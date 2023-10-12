TONE Free fit TF8 من إل جي

*تصنيف IP67 هو مزيج من IP6X و IPX7. IP6X يعني منع الغبار من دخول الغبار وحماية كاملة ضد التلامس.

*IPX7 عبارة عن حماية من تأثيرات الغمر في الماء ، بناءً على ظروف الاختبار للغطس في عمق يصل إلى متر واحد من الماء لمدة تصل إلى 30 دقيقة. لا ينصح باستخدامه على الشاطئ أو حمام السباحة.

*مهد الشحن ليس مقاومًا للماء. يجب تجفيف وسادات الأذن تمامًا قبل وضعها في حامل الشحن وإلا فقد تتلف. يجب أيضًا تجفيف اليدين قبل التعامل مع حامل الشحن.

*على الرغم من أن المقر الرئيسي قد قام بالفعل بمراجعة القضايا القانونية ، فقد يختلف الوضع الإقليمي ، لذا يرجى التحقق مرة أخرى من المشكلات القانونية لاستخدام كلمة "قابل للغسل" (مضمنة كنسخة صورة).