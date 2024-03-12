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توجد صورة تُظهر نمطًا سداسي الشكل. أمام الصورة، كُتبت جملة "المادة النهائية: الجرافين".

تُظهر الصورة تاريخًا موجزًا لتطور مواد الغشاء. من اليسار، يظهر فونوغراف. يأتي بعد ذلك راديو، ثم مشغل كاسيت ومكبر صوت محمول ومكبر صوت ممتاز. على اليمين، يتم عرض سماعة الأذن LG TONE Free T90S مع إبراز سماعة LG TONE Free T90S. أسفل صور المنتج، تظهر أيقونات مواد الغشاء. من اليسار إلى اليمين: الورق والمعدن والبلاستيك والألياف الصناعية والكيفلر والمواد المركبة والسيراميك والماس والجرافين.

الرحلة إلى
أغشية الجرافين

إنه هنا. هذا الاكتشاف الحاصل على جائزة نوبل يُعيد تعريف ما هو ممكن. تحتوي كل خطوة على جودة صوت محسّنة. يمثل الجرافين قفزة كبيرة في تاريخ الابتكار الصوتي. 

تكريم اكتشاف الجرافين
بجائزة نوبل

فاز الجرافين بجائزة نوبل في الفيزياء عام 2010. تُعد هذه المادة الرائدة أول مادة ثنائية الأبعاد تم عزلها على الإطلاق، وتتكون من طبقة واحدة من ذرات الكربون مرتبة في شبكة سداسية.

الجرافين يطلق شرارة الابتكار
في الفيزياء والصناعة

الجرافين هو عبارة عن طبقة من الكربون بسماكة ذرة واحدة من الكربون، أنحف وأقوى مادة تم اكتشافها على الإطلاق وأكثرها مرونة. وقد فتحت خصائصه الاستثنائية آفاقًا جديدة للفيزياء ويجري تسويقها في العديد من الاستخدامات التي تُسخِّر التقنيات المتقدمة.

ُظهر الصورة نمطًا سداسي الشكل على خلفية سوداء. أثناء التمرير لأسفل الصفحة، تظهر صورة نصية تقول: "استمتع بصوت الجرافين السلس والغني والنظيف".
ُظهر الصورة نمطًا سداسي الشكل على خلفية سوداء. أثناء التمرير لأسفل الصفحة، تظهر صورة نصية تقول: "استمتع بصوت الجرافين السلس والغني والنظيف".

الجرافين
جديد كليَّا. نحيف للغاية. قوي جدًا.

تستخدم سماعة T90S الجرافين النقي لتحقيق توازن مثالي للصوتيات الطبيعية في تصميم صغير الحجم. تتميز سماعة T90S بغشاء مصنوع من الجرافين النقي الرائد، وهي تفي بالمعايير الحقيقية للصوت المتطور. يلتقط الجرافين كل الفروق الدقيقة، ويوفر مستويات عالية واضحة، وترددات متوسطة كثيفة وجهيرًا غنيًا. الصوت طبيعي ومتوازن لدرجة أنك ستسمع تفاصيل لم تلاحظها من قبل.

تُظهر الصورة بالأبيض والأسود امرأة تستمتع بالموسيقى مع سماعة LG TONE Free T90S.

LG TONE Free.
سماعة مُعزَّزة بالجرافين.

اختبر الصوت بدقة متناهية. غشاء الجرافين في سماعة LG TONE Free يجعلها أخف سماعات الأذن لدينا وأكثرها وضوحًا حتى الآن. اشعر بالفرق في اللحظة التي ترتديها فيها.

LG TONE Free.<br>سماعة مُعزَّزة بالجرافين. العودة إلى T90S