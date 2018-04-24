LG 新款24吋乾衣機於 Innofest Asia 2018驚豔亮相 LG 創新的雙迴轉變頻 Heat Pump™技術 呈現卓越能效與乾衣速度的完美結合

【2018年04月24日，首爾】LG 電子在 Innofest Asia 2018 展示新款 24 吋高科技乾衣機，進一步提升在衣物護理家電科技的國際領導品牌地位。在此次展會中，商業夥伴與媒體朋友將首次體驗到此款乾衣機獨特的頂尖變頻科技與創新功能。

有效節省金錢及時間

LG 充分了解消費者對於乾衣機的需求，於是開發出能保護衣料完整性，同時也兼顧節省能源消耗的乾衣機。新款乾衣機的雙迴轉變頻 Heat Pump™ 的優異性能，獲得歐洲 A+++-10% 的能源之星標章認證。並配備可同步壓縮冷媒的雙壓縮汽缸，縮短乾衣時間並強化乾衣效能。 雙迴轉變頻 Heat Pump™ 科技配有多種混和烘乾 EcoHybrid 選項，如節能模式可省電，省時模式則可提供每公斤耗時 16.5 分鐘的驚人快速乾燥。

更有效率的輕柔烘乾

乾衣機使用者經常擔心烘衣過程會損害衣物，新型乾衣機的 Heat Pump 熱泵技術則能有效解決這個問題。新款乾衣機能維持低溫運作，從內衣等精細織物到羊毛衫等厚重衣物，將各類服飾的縮水與損害降到最低。此款乾衣機也配備了 LG 洗衣機的抗過敏護理行程，可消滅 99.9% 的塵蟎、寵物過敏源與花粉，確保衣物潔淨衛生。有了 LG 洗衣機與乾衣機中的抗過敏護理行程，使用者也能全程啟用 Dual Allergy Care 功能來整護衣物。

此外，讓新款乾衣機超凡卓越的兩項核心技術 – LG 的雙迴轉變頻壓縮機與變頻馬達 - 均享有 10 年保固，持久耐用。

新款乾衣機的效能與性能升級，帶來更方便的烘衣體驗。Auto Cleaning Condenser 可自動噴射強力水柱，清除夾雜的毛屑與灰塵，免除手動清潔維護的程序。Sensor Dry 能偵測衣物水分，自動調整最佳乾衣時間與溫度。Reversible Door 設計，可根據使用者偏好切換乾衣機門左開或右開，非常適合狹小的居家空間。

在快速變遷的智慧時代，LG 家電 SmartThinQ™ 科技和 Wi-Fi 遠控功能讓智慧家電更完善。新款乾衣機皆能藉由此兩種方式進行遠端操控，透過行動裝置便能診斷評估問題並檢查運作狀況。也可以直接從智慧型手機下載高達 16 個額外乾衣行程，包含運動服、毛巾清潔、內衣與除皺。此外， LG 的新型乾衣機可作為 LG 洗衣機及 MINIWash 迷你洗衣機的延伸並完全相容，提供符合不同需求的客製洗衣方案。

LG 電子生活家電與空調公司負責人 Song Dae-hyun 表示：「我們非常期待為亞洲消費者介紹這台新款24 吋乾衣機。新款乾衣機配備了 LG 最新的雙迴轉變頻Heat Pump™ 科技，提供最佳性能及高效率的體驗。 LG 為增進消費者便利生活所投注的高度關心與貢獻，讓我們走在業界最前端，同時也是我們持續努力不懈的動力。」

【關於LG電子集團】

LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有125個營運中心遍及全球，員工數超過 77,000人。2017年營收達554億美元，LG由五大業務經營單位組成：生活家電與空調公司、家庭娛樂公司、行動通訊公司、汽車組件公司與B2B事業。LG電子為全球薄型電視、行動裝置、冷氣空調、洗衣機及冰箱等產品的領導製造商之一。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站http://www.LGnewsroom.com。

【關於LG電子生活家電與空調公司】

LG電子生活家電公司是家電和空調產業的全球領導者，以領先業界的核心技術為居家生活提供完整的解決方案，包含設計精良的冰箱、洗衣機、洗碗機、烹飪家電、吸塵器、內嵌式家電、空調、空氣清淨機和除濕機等產品，致力改善消費者的日常生活。所有系列產品都是為了能帶來最高的便利性、效能、節約並為使用者創造健康環境。如需更多資訊，請至http://www.lg.com/tw