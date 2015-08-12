夏日繽紛出遊趣 LG引領智慧旅行新風潮

【2015年08月12日，台北訊】迎接盛夏來臨，LG 推出多款智慧旅行夥伴，引領夏日戶外野餐風潮，讓消費者在忙碌的工作步調中，也能隨時享受科技帶來的美好生活。LG Music Flow P7 智慧藍牙揚聲器 (NP7550)，透過專屬 app 即可無線串流音樂，最適合三五好友一起共享戶外出遊音樂饗宴。把握仲夏郊外景色宜人，LG G4 頂尖專業相機，讓素人也能變成達人，輕鬆拍出極佳照片，同時利用 LG Pocket Photo 3.0 口袋相印機即拍、即印功能，與親朋好友即時分享歡樂記憶。此外，LG 智慧藍牙揚聲器、LG 口袋相印機以及 LG 旗艦機皇 G4，皆提供多色外型，讓消費者可自行搭配，享受最多彩多姿的繽紛歡樂假期！

迎接盛夏來臨，LG 推出多款智慧旅行夥伴，引領夏日戶外野餐風潮，讓消費者在忙碌的工作步調中，也能隨時享受科技帶來的美好生活。

LG Music Flow P7智慧藍牙揚聲器 打造仲夏野餐音樂盛宴

暑假與好友相約戶外野餐，透過全新 LG Music Flow P7 智慧藍牙揚聲器播放出的輕快爵士樂或 bossa nova，享受午後的悠閒片刻，正是炎炎夏日出遊野餐好夥伴！Music Flow P7 智慧藍牙揚聲器外型設計輕巧，旅行隨身帶著走；同時具備高音質表現，可透過藍牙與行動裝置進行無線音樂串流，給消費者前所未有的震撼行動音樂體驗。此外透過專屬「LG Music Flow Bluetooth app」，可開啟派對音樂模式及個人音樂模式，與朋友共享音樂不斷電，同時搭配紅、橘、黃、綠四色炫彩專屬保護套，打造多彩多姿的野餐回憶，為今夏注入最繽紛的跳躍音符。為讓更多消費者在今夏享受最繽紛的音樂盛宴，凡於 8/31 前購買 Music Flow P7 可享特惠價 $4,590元外，並隨貨贈送炫彩皮套乙個，顏色隨機贈送不挑色，數量有限送完為止。

暑假與好友相約戶外野餐，透過 LG Music Flow P7 播放出的輕快爵士樂或 bossa nova，同時搭配紅、橘、黃、綠四色炫彩專屬保護套，打造多彩多姿的野餐回憶，為今夏注入最繽紛的跳躍音符。

繽紛五色Pocket Photo 3.0口袋印相機 浪漫野餐趣 保存綿綿情意

趁暑假與情人一同郊外野餐踏青，LG Pocket Photo 3.0 完美保存甜美的浪漫記憶，不論是甜蜜合照、搞怪自拍照或是為情人親手製作的野餐點心拍照，都可立刻列印，隨時放閃，讓濃濃戀情持續加溫！此外，LG Pocket Photo 3.0 共有甜心粉、優雅白、淘氣黃、陽光藍、璀璨金五色，輕巧方便攜帶，並可運用 app 智慧編輯各種創意邊框與文字，為情人們打造專屬浪漫的旅遊小卡，讓每份戀愛記憶都是獨一無二。為了迎接即將到來的七夕情人節，LG 推出「情人節紙愛你」活動，凡於 8/31 前購買任一款式 Pocket Photo 3.0，並上 LG 官網登錄成功，即送 60張 Pocket Photo 專屬相紙 (市價$980元)。

LG Pocket Photo 3.0 共有甜心粉、優雅白、淘氣黃、陽光藍、璀璨金五色，並可運用 app 智慧編輯各種創意邊框與文字，為情人們打造專屬浪漫的旅遊小卡，讓每份戀愛記憶都是獨一無二。

LG G4新色「豔陽橘」、「活力黃」登錄隨機送 捕捉夏日野餐繽紛片刻

把握美好夏日時光，就是要與好友外出野餐、踏青與夜遊，24小時玩樂不間斷。LG G4 領先業界採用 F1.8 超大光圈鏡頭，以及搭配獨家「色彩光譜感應器」與「OIS 光學防手震 2.0」技術，不論是山上還是海邊，豔陽或是夜景，LG G4 提供前所未有的手機攝影體驗，輕鬆隨處拍拍走。同時搭配相機專業模式 Manual Mode，可手動調整多項設定，讓素人瞬間化身為攝影達人。LG G4 還可自由更換電池，就算拍照一整天，也能輕鬆不斷電；加上 LG G4 完美結合皮革工藝的獨特背蓋，除了經典棕、極碳黑、湖水藍、深玫紅四色外，今夏更推出新色「豔陽橘」、「活力黃」，為盛夏野餐留下更繽紛的畫面。「LG G4 好禮跟你拍拍走」活動，凡於 8/1 至 8/31 期間購買 LG G4，上官網登錄即贈新色「原廠手工皮革背蓋」乙個 (市值 $1,799元，豔陽橘或活力黃兩色隨機贈送不挑色，數量有限送完為止)。

把握美好夏日時光，就是要與好友外出野餐、踏青與夜遊，LG G4 提供前所未有的手機攝影體驗，輕鬆隨處拍拍走。

LG夏日優惠活動 多項好禮大方送

「LG Music Flow P7 好康優惠」

◎活動期間：2015/08/01(六)~2015/08/31(一)

◎活動辦法：凡於 8/31 前購買 Music Flow P7 可享特惠價 $4,590元外，並隨貨贈送炫彩皮套乙個，顏色隨機贈送不挑色，數量有限送完為止。

「LG Pocket Photo 3.0口袋相印機 情人節紙愛你」

◎活動期間：2015/07/05(日)~2015/08/31(一)

◎活動辦法：於活動期間內購買 LG Pocket Photo 3.0 口袋相印機璀璨金、陽光藍、優雅白、淘氣黃、甜心粉、李敏鎬限定版與 Hello Kitty 限定版任一款，於 8/31 前在 LG 官網產品登錄成功，即贈 60張 Pocket Photo 專屬相紙 (型號PS2203)！數量有限，送完為止，詳情請見LG官網 http://www.lg.com/tw。

「LG G4好禮跟你拍拍走」

◎活動期間：2015/08/01(六)~2015/08/31(一)

◎活動辦法：於活動期間購買 LG G4 並於 9/2 前於活動網址登錄成功，即贈送市值 $1,799元的「原廠手工皮革背蓋」乙個 (豔陽橘、活力黃，隨機贈送不挑色)。數量有限，送完為止！登錄請前往活動網址www.lgmobile.com.tw/g4augsp/。

【關於LG電子集團】

LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的創新先驅。LG旗下有119個營運中心遍及全球，員工數超過 82,000人。2013年營收達531億美元，LG由四大業務經營單位組成：家庭娛樂公司、行動通訊公司、生活家電與空調公司、汽車組件公司。LG電子為全球薄型電視、行動通訊、冷氣空調、洗衣機及冰箱製造商的領導廠商之一。LG電子於2014年榮獲能源之星ENERGY STAR® Partner of the Year。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站 www.LGnewsroom.com/tw。

【關於LG電子家庭娛樂公司】

LG電子家庭娛樂公司包含全世界頂尖電視、視聽娛樂、顯示器、個人電腦、電子看板與商用顯示器等產品。LG 以創新技術為電視產業開啟新紀元，打造如 OLED TV 等先進技術，並實現直覺性操作系統，讓消費者體驗智慧型電視科技的完整效益。LG 承諾將以曾獲獎項加持的4K OLED TV、ULTRA HD TV與webOS TV來提升消費者的生活品質。詳細資料請參考網站 www.LG.com。

【LG行動通訊公司簡介】

身為全球行動通訊與穿戴式裝置產業領導品牌的LG行動通訊公司，以尖端科技與創新設計的能力提供全球消費者更具品質的行動通訊經驗。LG持續在顯示器、電池、相機光學元件與LTE技術等領域開發具有高度競爭力的核心科技，打造符合全球各地不同使用者需求與生活型態的手持裝置與穿戴式裝置。同時也透過整合獨特、優雅設計以及直覺式UX功能來協助強化行動使用體驗，LG致力帶領消費者邁入科技匯流與物聯網的新時代，讓智慧型手機、平板、穿戴式裝置、家電用品與行動電子產品之間的連接能力極致發揮。若要了解更多相關資訊，請參考網站www.LG.com。