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LG TONE Free FP3

مميزات

المعرض

المواصفات

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LG TONE Free FP3

TONE-FP3

LG TONE Free FP3

منظر أمامي لحامل مفتوح وفوقه سماعتا الأذن طافيتان.
سماعتا أذن FP3 بلونين، الأزرق والأبيض، تواجهان بعضهما البعض وهما طافيتان في الهواء.

جدد الصوت
في كل لحظة

تظهر أطراف سماعات الأذن FP3 البيضاء والزرقاء واحدًا تلو الآخر.

صوت جهير هادر

برغم صغر حجمها، ستمنحك سماعة LG TONE Free FP3 القوية إيقاعًا قويًا يثير حماسك.

صوت جهير هادر

صوت جهير أقوى مع معادل الصوت

هل تريد صوت جهير أثقل وأصواتًا أوضح؟

يمكنك ضبط الصوت بحسب ذوقك الموسيقي باستخدام 4 أوضاع لمعادل الصوت.

صورة بلقطة مُقرّبة تُظهر الجزء الخلفي من طرف الأذن الأبيض، مع وجود العبارة "اكتشاف الصوت المحيط الخارجي" في الفتحة المشكّلة خلف طرف الأذن.

تخصيص الصوت المحيط

اضغط على LG TONE Free FP3 للوصول إلى وضع الصوت المحيط اضبط الوضع Ambient (الصوت المحيط) وفق حالتك، حتى تكون على دراية كاملة بمحيطك. وهذا وضع مثالي عند عبور الطريق مثلاً. واستخدم وضع Chat (الدردشة) مثلاً عند طلب مشروب في مقهى​ أو إجراء حوار سريع مع من حولك من دون الاضطرار إلى خلع سماعات الأذن.

مضادة للحساسية ومريحة

تحتوي سماعات الأذن LG TONE Free FP3 على وسادات أذن طبية مريحة من السيليكون غير السام والمضاد للحساسية، فهي آمنة ولا داعي للقلق من استخدامها طوال اليوم. اختر الحجم الذي يناسبك من بين ثلاثة مقاسات.

صورة سماعات أذن بيضاء ومجموعة من وسادات الأذن من 3 مقاسات: كبيرة ومتوسطة وصغيرة.

*لم يُصمَّم هذا الجهاز - أو أي أجزاء منه - قصدًا أو ضمنًا، للتعامل مع أي حالات صحية؛ فهو ليس جهازًا طبيًّا وليس مخصصًا للاستخدام كجهاز طبي أو بديل عنه.
*تفي المادة الأساسية في وسادة الأذن المصنوعة من السيليكون بمعيار ISO 10993 ومتطلبات الفئة السادسة من اختبار التوافق الحيوي للمواد (USP).

تطفو سماعات الأذن أمام النص "15 ساعة".

القدر المناسب تمامًا من القوة

مدة تشغيل تصل إلى 7 ساعات في سماعات الأذن
و15 ساعة إضافية في حامل السماعات — وكل ذلك من شحنة واحدة.​

*وقت التشغيل القياسي عند الاستماع إلى الموسيقى.

**تدوم بطاريات سماعة الأذن وبطارية الحامل لمدة 7 ساعات و15 ساعة على التوالي عند إيقاف تشغيل وظيفة الصوت المحيط.

صورة للمنتج في أثناء الشحن.

تُشحَن خلال 10 دقائق

ليس لديك وقت؟ لا مشكلة. اشحنها لمدة 10 دقائق فقط وستمنحك ساعة تشغيل كاملة بحد أقصى.

*تدعم سماعات الأذن FP3 الشحن السلكي فقط.

صورة لكمبيوتر محمول وسماعة الأذن TONE Free تحت عبارة "إقران سريع"، مع تشغيل تنبيه الاقتران على شاشة الكمبيوتر المحمول المفتوحة.

سريعة. سلسة. بسيطة

تقترن سماعات الأذن LG TONE Free بسرعة وسلاسة مع أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام Windows 10 لتباشر عملك بكفاءة.

*تدعم وظيفة الإقران السريع في إصدار نظام التشغيل Windows 10 1803 والإصدارات الأحدث.

صورة لسماعات الأذن مع قطرات ماء أعلى كلمة IPX4.

مضادة للرذاذ

لا تقلق من التعرق. يمكنك ارتداء سماعات الأذن LG TONE Free في أثناء التمارين الرياضية وكذلك تحت المطر، فحصولها على تصنيف IPX4 يعني أنها مضادة للعرق والماء.

*حائزة على تصنيف IPX4 في مقاومة رذاذ الماء من أي اتجاه.

اختر لونك المفضل

صورة لطرف سمّاعات الأذن بلونين، أزرق وأبيض، وهما تواجهان بعضهما البعض.

مجموعة سماعات الأذن LG TONE Free

Table Caption
Features LG TONE Free FP9 LG TONE Free FP8 LG TONE Free FP5 LG TONE Free FP3
LG TONE Free FP9
LG TONE Free FP9
LG TONE Free FP8
LG TONE Free FP8
LG TONE Free FP5
LG TONE Free FP5
LG TONE Free FP3
LG TONE Free FP3
UVnano O (في أثناء الشحن السلكي) O (في أثناء الشحن السلكي واللاسلكي) X X
3D Sound Stage O O O X
Plug & Wireless O X X X
معرفة المزيد أماكن الشراء معرفة المزيد أماكن الشراء
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المواصفات الرئيسية

حجم الوحدة (Φ)

مقاوم لرذاذ/ الماء

IPX4

كل المواصفات

سماعة

حجم الوحدة (Φ)

نوع الوحدة

ديناميكي

الوزن

الوزن الصافي لعلبة الشحن

33 g

الوزن الصافي للمنتج

5.3 g

الاتصال

BLE

نعم

نسخة بلوتوث

5.1

خدمة الاقتران السريع من Google

نعم

معادل

معادل الصوت المخصص

نعم

معادل إل جي

نعم

أنظمة الصوت

الوضع المحيط

نعم

# of Mic

2

تحدث من خلال

نعم

الترميز الصوتي

AAC

نعم

SBC

نعم

عمر البطارية (ساعات)

Battery Life (Earbuds, ANC off)

7

Battery Life (Earbuds+Charging Case, ANC off)

15

وقت الشحن (بالساعات)

Charging Time (Earbuds)

1.5

Charging Time (Earbuds+Charging Case)

2

الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)

علبة الشحن

54.5 x 54.5 x 30.0 mm

سماعة أذن

16.1 x 32.6 x 25.7 mm

إكسسوار

كبسولات الأذن الطبية المصنوعة من السيليكون

نعم

الراحة

متعدد الاتصال

نعم

اتصال سويفت

نعم

الأوامر الصوتية (مساعد جوجل، سيري)

نعم

مقاوم لرذاذ/ الماء

IPX4

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منظر أمامي لحامل مفتوح وفوقه سماعتا الأذن طافيتان.

TONE-FP3

LG TONE Free FP3

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