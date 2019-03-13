LG全新直立式洗衣機以絕佳效能及效率驚艷INNOFEST ASIA 創新 TurboWash 3DTM技術讓衣服洗得更乾淨 同時省電、省水更省時

【2019年03月13日，雪梨】LG 電子於 InnoFest Asia 2019發表全新直立式洗衣機，搭載創新TurboWash 3D™ 科技，成就超強洗淨效果及絕佳效率，同時加強抗菌功能並可透過智慧聯網便利使用，帶給消費者與眾不同的洗衣體驗。

新款直立式洗衣機以 TurboWash 3D™ 技術搭配潔淨噴射（結合離心力水流及洗清噴射水流）及拳能反轉洗衣技術，帶來高品質效能。離心力水流由上往下推送垂直的強力水柱，而洗清噴射水流則提供高效沖洗技術，讓每次洗衣都能完全洗淨。同時，拳能反轉洗衣技術讓筒槽與迴轉盤反方向旋轉帶動強大水流，帶走頑固髒污，洗衣更乾淨。除此之外，此款LG洗衣機效率更強，使用勁速洗技術即可將洗程縮短至 39 分鐘，與一般的LG洗衣機相較減少 27% 用電量及 14% 用水量1。

此款洗衣機配備全不鏽鋼筒槽及超大不鏽鋼濾網2，能輕鬆抑制細菌、避免污染並確保每次洗衣的清潔度。自動筒槽清潔功能可於每次洗衣時自動清潔筒槽，無須另行設定清潔行程步驟，讓洗衣不再是惱人耗時的苦差事。

針對更有效率的精緻衣物清潔需求，使用者可將蒸氣洗加入強力標準行程，於溫水（40 度C）中輕柔浸泡並洗淨衣物。此外，過敏防護行程可以 60 度C蒸氣洗加強除菌效能，減少過敏原達 99.9%，確保使用者健康3。

SmartThinQ™ 提供更簡單的使用方式，可透過 Wi-Fi 操作、監控並保養此款直立式洗衣機。使用者可用智慧診斷功能來輕鬆診斷及解決問題，或下載自訂的洗程，更能掌控能源耗損並管理洗程與設定。

LG 電子生活家電與空調事業部總裁 Song Dae-hyun 表示：「為符合亞洲消費者需求，這款全新直立式洗衣機擁有超高效率的卓越表現。我們相當自豪能在今年的 InnoFest 上發表。LG致力發展家電進階核心技術，並且不斷推出創新且獨特的產品，讓消費者的生活更加輕鬆。」

1 根據IEC 60456 版本5.0 2010-02檢驗規範，通過Intertek （ 2019 年 1 月）檢測，依據TurboWash™ 勁速洗的一般洗衣行程，衣物重量 2.5 公斤使用 21 吋型號及 3.5 公斤使用 25 吋及 27 吋型號。行程所需時間根據居家水壓有所不同。

2 21 吋及部分 27 吋型號不具備寬型不鏽鋼纖維過濾網。

3 獲得Allergy UK認證，可消滅 99.9%過敏原，其中包括花粉、貓狗相關過敏原、居家塵蟎、黴菌及細菌。

【關於LG電子集團】

LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有100個營運中心遍及全球，員工數超過 70,000人。2018年營收達544億美元，LG由五大業務經營單位組成：生活家電與空調公司、家庭娛樂公司、行動通訊公司、汽車組件公司與B2B事業。LG電子為電視、冰箱、冷氣空調、洗衣機及行動裝置等產品的領導製造商之一，此外還包含頂級LG SIGNATURE產品及ThinQ人工智慧品牌。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站http://www.LGnewsroom.com。

【關於LG電子生活家電與空調公司】

LG電子生活家電公司是家電和空調產業的全球領導者，以領先業界的核心技術為居家生活提供完整的解決方案，包含設計精良的冰箱、洗衣機、洗碗機、烹飪家電、吸塵器、內嵌式家電、空調、空氣清淨機和除濕機等產品，致力改善消費者的日常生活。所有系列產品都是為了能帶來最高的便利性、效能、節約並為使用者創造健康環境。如需更多資訊，請至http://www.lg.com/tw。