LG TONE Free FP3

*لم يُصمَّم هذا الجهاز - أو أي أجزاء منه - قصدًا أو ضمنًا، للتعامل مع أي حالات صحية؛ فهو ليس جهازًا طبيًّا وليس مخصصًا للاستخدام كجهاز طبي أو بديل عنه.

*تفي المادة الأساسية في وسادة الأذن المصنوعة من السيليكون بمعيار ISO 10993 ومتطلبات الفئة السادسة من اختبار التوافق الحيوي للمواد (USP).