LG洗衣機銷售全球第一 技術領先業界 蒸善美/真善美直立式洗衣機 打造衣物與筒槽強效清潔

【2015年07月16日，台北訊】LG 電子在今年稍早宣布綜合分析多家跨國市調機關資料，以品牌銷售額為標準，LG 洗衣機在全球市場佔有率連續 7年奪冠。LG 持續不斷以創新科技為消費者打造美好舒適的居家生活，直立式洗衣機領先業界配備獨家 TurboShot™ 潔勁噴射功能技術，加上創新筒槽高速旋轉帶動的六道瀑布水流與洗清噴射水流，不僅洗衣更乾淨、不傷衣料，還可達到省水省電的效能，LG 直立式洗衣機洗淨力卓越，並配備全不銹鋼抗菌洗衣內槽，不僅能抗菌洗衣，更讓洗後的衣物都能保持潔淨清新。

LG 直立式洗衣機領先業界配備獨家 TurboShot 潔勁噴射功能技術，加上創新筒槽高速旋轉帶動的六道瀑布水流與洗清噴射水流，不僅洗衣更乾淨、不傷衣料，還可達到省水省電的效能。

LG TurboShot 潔勁噴射功能，在洗衣行程中，運用 DD直驅變頻馬達技術，帶動筒槽高速旋轉，創造六道瀑布以拍打方式去除衣物上頑固髒污、並加速洗劑溶解。

LG TurboShot 潔勁噴射功能內建筒槽清潔行程，可定期清潔筒槽，保持洗衣機筒槽清潔衛生。

TurboShot 潔勁噴射功能：超強洗淨力

LG TurboShot™ 潔勁噴射功能，在洗衣行程中，運用 DD 直驅變頻馬達技術，帶動筒槽高速旋轉，創造六道瀑布以拍打方式去除衣物上頑固髒污、並加速洗劑溶解，洗清時更以淋浴的方式噴射乾淨清水，有效帶走泡沫與髒污，展現強勁清潔與洗淨力的同時，也不忘呵護寶貝衣物。

即使在洗淨過程中，LG TurboShot™ 潔勁噴射功能在節能、省水功效方面的表現也令人驚豔。全系列均取得台灣省水標章認證，不同於傳統洗衣程序，不需要先將洗衣槽注滿水，透過 TurboShot™ 洗清噴射水流，直接從機器上方的水閥噴灑清水。可大幅降低用水量，卻不影響洗衣品質。

TurboShot 潔勁噴射功能：強勁水流全面筒槽洗淨

LG TurboShot™ 潔勁噴射功能內建筒槽清潔行程，可定期清潔筒槽，保持洗衣機筒槽清潔衛生。在啟動 LG 筒槽清潔行程時，運用 DD 直驅變頻馬達高速旋轉產生的離心力來甩掉不鏽鋼洗衣槽外層的表面水份與累積的髒污。隨時保持筒槽清潔，衣物洗後更乾淨，也能降低對內筒槽的傷害。

LG 6 Motion DD 媽媽手洗不傷衣料

最新的直驅變頻馬達技術讓 LG 洗衣機擁有出色的性能與效率。LG 6 Motion DD 直驅變頻馬達直接驅動筒槽，針對不同衣料提供如手洗般的六種洗衣行程，能為消費者衣櫥裡的各種衣服，做最完美的清洗，並且減少衣物褶皺及受損，呵護衣料。

蒸氣洗衣功能

為確保衣物獲得徹底清潔，LG 直立式洗衣機搭載過敏防護功能，可透過蒸氣消除過敏原、塵蟎與殘留的洗潔劑等所有與呼吸系統和皮膚病息息相關的來源。

突破性創新設計

緩降式洗衣蓋設計兼具了優美外型與實用機能，可確保使用者安全，避免在裝入與收拿衣物時意外夾到手指。

高度便利性

LG 蒸善美直立式洗衣機最高可達 19kg 超大容量，能輕鬆洗淨體積龐大物品，例如：加大雙人被套。同時也提供超聰明的 Smart 自我診斷功能，透過電話即可輕鬆診斷問題，節省故障檢修所花費的時間成本，迅速有效解決各種使用上的小問題。

LG 電子生活家電公司總裁暨執行長 Seong-jin Jo 表示：「LG 以消費者的需求出發，我們首要重視的便是確保洗衣機能減少洗滌次數，創造更出色的省水效果。」他更進一步說明：「藉由 TurboShot 潔勁噴射功能這類的創新科技，提高了 LG 產品的吸引力，我們將繼續引領全球洗衣機市場，致力成為世界第一的生活家電品牌。」

【關於LG電子集團】

LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有119個營運中心遍及全球，員工數超過 82,000人。2014年營收達559.1億美元，LG由四大業務經營單位組成：家庭娛樂公司、行動通訊公司、生活家電與空調公司、汽車組件公司。LG電子為全球薄型電視、行動裝置、冷氣空調、洗衣機及冰箱等產品的領導製造商之一。LG電子於2014年榮獲能源之星ENERGY STAR® Partner of the Year。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站http://www.LGnewsroom.com。

【關於LG電子生活家電與空調公司】

LG電子生活家電公司是家電和空調產業的全球領導者，以領先業界的核心技術為居家生活提供完整的解決方案，包含設計精良的冰箱、洗衣機、洗碗機、烹飪家電、吸塵器、內嵌式家電、空調、空氣清淨機和除濕機等產品，致力改善消費者的日常生活。所有系列產品都是為了能帶來最高的便利性、效能、節約並為使用者創造健康環境。如需更多資訊，請至http://www.lg.com/tw。