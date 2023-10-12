سماعات الأذن TONE Free FN7 اللاسلكية ذات الصوت الحقيقي التي تعمل بتقنية البلوتوث من إل جي مع علبة شحن UVNano اللاسلكية الخالية من البكتيريا بنسبة %99.9، سماعات رأس لاسلكية بمكبرات صوت ثلاثية للعمل/ للمكتب المنزلي، تصنيف IPX4 فيما يتعلق بالمقاومة للماء، سوداء اللون، مع تقنية عزل الضجيج