لأغراض التوضيح فقط وقد يختلف عن المنتج الفعلي.

صورة خلفية لسطح الماء

الغسالة

خاصية الغسيل باستخدام الذكاء الاصطناعي (AI Wash)

غسيل مثالي مُحسَّن بالذكاء الاصطناعي عبر خاصية AI DD™

تعمل دورة AI Wash‏2) على تحسين حركات الغسيل بناءً على نوع الغسيل. كما يمكن أن يساعد ذلك في تحسين العناية بالنسيج وتوفير الطاقة باستخدام الأقمشة الناعمة.

*شكل المنتج الموضح بالصور والفيديو لأغراض التوضيح فقط وقد يختلف عن المنتج الفعلي.

6 Motion™

مجموعات الحركة المصممة حسب نوع القماش

يوفر محرك LG Inverter Direct Drive™ ست دورات غسيل مختلفة لضمان تنظيف شامل.

حركة الغسيل بالتقليب

التقليب

تقلبات منتظمة لاحتياجات الغسيل اليومية

حركة الغسيل المتأرجحة

التأرجح

تأرجح لطيف، مثالي للملابس الرقيقة

حركة الغسيل في الترشيح

الفلترة

يتم توزيع المياه بالتساوي للحصول على تشبع كامل ومتساوٍ

حركة الغسيل باللف

الدوران

يتم لف الملابس برفق تحت الماء لغسلها بلطف

حركة الغسيل بالفرك

الفرك

تساعد الحركة المتناوبة على إزالة البقع الصعبة

حركة الغسيل بالتدرُّج

التدرُّج

يقلل التشابكات عن طريق التحرير في ذروة الدوران

*شكل المنتج الموضح بالصور والفيديو لأغراض التوضيح فقط وقد يختلف عن المنتج الفعلي.

الموزع التلقائي

نظِّف ما يصل إلى 31 حمولة بملء واحد سهل

تقوم الغسالة تلقائيًا بتوزيع ما يكفي من المنظف والمنعم لما يصل إلى 31 حمولة مع إرسال تنبيهات إعادة التعبئة إلى هاتفك الذكي.3)

TurboWash360™

تنظيف شامل في 30 دقيقة

تقوم خمس فوهات قوية برش الملابس من زوايا متعددة، لتنظيفها بشكل شامل في أقل من 30 دقيقة4).

*شكل المنتج الموضح بالصور والفيديو لأغراض التوضيح فقط وقد يختلف عن المنتج الفعلي.

صورة خلفية لظل أوراق الشجر

المجفف

AI Dry™

تجفيف مثالي معزز بالذكاء الاصطناعي مدعوم بـ AI DUAL Inverter™

يحسن AI Dry™‏ 6) عملية التجفيف حسب نوع القماش وحجم الحمولة، مما يوفر الطاقة والوقت للحصول على نتائج فعالة مع الأقمشة الناعمة.

*شكل المنتج الموضح بالصور والفيديو لأغراض التوضيح فقط وقد يختلف عن المنتج الفعلي.

6 Motion™

طريقة جديدة للعناية بأقمشتك

يمنح LG Inverter Direct Drive™ ملابسك المفضلة المعالجة التي تستحقها.

حركة التجفيف بالتقليب

التقليب

حركة تقليب أساسية لتجفيف الملابس بالتساوي

 

حركة التجفيف بالرفرفة

الرفرفة

تُغيِّر سرعة دوران الأسطوانة

حركة التجفيف بالإلقاء

الإلقاء

تخفف وتخلط الملابس المتشابكة لتجفيف الأقمشة بفعالية

حركة التجفيف باللف

الدوران

تقلل سرعات دوران الأسطوانة السفلية من السقوط أثناء التقليب

حركة التجفيف بالانتشار

التمديد

يفصل الغسيل إلى جدار الأسطوانة لتجفيف أسرع

حركة التجفيف بالتشبُّث

التشبُّث

يقلل دوران الأسطوانة عالي السرعة من حركة التأرجح والتقليب

*شكل المنتج الموضح بالصور والفيديو لأغراض التوضيح فقط وقد يختلف عن المنتج الفعلي.

فلتر الوبر المزدوج

حافظ على نظافة الملابس عن طريق إزالة الوبر

يعمل فلتر الوبر المزدوج على تحسين أداء التجفيف.

مكثف تنظيف تلقائي

مكثف مع تنظيف مريح

يغسل المكثف نفسه تلقائيًا7)، مما يمنحك مزيدًا من الوقت للمهام الأخرى.

AI DUAL Inverter™

مُوفِّر للطاقة ويمكنك الوثوق به

يتميز مجفف AI DUAL Inverter‏ 8) الموفر للطاقة بضوضاء منخفضة، ويأتي بضمان لمدة 10 سنوات.

*شكل المنتج الموضح بالصور والفيديو لأغراض التوضيح فقط وقد يختلف عن المنتج الفعلي.

السهولة

الاستعداد للتجفيف

اغسل الأحمال الصغيرة وجففها في ساعة واحدة

مع ميزة الغسيل والتجفيف السريع، يمكنك إنهاء الحمولات الصغيرة مثل الملابس الرياضية والبيجامات في غضون ساعة تقريبًا.

*مختبرة من قبل Intertek تم اختبارها مع 3 سناريوهات مختلفة؛ ملابس رياضية للنساء، و3 قمصان، وبيجاماتان. تم اختبارها باستخدام دورة الغسيل السريع (الغسيل السريع) على الغسالة، ودورة التحميل الصغير (التجفيف السريع) على المجفف وخيار "الاستعداد للتجفيف".

*قد تختلف النتائج باختلاف الملابس والبيئة.

*شكل المنتج الموضح بالصور والفيديو لأغراض التوضيح فقط وقد يختلف عن المنتج الفعلي.

Smart pairing

العمل كفريق لتنظيف الغسيل

ميزة Smart Pairing تستخدم معلومات من الغسالة المتصلة لبدء دورة تجفيف ذكية تلقائيًا.

*يتطلب استخدام هذه الوظيفة توصيل الغسالة والمجفف بشبكة Wi-Fi المنزلية وتسجيلهما في تطبيق LG ThinQ™ الذكي.

*شكل المنتج الموضح بالصور والفيديو لأغراض التوضيح فقط وقد يختلف عن المنتج الفعلي.

تحسين دورات التشغيل والخيارات

دورات تناسب عادات الغسيل

تساعدك الذاكرة التلقائية للدورات والخيارات الأكثر استخدامًا على تقليل الوقت الذي تقضيه في الغسيل، والذي يمكنك تعديله وتخصيصه وفقًا لعاداتك في الغسيل والتجفيف باستخدام خيار Cycle List Edit.

*شكل المنتج الموضح بالصور والفيديو لأغراض التوضيح فقط وقد يختلف عن المنتج الفعلي.

ThinQ™

عناصر تحكم سهلة لحياة بسيطة

تحكّم في غسيلك في أي وقت ومن أي مكان

يتيح لك تطبيق ThinQ™ الاتصال بجهاز WashTower™ الخاص بك بطريقة غير مسبوقة. ابدأ دورة الغسيل بضغطة زر واحدة فقط.

صيانة ومتابعة سهلة

سواء للصيانة اليومية أو للمهام الأكبر، يمكنك متابعة استهلاك الطاقة لجهاز WashTower™ بكل سهولة عبر تطبيق ThinQ™.

غسيل بدون استخدام اليدين مع المساعد الصوتي

أخبر مكبر الصوت الذكي أو مساعد الذكاء الاصطناعي بما تحتاجه، ودع جهاز WashTower™ يتولى الباقي.

* قد يختلف دعم الأجهزة المنزلية الذكية باختلاف البلد وإعداد منزلك الذكي.

*شكل المنتج الموضح بالصور والفيديو لأغراض التوضيح فقط وقد يختلف عن المنتج الفعلي.

التركيب

الصنبور الموجود بجانب الجهاز

الصنبور الموجود خلف الجهاز

*شكل المنتج الموضح بالصور والفيديو لأغراض التوضيح فقط وقد يختلف عن المنتج الفعلي.

LG WashTower مع شعار LG AI وشعاره (AI to the core، وAI DD، وAI Dual Inverter)

يتيح AI Core-Tech التحكم الذكي في المكونات الرئيسية، وضمان الأداء الدقيق، وتعزيز كفاءة الطاقة، وتقديم حلول مخصصة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات كل عميل.

ملصق الطاقة من SASO
Q.

هل يحتوي جهاز LG WashTower على قابس كهربائي واحد؟

A.

يحتوي LG WashTower على قابسين كهربائيين: واحد للغسالة وآخر للمجفف، لذلك يمكن استخدام الغسالة والمجفف في الوقت نفسه أو بشكل منفصل.

Q.

إذا تعطّل المجفف، هل يمكن أن تستمر الغسالة في العمل؟

A.

يتكوّن LG WashTower من وحدة واحدة تضم جهازين منفصلين: غسالة ومجفف، ولكل منهما قابسه الكهربائي الخاص. لذلك إذا تعطّلت الغسالة، يمكن للمجفف الاستمرار في العمل، والعكس صحيح.

Q.

هل هذا موديل مكدّس؟

A.

LG WashTower هو وحدة واحدة تضم المجفف في الأعلى والغسالة في الأسفل. لوحة التحكم في المنتصف، لذلك لا تحتاج إلى درج للوصول إلى لوحة تحكم المجفف. لا يتطلب طقم تكديس.

Q.

هل يمكن تغيير اتجاه فتح الباب ليكون نحو اليمين بدلًا من اليسار؟

A.

لا، لا يمكن تغيير اتجاه فتح الباب في هذا الموديل.

Q.

هل هذا الجهاز بفتحة تهوية أم بدون تهوية؟

A.

هذا الجهاز من النوع بدون فتحة تهوية (Ventless)، مما يتيح تركيبه في أماكن متعددة بسهولة.

Q.

ما هي ميزة “Smart Pairing”؟

A.

تقوم ميزة Smart Pairing بإرسال معلومات من الغسالة إلى المجفف لاقتراح دورة التجفيف المناسبة. بمعنى آخر، يمكن للغسالة توجيه المجفف لاختيار دورة تجفيف متوافقة.

Q.

كيف تفيد تقنية Deep-learning AI DD™ غسيلي؟

A.

'تستخدم أجهزة LG المزودة بتقنية Deep-learning AI DD™ تقنية ذكية لتحليل وزن ونوع أقمشة الغسيل لكل حمولة بشكل فردي.

والنتيجة؟ تحسين تلقائي لحركات الغسيل من جهازك يساعد على حماية الأقمشة والحفاظ على مظهر ملابسك الثمينة بأفضل حال.

توفر محركات DirectDrive™ تقنية الحركة السداسية (6 Motion) لغسيل فعّال مع عدد أقل من الأجزاء المتحركة، مما يمنحك جهازًا أكثر متانة وكفاءة في استهلاك الطاقة على المدى الطويل.

 

*تم اختباره في مختبر LG. مقارنة بالدورة العادية، أظهرت دورة AI Wash تحسنًا في العناية بالأقمشة مع حمولة مختلطة 3 كجم من الأقمشة الناعمة (قمصان مخلوطة، بلوزات، تي-شيرتات عملية، تنانير شيفون، شورتات بولي، إلخ).

*يتم تفعيل الاستشعار بالذكاء الاصطناعي فقط في دورة AI Wash مع خيار الغسيل الافتراضي وخيار درجة حرارة الماء الافتراضي.

*'يسري ضمان لمدة 10 سنوات على محرك Direct Drive فقط. قد تختلف مدة/سياسة الضمان حسب الدولة أو المنطقة. قد تختلف النتائج حسب نوع الملابس والبيئة.

Q.

ما هي وظيفة الغسيل السريع من LG؟

A.

توفر تقنية TurboWash™ 360˚ السريعة من LG تنظيفًا شاملاً خلال 30 دقيقة فقط، مع دورة غسيل مُصممة لتناسب احتياجات ملابسك.

تقوم خاصية 3D Multi Spray برش نفاثات الماء من زوايا متعددة، بينما تتحكم مضخة Inverter الذكية بقوة رش الماء — ليجتمع ذلك في تحقيق توازن مثالي بين قوة الرش والمنظف وحركة الدورة، مما يوفر وقتك الثمين دون التأثير على جودة الغسيل أو العناية بالأقمشة.

إنه غسيل سريع يمنحك تنظيفًا عميقًا في وقت قياسي.

 

 

[عالميًا - 220 فولت، باستثناء أستراليا]

تم اختباره من قبل Intertek: برنامج القطن مع خيار TurboWash™ بحمولة 3 كجم وفق معيار DOE ‏(10 CFR 430، Subpart B، Appendix J1). قد تختلف النتائج حسب البيئة.

 

[تايوان - 110 فولت]

تم اختباره من قبل Intertek في أكتوبر 2023: دورة عادية مع تشغيل خيار TurboWash (حمولة 3.63 كجم وفق أحمال AHAM) ‏(F3M2CYK2E). قد تختلف النتائج حسب البيئة.

Q.

ماذا يمكن أن تفعل الغسالة الذكية؟

A.

تستخدم غسالات LG الذكاء الاصطناعي لتحسين حركات الغسيل بحسب الحمولة.

يسمح التعلم العميق المبني على بيانات ضخمة من آلاف عمليات الغسيل للغسالة باستشعار خصائص القماش تلقائيًا مثل الوزن والنعومة.

والنتيجة؟ حماية الأقمشة والحفاظ على مظهر ملابسك بأفضل حال.

كما يمكن الوصول إلى غسالة LG الذكية المزودة بتقنية Wi-Fi والتحكم بها عبر الأوامر الصوتية أو من خلال تطبيق LG ThinQ™ على هاتفك الذكي، الذي يربطك بغسالتك أينما كنت.

قم بتشغيل جهازك عن بُعد بضغطة زر أو عبر المساعد الصوتي، واستلم إشعارًا عند اكتمال دورة الغسيل، ونفّذ استكشاف الأخطاء وإصلاحها عبر Smart Diagnosis، وحمّل برامج جاهزة مخصصة — كل ذلك عبر تطبيق ThinQ™.

 

*تم اختباره في مختبر LG. مقارنة بالدورة العادية، أظهرت دورة AI Wash تحسنًا في العناية بالأقمشة مع حمولة مختلطة 3 كجم من الأقمشة الناعمة (قمصان مخلوطة، بلوزات، تي-شيرتات عملية، تنانير شيفون، شورتات بولي، إلخ).

*قد تختلف النتائج حسب نوع الملابس.

*يتم تفعيل الاستشعار بالذكاء الاصطناعي فقط في دورة AI Wash مع خيار الغسيل الافتراضي وخيار درجة حرارة الماء الافتراضي.

Q.

ما هي وظيفة البخار في LG WashTower؟

A.

تعمل تقنية Steam™ الحصرية من LG (في بعض الموديلات) على مكافحة مسببات الحساسية بفعالية. تقوم وظيفة Allergy Care بإطلاق البخار على الملابس في بداية دورة الغسيل لتفكيك الألياف وإذابة مسببات الحساسية، بما في ذلك حبوب اللقاح وعث الغبار.

(للغسالة فقط)

Q.

كيف تعمل ميزة الجرعات التلقائية (Auto-dosing)؟

A.

'يتيح نظام الجرعات التلقائية في موزع LG تعبئة درج المنظف مسبقًا وترك الغسالة تقوم بالباقي.

تستشعر التقنية داخل الجهاز وزن حمولة الغسيل وتضيف تلقائيًا الكمية المناسبة تمامًا من المنظف في كل مرة.

يقلل ذلك من خطر إضافة كمية زائدة، ويوفر وقتك، ويساعد على إطالة عمر ملابسك.

كما تساعد الجرعة الصحيحة من المنظف في الحفاظ على الغسالات الأمامية في حالة تشغيل جيدة.

تستوعب حجرتا المنظف ومنعم الأقمشة معًا ما يصل إلى 31 جرعة من قوة التنظيف.

ما عليك سوى إغلاق الباب والضغط على زر البدء!

Q.

ما هو العمر الافتراضي المعتاد لمجفف الملابس؟

A.

قد يختلف العمر الافتراضي للمنتج اعتمادًا على عدة عوامل، مثل جودة المنتج، وتكرار الاستخدام، والصيانة.

الصيانة الدورية مهمة لإطالة عمر المجفف.

1.نظّف المنطقة حول الفلتر قبل وبعد التجفيف، وحافظ على نظافة فلتر الوبر المزدوج بغسله بالماء.

2.نظّف الغبار داخل المجفف وقم بتهويته عبر فتح باب المجفف قليلًا قبل وبعد الاستخدام.

3.يُنصح بالعناية بالمكثف والحوض باستخدام وظيفتي Condenser Care وDrum Care.

Q.

ما هي الملابس التي لا يجب وضعها في المجفف؟

A.

تحقق من ملصق العناية بالأقمشة على ملابسك وجففها وفق طريقة التجفيف الموصى بها.

لا تقم بتجفيف العناصر التالية:

-عناصر قد تسبب حريقًا: ملابس تحتوي على مواد قابلة للاشتعال مثل الشمع أو الزيت أو الطلاء أو البنزين أو مزيلات الشحوم أو مذيبات التنظيف الجاف أو الكيروسين وغيرها؛ البطانيات الكهربائية؛ السجاد.

-الملابس الحساسة للحرارة.

Q.

كم يستغرق تجفيف الملابس في مجفف بمضخة حرارية؟

A.

قد يختلف الوقت اللازم لتجفيف الملابس في مجفف بمضخة حرارية حسب عوامل مثل نوع القماش ووزن الحمولة.

1.نوع القماش: الملابس المصنوعة من مواد ثقيلة مثل الجينز تستغرق وقتًا أطول من الأقمشة الأخف مثل البوليستر.

2.وزن الحمولة: كلما زادت كمية الغسيل، زاد وقت التجفيف.

إخلاء المسؤولية

 

1)تصميم أحادي الهيكل

- توفير المساحة مقارنة بالغسالة والمجفف الموضوعين فوق بعضهما.

 

2)AI Wash

-تم اختباره بواسطة LG Lab. مقارنةً بدورة "الغسيل العادي"، أظهرت دورة الغسيل بالذكاء الاصطناعي (AI Wash) تحسنًا في العناية بالأقمشة مع حمولة مختلطة بوزن 3 كجم من الأقمشة الناعمة (القمصان المخلوطة والبلوزات والقمصان العملية والتنانير الشيفون والسراويل القصيرة المصنوعة من البولي وغيرها). 

- قد تختلف النتائج باختلاف الملابس والبيئة.

-لا يتم تنشيط استشعار الذكاء الاصطناعي إلا في دورة AI Wash مع خيار الغسيل الافتراضي وخيار درجة حرارة الماء الافتراضي.

 

3) الموزع التلقائي

-استنادًا إلى أحمال من 4 إلى 6 كجم.

-يلزم وجود Wi-fi وتطبيق ThinQ. الميزات خاضعة للتغيير.

-قد تختلف النتائج باختلاف البيئة.

 

4)TurboWash360™

[يرجى إدخال هذا الإشعار في حالة عالمي - 220 فولت، باستثناء أستراليا]

-تم اختباره من قبل Intertek، برنامج "القطن" مع خيار TurboWash™ مع حمولة 3 كجم من DOE (10 CFR 430، الجزء الفرعي B، الملحق J1). قد تختلف النتائج باختلاف البيئة.

 

[يُرجى إدخال إخلاء المسؤولية هذا في حالة تايوان - 110 فولت]

-تم اختبارها من قبل Intertek في أكتوبر 2023، دورة "الغسيل العادي" مع خيار تشغيل TurboWash (3.63 كجم بناءً على أحمال AHAM) (F3M2CYK2E). قد تختلف النتائج باختلاف البيئة.

 

5)Steam™

-تقلل دورة العناية بالحساسية (Allergy Care) المعتمدة من BAF‏ (British Allergy Foundation‏) من الحساسية الناتجة عن عث الغبار المنزلي.

 

6)AI Dry™

-تم اختبارها من قبل Intertek، دورة AI Dry في طراز جديد مقارنة بدورة "الغسيل العادي" في الطراز التقليدي بناءً على 3 كجم من العناصر الرقيقة (قميص البوليستر، البلوزة، اللانجيري، الملابس الداخلية، وما إلى ذلك)

-بناءً على درجة حرارة المجفف والغسيل ورطوبتهما، يتغير وقت التجفيف حتى تكتمل الدورة.

يتم تنشيط استشعار الذكاء الاصطناعي (AI) عندما يكون الحمل أقل من 5 كجم. يجب استخدام تقنية AI Dry فقط مع أنواع الأقمشة المتشابهة [لا يتم اكتشاف جميع أنواع الأقمشة].

 

7)مكثف التنظيف التلقائي

-قد تختلف نظافة المكثف حسب بيئة التشغيل.

-قد يختلف تكرار تشغيل "مكثف التنظيف التلقائي" حسب الحجم وكمية الرطوبة الأولية للغسيل.

 

8)AI DUAL Inverter™

-تم الاختبار بواسطة Intertek في ديسمبر 2021. دورة القطن (العادية) بحمولة 3.83 كجم مقارنة بمجفف LG التقليدي المزود بفتحة تهوية (RH13D6AVDW مقابل RV13D4ASJW). قد تختلف النتائج باختلاف الملابس والبيئة.

الملخص

طباعة

الأبعاد

WK2520GBT

المواصفات الرئيسية

  • السعة - الحد الأقصى لسعة الغسل (كجم)

    25

  • السعة - الحد الأقصى لسعة التجفيف (كجم)

    20.0

  • الأبعاد والأوزان - أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)

    ‎700 x 1890 x 830 ‎

  • الميزات (الغسالة) - محرك الدفع المباشر الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي

    نعم

  • الميزات (الغسالة) - TurboWash360˚

    نعم

  • الميزات (الغسالة) - ezDispense

    لا

  • الميزات (الغسالة) - Steam

    نعم

  • الميزات (المجفف) - مضخة حرارة عاكس مزدوج

    نعم

  • التقنية الذكية - ThinQ (Wi-Fi)‎

    نعم

كل المواصفات

الباركود

  • الباركود

    8806096611098

السعة

  • الحد الأقصى لسعة التجفيف (كجم)

    20.0

  • الحد الأقصى لسعة الغسل (كجم)

    25

التحكم والشاشة

  • موقت التأجيل

    3-19 ساعة

  • نوع الشاشة

    أزرار تعمل باللمس بالكامل وشاشة LED

  • مؤشر قفل الباب (الغسالة)

    نعم

  • مؤشر الشكل

    18:88

الأبعاد والأوزان

  • عمق المنتج من الغطاء الخلفي إلى الباب (العمق بالمم)

    830

  • عمق المنتج أثناء فتح الباب بزاوية 90 درجة (العمق بالمم)

    1460

  • أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)

    ‎700 x 1890 x 830 ‎

  • الوزن (كجم)

    160.0

الميزات (المجفف)

  • النوع

    مجفف مكثف (بدون تهوية)

  • المحرك ذو الدفع المباشر السداسي الحركة

    نعم

  • محرك الدفع المباشر الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي

    نعم

  • مستشعر التجفيف الذكي

    نعم

  • مكثف تلقائي التنظيف

    نعم

  • إعادة بدء تلقائية

    لا

  • إضاءة الحلة

    نعم

  • التجفيف المزدوج

    نعم

  • مضخة حرارة عاكس مزدوج

    نعم

  • مرشح نسالة مزدوج

    نعم

  • الأسطوانة الداخلية المزخرفة

    نعم

  • مؤشر فراغ المياه

    لا

  • إشارة نهاية الدورة

    نعم

  • نوع مصدر الحرارة

    مضخة حرارية كهربائية

  • محرك الدفع المباشر ذو العاكس

    نعم

  • LoadSense

    نعم

  • باب قابل للعكس

    لا

  • مستشعر التجفيف

    نعم

الميزات (الغسالة)

  • النوع

    غسالة تحميل أمامي

  • المحرك ذو الدفع المباشر السداسي الحركة

    نعم

  • محرك الدفع المباشر الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي

    نعم

  • إعادة بدء تلقائية

    لا

  • رافع الحلة

    رافع نحيف من الفولاذ المقاوم للصدأ

  • إضاءة الحلة

    نعم

  • الأسطوانة الداخلية المزخرفة

    نعم

  • إشارة نهاية الدورة

    نعم

  • ezDispense

    لا

  • نظام كشف الرغوة

    نعم

  • محرك الدفع المباشر ذو العاكس

    نعم

  • قواعد التسوية

    نعم

  • LoadSense

    نعم

  • حوض من الصلب الذي لا يصدأ

    نعم

  • Steam

    نعم

  • TurboWash360˚

    نعم

  • مستشعر الاهتزاز

    نعم

  • تغذية المياه (ساخنة / باردة)

    بارد فقط

  • مستوى الماء

    تلقائي

المواد واللمسة النهائية

  • الالوان (مجفف)

    أخضر طبيعي

  • لون الجسم (غسالة)

    بيج طبيعي

  • نوع الباب

    غطاء زجاجي أسود ملون

برامج (المجفف)

  • AI Dry

    نعم

  • العناية بالحساسية (مجفف)

    لا

  • انتعاش الفراش

    نعم

  • احجام كبيرة

    لا

  • هواء بارد

    لا

  • القطن

    نعم

  • قطن +

    لا

  • الملابس الرقيقة

    لا

  • دورة التحميل

    نعم

  • انتعاش الجاكت

    نعم

  • اللحف

    نعم

  • رعاية سهلة

    لا

  • جينز

    لا

  • مزيج (نسيج مختلط)

    لا

  • سريع 30

    لا

  • تجفيف سريع

    نعم

  • رف التجفيف

    لا

  • انتعاش

    لا

  • العناية بالبشرة

    لا

  • ملابس رياضية

    لا

  • العناية بأسطوانة البخار

    لا

  • نظافة البخار

    لا

  • انتعاش بالبخار

    لا

  • مناشف

    لا

  • هواء دافئ

    لا

  • الصوف

    لا

البرامج (غسالة)

  • القطن

    نعم

  • غسبل بالذكاء الاصطناعي

    لا

  • العناية بالحساسية (غسالة)

    لا

  • غسيل بارد

    لا

  • العناية بالألوان

    لا

  • قطن +

    لا

  • غسيل غامق

    لا

  • الملابس الرقيقة

    لا

  • دورة التحميل

    نعم

  • تصريف + عصر

    لا

  • اللحف

    نعم

  • رعاية سهلة

    لا

  • اقتصادي 40-60

    لا

  • العناية اللطيفة

    لا

  • تعقيم

    لا

  • مكثف 60

    لا

  • مزيج (نسيج مختلط)

    لا

  • تجفيف خارجي

    لا

  • سريع 30

    لا

  • غسيل سريع

    نعم

  • انتعاش

    لا

  • شطف + عصر

    نعم

  • غسل صامت

    لا

  • العناية بالبشرة

    لا

  • سريع 14

    لا

  • ملابس رياضية

    لا

  • العناية بالبقع

    لا

  • انتعاش بالبخار

    لا

  • تنظيف الحوض

    نعم

  • TurboWash 39

    لا

  • TurboWash 49

    لا

  • TurboWash 59

    لا

  • صوف (يد / صوف)

    نعم

التقنية الذكية

  • Cloud Cycle

    نعم

  • تنزيل الدورة

    نعم

  • مراقبة الطاقة

    نعم

  • بدء التشغيل عن بُعد ومراقبة الدورة

    نعم

  • تشخيص ذكي للأعطال

    نعم

  • ThinQ (Wi-Fi)‎

    نعم

  • Tub Clean Coach (الغسالة)

    نعم

  • الاقتران الذكي

    نعم

