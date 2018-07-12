LG OLED TV 全球銷售NO.1 創新技術再升級 細緻畫質完美呈現 傲視全球 磅礡眼界 LG電視新品全系列王者登台 業界領先 α9智慧亮彩晶片、四規HDR、HFR技術 打造高階影音視聽饗宴

【2018年07月10日，台北訊】LG電子以創新科技及優異面板技術在電視市場獨占鰲頭，成為引領市場先驅的領導品牌。LG今日宣布2018年LG OLED TV新品上市，推出W8、E8、C8三款OLED TV全新機種，搭載最新科技的α9智慧亮彩影像晶片、支援業界最齊全的四規HDR，更提升4K HFR 120P高速動態更新技術，同時支援Dolby Atmos杜比全景聲震撼音效，提供消費者最佳的視聽饗宴。LG OLED TV新品即日隆重上市，OLED65W8PWA建議售價NT$469,000元；OLED65E8PWA建議售價NT$219,000元；OLED65C8PWA建議售價NT$179,000元 ; OLED55C8PWA建議售價NT$99,000元

台灣LG電子董事長金載承表示：「LG電子身為全球消費性電子產品和家用電器的領導品牌，不斷推陳出新，今天所發表的OLED TV，結合極致工藝設計與傲視群雄的絕佳技術規格，完美詮釋消費者對LG精品電視的想像與期待。而LG電視也同步根據市場動態及消費者需求，推出最完整的產品系列，以專業技術打造OLED TV，創造OLED TV市場里程碑！」

LG引領頂級視聽市場，2018年全新推出的OLED TV採用LG OLED自體發光面板，擁有超過8百萬的自體發光像素，螢幕中的每個像素都是獨立的發光體，可單獨開啟及關閉，展現令人驚豔的絕對純黑，更加精準地控制亮度及彩度，並能呈現高達10億7千萬色彩，展現出栩栩如生、純黑極美的影像，為觀賞者帶來前所未有的視聽體驗。

全球最新科技α9智慧亮彩影像晶片 升級HFR高速動態技術 挑戰肉眼所見的真實畫面

2018 LG OLED TV W8、E8、C8三款機種皆搭載最新的α9智慧亮彩影像晶片，讓LG OLED TV的畫質更加優化，除了呈現出更鮮明、飽和的色彩外，影像的表現也更順暢自然，以逼真的色彩、清晰度及銳利度，讓每個畫面細節清晰生動，色彩鮮豔更加深邃，進一步定義觀眾對於最佳電視畫質的印象。LG OLED TV在動態影像上更升級至HFR高速動態技術，由原先的60fps提升到120fps，在觀賞動態影音時，呈現更自然流暢的影像效果。

光彩動人的核心關鍵 - α9智慧亮彩影像晶片

四步驟降噪處理：為創造更清晰的影像，α9智慧亮彩影像晶片透過四步驟處理程序，大幅減少畫面噪點和色階斷層現象。

畫面增強：提升畫面的銳利度、清晰度和質感，同時加深立體感，α9智慧亮彩影像晶片可精準處理影像分析並進行物體偵測。

真實色彩精準呈現：真實重現原色不失真，與傳統電視相比，α9智慧亮彩影像晶片對色彩表現的運用細緻度高出7.3倍。

業界最完整HDR規格支援 真實呈現影像本色

2018年LG OLED TV更升級支援四規HDR格式，包含HDR 10 Pro、HLG Pro、Dolby Vision™以及好萊塢專業色彩調教廣泛使用的Advanced Technicolor HDR，讓影像都能淋漓盡致地表現每個細節、亮度及色彩飽和度，是目前業界支援最完整的HDR規格，讓消費者隨時隨地都能享受劇院般的觀賞品質，忠實呈現電影製作人的視野，展現令人驚豔的影像畫面。

Dolby Atmos®杜比全景聲效果 打造真正的身臨其境

LG OLED TV全系列更內建Dolby Atmos®杜比全景聲效果，創造震撼、動人的音效。Dolby Atmos®杜比全景聲效果以觀賞者為中心，在三維空間中提供極佳的流動音效，音效搭配真實畫面中的物件移動，立體音效四面八方環繞，同時搭載Dolby Vision™的絕美畫質，引導觀賞者完全融入畫面情節，享受震撼又立體的音效，就像置身在現場一般。

極美纖薄工藝設計 LG OLED TV完美詮釋藝術精品美感

LG OLED TV自體發光面板無須背光模組，能讓電視機身更顯輕薄精巧。2018年LG再次引領電視極致工藝巔峰，榮獲CES 2018最佳創新奬的LG OLED TV W8，不僅畫質細膩清晰，絕美纖薄如紙的OLED面板與牆面融為一體，利用可貼合牆壁的線材完美連結Sound Bar，在開啟電視時Sound Bar喇叭亦會隨之升起，結合時尚精品設計與引以為傲的面板技術，完美無瑕地融入居家空間，成為家中的一項藝術精品，呈現精緻生活美學。

LG OLED TV E8以「Picture-On-Glass」鏡面顯像設計，將面板鑲嵌在半透明的玻璃背板上，嵌於電視面板下方的喇叭能創造絕佳音效，流線型的外觀自然融入任何室內環境。而LG OLED TV C8其極致細薄邊框設計，讓電視就如同畫框一般展示在家中，底座設計上別出心裁的懸浮新月造型，典雅而不失美感，將藝術與科技再次完美結合。

LG ThinQ AI智慧平台 webOS再升級 帶來更方便的娛樂體驗

LG ThinQ AI 連接智慧娛樂平台為生活帶來更方便的娛樂體驗。直覺式操作介面搭配獨家智慧滑鼠遙控器，可以更輕鬆操控以及更快速觀賞節目；機上盒整合功能讓消費者只要透過智慧滑鼠遙控器，就能輕鬆整合並同時操控家中的機上盒及電視，能更快速的瀏覽各式節目。Miracast overlay功能支援手機鏡射Miracast再升級，能將手機畫面投射到電視播放，讓行動裝置與電視訊號畫面可同時存在，在大螢幕上盡情享受音樂及影片應用程式，更增添不少樂趣。

在webOS智慧功能的運用上，設定我的最愛捷徑功能，將所喜愛的頻道及應用程式一手掌握，縮短過程，讓生活更方便。同時也增加了即時縮放功能，當在播放USB影像時，可以縮放調整並錄製所喜愛的畫面、區域製作成清單，享有專屬自己的相簿。透過360 VR影片觀看操作，消費者可以將360度影片與照片檔案透過USB在電視上播放，並且以智慧滑鼠遙控器操作；不論是與朋友玩手機遊戲，還是與家人視訊，都能輕鬆享有清晰放大的精采畫面。

LG TV全系列產品陣容領銜到位 滿足消費者觀影需求

LG除了強勢推出OLED TV新品外，今年銷售機種還包含 LG SUPER UHD TV、UHD TV及FHD TV等系列新品，以多元的電視產品線，滿足不同消費者的使用需求。SUPER UHD TV一奈米 4K電視SK8500及SK8000搭載最先進的Nano Cell™一奈米顯示技術，將每顆直徑為1奈米的粒子均勻排列於LED面板上，藉由吸收多餘光線來增加色彩純度與飽和度，並能提供相較傳統液晶電視更廣的色域、更寬廣的視角與更穩定的色彩。SK8500系列更搭載全陣列式區域控光技術，能將黑階提高2.5倍，有效地讓暗部畫面顯示更多細節。

UHD TV大尺寸4K電視能符合不同居家空間的需求，帶給消費者全新的視覺體驗，86型及75型(86UK6500PWB、75UK6500PWB)大尺寸電視採用4K IPS硬板，無論任何角度能精準的呈現真實影像，搭配極致亮彩科技以及區域亮度控制，展現豐富細膩色彩。

LG TV 視界好禮 響受樂夏 享受更優質的影音饗宴

活動購買期間：2018/6/1至2018/7/31止

申請期間：即日起至2018/8/5 24:00止，以登錄網站系統時間為主

活動網站：https://www.lg.com/tw/promotions/2018SUHDTVSP

活動辦法：為回饋廣大消費者，LG特別推出「視界好禮 響受樂夏」活動，凡購買LG SUPER UHD TV或LG UHD TV，上網登錄購買資訊即可享有好禮，詳情請參考活動網站。

● LG OLED TV 視界好禮 響受樂夏 優惠訊息 電視種類 型號 上網登錄送 LG OLED TV OLED65E8PWA 7-11虛擬商品卡$1,000元 及tokuyo Fun睛鬆PLUS眼部按摩器乙組 OLED65C8PWA OLED55C8PWA LG SUPER UHD TV 一奈米4K電視 65SK8500PWA 7-11虛擬商品卡$1,000元 及tokuyo Fun睛鬆PLUS眼部按摩器乙組 55SK8500PWA 65SK8000PWA 55SK8000PWA LG UHD TV 86UK6500PWB 7-11虛擬商品卡$1,000元 及tokuyo Fun睛鬆PLUS眼部按摩器乙組 75UK6500PWB 49UK7500PWA 7-11虛擬商品卡$1,000元

【關於LG電子集團】

LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有125個營運中心遍及全球，員工數超過 77,000人。2017年營收達554億美元，LG由五大業務經營單位組成：生活家電與空調公司、家庭娛樂公司、行動通訊公司、汽車組件公司與B2B事業。LG電子為全球薄型電視、行動裝置、冷氣空調、洗衣機及冰箱等產品的領導製造商之一。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站http://www.LGnewsroom.com。

【關於LG電子家庭娛樂公司】

LG電子家庭娛樂公司包含全世界頂尖電視、視聽娛樂、顯示器、個人電腦、數位看版及商用顯示器等產品。LG以創新技術為電視產業開啟新紀元，打造如 4K OLED TV等先進技術，在旗艦電視機型中加入突破性的HDR技術，並實現直覺性操作系統，讓消費者能更簡易體驗智慧電視科技帶來的便捷。LG承諾將以曾獲獎項加持的LG 4K OLED TVs與ULTRA HD TVs及webOS TV來提升消費者的生活品質。詳細資料請參考網站www.LG.com/tw。