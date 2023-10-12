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LG TONE Free FP3
صوت جهير أقوى مع معادل الصوت
هل تريد صوت جهير أثقل وأصواتًا أوضح؟
يمكنك ضبط الصوت بحسب ذوقك الموسيقي باستخدام 4 أوضاع لمعادل الصوت.
مضادة للحساسية ومريحة
صورة سماعات أذن بيضاء ومجموعة من وسادات الأذن من 3 مقاسات: كبيرة ومتوسطة وصغيرة.
*لم يُصمَّم هذا الجهاز - أو أي أجزاء منه - قصدًا أو ضمنًا، للتعامل مع أي حالات صحية؛ فهو ليس جهازًا طبيًّا وليس مخصصًا للاستخدام كجهاز طبي أو بديل عنه.
*تفي المادة الأساسية في وسادة الأذن المصنوعة من السيليكون بمعيار ISO 10993 ومتطلبات الفئة السادسة من اختبار التوافق الحيوي للمواد (USP).
*وقت التشغيل القياسي عند الاستماع إلى الموسيقى.
**تدوم بطاريات سماعة الأذن وبطارية الحامل لمدة 7 ساعات و15 ساعة على التوالي عند إيقاف تشغيل وظيفة الصوت المحيط.
*تدعم سماعات الأذن FP3 الشحن السلكي فقط.
*تدعم وظيفة الإقران السريع في إصدار نظام التشغيل Windows 10 1803 والإصدارات الأحدث.
*حائزة على تصنيف IPX4 في مقاومة رذاذ الماء من أي اتجاه.
اختر لونك المفضل
صورة لطرف سمّاعات الأذن بلونين، أزرق وأبيض، وهما تواجهان بعضهما البعض.
مجموعة سماعات الأذن LG TONE Free
المواصفات الرئيسية
-
حجم الوحدة (Φ)
-
6Φ
-
مقاوم لرذاذ/ الماء
-
IPX4
كل المواصفات
-
حجم الوحدة (Φ)
-
6Φ
-
نوع الوحدة
-
ديناميكي
-
الوزن الصافي لعلبة الشحن
-
33 g
-
الوزن الصافي للمنتج
-
5.3 g
-
BLE
-
نعم
-
نسخة بلوتوث
-
5.1
-
خدمة الاقتران السريع من Google
-
نعم
-
معادل الصوت المخصص
-
نعم
-
معادل إل جي
-
نعم
-
الوضع المحيط
-
نعم
-
# of Mic
-
2
-
تحدث من خلال
-
نعم
-
AAC
-
نعم
-
SBC
-
نعم
-
Battery Life (Earbuds, ANC off)
-
7
-
Battery Life (Earbuds+Charging Case, ANC off)
-
15
-
Charging Time (Earbuds)
-
1.5
-
Charging Time (Earbuds+Charging Case)
-
2
-
علبة الشحن
-
54.5 x 54.5 x 30.0 mm
-
سماعة أذن
-
16.1 x 32.6 x 25.7 mm
-
كبسولات الأذن الطبية المصنوعة من السيليكون
-
نعم
-
متعدد الاتصال
-
نعم
-
اتصال سويفت
-
نعم
-
الأوامر الصوتية (مساعد جوجل، سيري)
-
نعم
-
مقاوم لرذاذ/ الماء
-
IPX4
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