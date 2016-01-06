LG 2016 CES大展 推出多款搭載HDR的高階電視

【2015年01月06日，台北訊】因應高階影音世代來臨，LG 電子於 2016年 CES 大展發表 8款 OLED TV 新機種，包含由 77 / 65型 LG SIGNATURE OLED TVG6 和 65 / 55型 E6 等旗艦機種領軍的 4K HDR OLED TV。其中頂尖機種 77型 G6 OLEDTV 更榮獲 CES 2016年最佳創新獎，藉由 LG 獨有的鏡面顯像設計、超薄 2.57毫米 OLED 面板，採用半透明的玻璃背板及纖長前置 Sound Bar，將家庭娛樂的創新提升至全新境界。同時，LG 電子也展出一系列全新 IPS TV 及 Super UHDTV，升級搭載 HDR 功能 (High Dynamic Range，高動態範圍影像)，使其具有更高的色彩還原率、更先進的影像及聲音強化功能。此外，LG 電子也展示最新 webOS3.0 智慧型電視平台，提供更多選項、內容與多項創新功能，引領全球娛樂家庭影音新世代。

LG 家庭娛樂部門的總裁兼執行長 Brian Kwon 表示：「我們 2016年 OLED 電視系列具有許多創新特色，例如鏡面顯像設計和 HDR Pro。同時，我們也相信 2016年最新具備 HDR 功能的 SUPER UHD TV 系列產品，將震撼業界與廣大消費者，我們是唯一一家具有雙重戰略的公司，同時專注於 OLED 和 IPS TV 技術，這證明我們並未單獨偏重任何一種顯示技術。」

因應高階影音世代來臨，LG 電子於 2016年 CES 大展發表 8款 OLED TV 新機種，包含由 7765型 LG SIGNATURE OLED TV G6 和 6555型 E6 等旗艦機種領軍的 4K HDR OLED TV。(圖由左至右為 G6、E6)

頂尖機種 LG OLED TV G6、E6絕佳顯真色彩 超高畫質之最

LG 電子於 2016年 CES 大展展出 4K OLED TV G6 及 E6 新機種，與一般液晶顯示器不同，LG 獨特的 OLED 技術，面板上每個像素可以獨立發光，同時 HDR Pro (高動態範圍成像) 技術與 OLED TV 完美結合，將像素亮度調節技術變得更豐富，因此 OLED 電視成為配備 HDR 的理想介面。OLED TV 可呈現清新、鮮豔的色彩與陰影細節，即使明亮的物體直接毗鄰深、暗區塊，仍可確保影像可顯示完美的黑色及明豔色彩。

此外，2016年全新 4K OLED TV 採用由 UHD Alliance 認可之 Ultra HD Premium，以達到產業組織制定之解析度、高動態範圍、峰值亮度比、黑階、廣色域和音頻質量，以及其他準則之要求。同時也支援由世界領先的廣播公司、電影製片廠和消費類電子產品製造商所制定的業界標準，如 HDR10 和 Dolby Vision™。

LG OLED TV 採用 10-bit 面板和 10-bit 處理能力，具備超過十億的色彩呈現和 ColorPrime Pro 技術，提供了電視顯示色彩和層次的最佳細節能力，更包含了 99% 的 DCI-P3 色域空間。隨著更高的色彩再現率，LG OLED TV 能讓使用者充分且準確的體驗到栩栩如生的真實原色。同時 G6 跟 E6 也與時俱進，支援新一代廣播電視標準色域 BT.2020。

音效方面，LG 持續與高階音響品牌 harman / kardon 合作，LG G6 和 E6 都設計有一個纖長前置 Sound Bar 系統。其喇叭在前的設計，不像許多薄型電視喇叭向下，觀眾可聽到沒有任何失真和反射的乾淨、細緻聲音。纖長前置 sound bar 更配備了額外的低音擴音，以增強喇叭的功率，讓 LG OLED TV 跟其他超薄電視更顯不同。

頂尖機種 77型 G6 OLED TV 榮獲 CES 2016年最佳創新獎，藉由 LG 獨有的鏡面顯像設計、超薄 2.57毫米 OLED 面板，採用半透明的玻璃背板及纖長前置 Sound Bar，將家庭娛樂的創新提升至全新境界。(圖為 7765型 G6)

LG 電子於 2016年 CES 大展展出 4K OLED TV G6 及 E6 新機種，與一般液晶顯示器不同，LG 獨特的 OLED 技術，面板上每個像素可以獨立發光，同時 HDR Pro (高動態範圍成像) 技術與 OLED TV 完美結合。(圖為 6555型 E6)

LG HDR Super UHD TV 絕美色彩再進化

2016年 CES 大展 LG 電子同步展出全新 Super UHD TV 系列 UH9500、UH9550、UH8500 及 UH8550，具有更高的色彩還原率，更先進的影像及聲音強化功能，包含 HDR 及超薄設計。最頂尖的機種 UH9500 與 UH9550 搭載業界最先進的 IPS 顯示器，新增了純黑面板 (True Black Panel) 及對比優化器 (Contrast Maximizer) 等創新功能。純黑面板 (True Black Panel) 為 LG 電子的專利技術，能將反射減到最低，提高對比度，提供更舒適的視覺體驗；對比優化器 (Contrast Maximizer) 則藉由將物體與其背景分離以增加深度和對比。

全新 Super UHD TV 系列 UH9500、UH9550 搭載 HDR Plus 技術。HDR Plus 能讓 UH9500 和 UH9550 顯示出 4K HDR 的內容，更重要的是，LG 的極緻亮彩技術，大大增強了黑暗和明亮區域的對比度，更提升了 HDR 效果。只要有與 HDR 相容的 HDMI 電視線以及 SDR 轉 HDR 的轉換器，觀眾能自任何規格來源享受近 HDR 的內容。另外，LG 的 ColorPrime Plus 能擴大可在螢幕上顯示的顏色範圍，利用加寬的色譜以呈現更廣泛的色澤和色調，採用更強大的深度和真實感創造影像；LG 的 Billion Rich Colors 採用 10-bit 面板和 10-bit 處理能力，讓 UH9500 和 UH9550 具有呈現超過十億色的能力，並且支援 BT.2020，與時俱進並呈現更高的色彩再現率。

此外，LG UH9500 擁有全新設計理念，比前一代更輕薄，藉由減少面板與背蓋盤的間隙，結合超薄 6.6毫米深的螢幕和接近無形的邊框，讓電視看起來像是漂浮在空中般。UH9500 的音響效果更是首屈一指，LG 與高級音響的領導品牌 harman / kardon 合作開發的音訊系統，能提供高品質、細緻的聲音。LG 全新的 Magic Sound Tuning 功能能測量分析觀眾的環境，並依照室內的特定條件調整聲音。同時，LG 也公開第一款 98吋 8K SUPER UHD TV，並計劃在 2016年下半年開始出貨。

LG 電子於 2016年 CES 大展展出一系列全新 IPS TV 及 Super UHD TV，升級搭載 HDR 功能 (High Dynamic Range，高動態範圍影像)，使其具有更高的色彩還原率、更先進的影像及聲音強化功能。(圖由左至右為 86UH9550、65UH9500、65UH8500)

LG 全新WebOS 3.0 家庭娛樂影音智慧再升級

LG 電子於 2016年 CES 大展推出最新 webOS3.0 智慧型電視平台。LG webOS 3.0 旨在提供卓越的使用者體驗，讓操控電視功能更加輕鬆。自從 2014年推出之後，LG 的 webOS 被多數業界專家與出版刊物譽為功能最多元的智慧型電視平台之一。除了原本備受喜愛的主要功能之外，webOS 3.0 提供更多選項及內容，同時推出多項創新功能，以吸引更多觀眾。

LG 全新 webOS 3.0 系統提供三種魔術智慧功能：智慧縮放 (Magic Zoom)、智慧行動連結 (Magic Mobile Connection) 與升級版的智慧遙控器 (Upgraded Magic Remote)，帶給使用者全新的體驗。智慧縮放功能讓使用者能任意放大物體和字母，不須擔心畫質變差；智慧行動連結讓用戶能透過 LG TV Plus 應用程式，輕鬆將行動裝置連結到 LG 智慧電視，即可在電視螢幕上使用應用程式；升級版智慧遙控器在遙控器上增加按鈕，操作機上盒 (STB) 變得更加簡單，螢幕遙控功能也重新設計，讓使用者介面一目瞭然，更加方便。

同時，LG 智慧型電視和 webOS 3.0 提供其他全新和升級的豐富功能，將居家娛樂帶領到全新境界。

● 頻道助手：能分析觀看喜好，並顯示後續播放時段與經常收看的節目資訊。

● 多重視窗：讓你可以在同一時間收看兩個不同的頻道，或是同時收看頻道與欣賞藍光電影。

● 音樂播放程式：透過 webOS 3.0 的電視揚聲器播放音樂，即使電視關閉也不影響。

● 我的頻道和即時選單：已經升級，新的子功能讓觀眾能輕鬆使用。

● IoTV 應用程式：能從螢幕上控制從 LG 和其他廠商與 LG IoTV 相容的智慧型家電。

LG 全新 webOS 3.0 系統提供三種魔術智慧功能：智慧縮放 (Magic Zoom)、智慧行動連結 (Magic Mobile Connection) 與升級版的智慧遙控器 (Upgraded Magic Remote)，帶給使用者全新的體驗。

【關於LG電子集團】

LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有119個營運中心遍及全球，員工數超過 82,000人。2014年營收達559.1億美元，LG由四大業務經營單位組成：家庭娛樂公司、行動通訊公司、生活家電與空調公司、汽車組件公司。LG電子為全球薄型電視、行動裝置、冷氣空調、洗衣機及冰箱等產品的領導製造商之一。LG電子於2014年榮獲能源之星ENERGY STAR® Partner of the Year。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站http://www.LGnewsroom.com/tw。

【關於LG電子家庭娛樂公司】

LG電子家庭娛樂公司包含全世界頂尖電視、視聽娛樂、顯示器、個人電腦、電子看板與商用顯示器等產品。LG 以創新技術為電視產業開啟新紀元，打造如 OLED TV 等先進技術，並實現直覺性操作系統，讓消費者體驗智慧型電視科技的完整效益。LG 承諾將以曾獲獎項加持的4K OLED TV、ULTRA HD TV與webOS TV來提升消費者的生活品質。詳細資料請參考網站 www.LG.com。