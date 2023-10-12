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LG TONE Free FP5 - سماعات أذن لاسلكية عبر البلوتوث، ومحسّنة لإلغاء الضوضاء
المواصفات الرئيسية
-
مسرح الصوت ثلاثي الأبعاد
-
نعم
-
عازل الضوضاء النشط
-
نعم
-
حجم الوحدة (Φ)
-
8Φ
-
تأثير صوت ميريديان
-
نعم
-
مقاوم لرذاذ/ الماء
-
IPX4
كل المواصفات
-
كابل الشحن
-
نعم
-
كبسولات الأذن الطبية المصنوعة من السيليكون
-
نعم
-
حجم الوحدة (Φ)
-
8Φ
-
نوع الوحدة
-
ديناميكي
-
الوزن الصافي لعلبة الشحن
-
35 g
-
الوزن الصافي للمنتج
-
5.2 g
-
BLE
-
نعم
-
نسخة بلوتوث
-
5.2
-
خدمة الاقتران السريع من Google
-
نعم
-
معادل الصوت المخصص
-
نعم
-
مسرح الصوت ثلاثي الأبعاد
-
نعم
-
معادل إل جي
-
نعم
-
Meridian EQ (طبيعي ، غامر)
-
نعم
-
تأثير صوت ميريديان
-
نعم
-
الوضع المحيط
-
نعم
-
عازل الضوضاء النشط
-
نعم
-
# of Mic
-
3
-
تحدث من خلال
-
نعم
-
AAC
-
نعم
-
SBC
-
نعم
-
Battery Life (Earbuds, ANC off)
-
8
-
Battery Life (Earbuds+Charging Case, ANC off)
-
22
-
Charging Time (Earbuds)
-
1
-
Charging Time (Earbuds+Charging Case)
-
2
-
شحن سريع
-
نعم
-
متعدد الاتصال
-
نعم
-
اتصال سويفت
-
نعم
-
الأوامر الصوتية (مساعد جوجل، سيري)
-
نعم
-
مقاوم لرذاذ/ الماء
-
IPX4
-
علبة الشحن
-
54.5 x 54.5 x 30.0 mm
-
سماعة أذن
-
21.2 x 28.3 x 23.2 mm
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