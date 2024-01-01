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直立式洗衣機清潔濾網 (不鏽鋼)

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直立式洗衣機清潔濾網 (不鏽鋼)

ADQ74533405

直立式洗衣機清潔濾網 (不鏽鋼)

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主要功能

  • LG 洗衣機原廠濾網

安裝位置

此商品的實際安裝位置可能因不同產品型號而有所差異。

如需了解詳情，請參閱對應型號的產品手冊。

開門時，滾筒安裝在正面內部

如何更換

此商品的實際更換操作指示可能與以下說明有細微差異。

如需了解詳情，請參閱對應型號的產品手冊。

第 1 步

向下按壓清潔濾網頂部，然後向前拉，以取下整個濾網。

向下按壓清潔濾網頂部，然後向前拉，以取下整個濾網

第 2 步

先將新濾網的底部插入，然後推入頂部，直至卡入定位。

先將新濾網的底部插入，然後推入頂部，直至卡入定位

如何更換

如需了解詳情，請參閱對應型號的產品手冊。

第 1 步

向下按壓清潔濾網頂部，然後向前拉，以取下整個濾網。

向下按壓清潔濾網頂部，然後向前拉，以取下整個濾網

第 2 步

握著清潔濾網背面左上方與右上方的把手，然後用力拉出。

握著清潔濾網背面左上方與右上方的把手，然後用力拉出

第 3 步

將開啟的清潔濾網浸泡在水中，然後用軟刷清潔濾網。請讓水分風乾，然後關閉清潔濾網。

將開啟的清潔濾網浸泡在水中，然後用軟刷清潔濾網；請讓水分風乾，然後關閉清潔濾網

第 4 步

先插入清潔濾網的下半部，然後推入上半部，直到您聽到喀擦一聲。

先插入清潔濾網的下半部，然後推入上半部，直到您聽到喀擦一聲

* 產品圖片和功能可能是為廣告而設，因此實際產品可能有所差異。產品外型、規格等可能在沒有事前告知的情況下作出改善。

* 所有產品圖片均為照片剪裁，因此可能與實際產品有所差異。產品顏色可能因顯示器解像度、亮度設定和電腦規格而有所差異。

* 產品效能可能因使用環境而有所差異，並且不同門市的供應情況各有不同。

摘要

列印

尺寸

所有規格

通用

  • 零件編號

    ADQ74533405

尺寸和重量

  • 產品尺寸（寬 x 高 x 深，毫米）

    110 x 275 x 30

  • 淨重（克）

    247

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