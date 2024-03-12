الجرافين هو عبارة عن طبقة من الكربون بسماكة ذرة واحدة من الكربون، أنحف وأقوى مادة تم اكتشافها على الإطلاق وأكثرها مرونة. وقد فتحت خصائصه الاستثنائية آفاقًا جديدة للفيزياء ويجري تسويقها في العديد من الاستخدامات التي تُسخِّر التقنيات المتقدمة.