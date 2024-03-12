We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
تكريم اكتشاف الجرافين
بجائزة نوبل
فاز الجرافين بجائزة نوبل في الفيزياء عام 2010. تُعد هذه المادة الرائدة أول مادة ثنائية الأبعاد تم عزلها على الإطلاق، وتتكون من طبقة واحدة من ذرات الكربون مرتبة في شبكة سداسية.
الجرافين يطلق شرارة الابتكار
في الفيزياء والصناعة
الجرافين هو عبارة عن طبقة من الكربون بسماكة ذرة واحدة من الكربون، أنحف وأقوى مادة تم اكتشافها على الإطلاق وأكثرها مرونة. وقد فتحت خصائصه الاستثنائية آفاقًا جديدة للفيزياء ويجري تسويقها في العديد من الاستخدامات التي تُسخِّر التقنيات المتقدمة.
الجرافين
جديد كليَّا. نحيف للغاية. قوي جدًا.
تستخدم سماعة T90S الجرافين النقي لتحقيق توازن مثالي للصوتيات الطبيعية في تصميم صغير الحجم. تتميز سماعة T90S بغشاء مصنوع من الجرافين النقي الرائد، وهي تفي بالمعايير الحقيقية للصوت المتطور. يلتقط الجرافين كل الفروق الدقيقة، ويوفر مستويات عالية واضحة، وترددات متوسطة كثيفة وجهيرًا غنيًا. الصوت طبيعي ومتوازن لدرجة أنك ستسمع تفاصيل لم تلاحظها من قبل.