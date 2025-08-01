活動期間：2025/8/1-2025/9/30
LG 官方線上商城【IT校園教育方案｜結帳享9折優惠】活動辦法：
1. 優惠內容：
(1) 指定商品享優惠價：凡在校生、教職員以edu.tw電子信箱於LG 官方線上商城註冊會員，並以該會員帳號在活動期間內購買指定螢幕 / 筆電/ 組合商品 (請見以下「本活動適用產品型號」)，結帳時即可享9折優惠，但同筆訂單中之其他不屬於指定螢幕/ 筆電/ 組合商品的產品，則無上述折扣優惠。
(2) 本活動僅可合併使用新會員歡迎禮95折，但不可合併使用其他所有優惠。
(3) 本活動適用產品型號：
- 螢幕：32GS95UV-B.ATT / 29WQ600-W.ATT / 32GS95UV-W.ATT / 27UP850K-W.ATT / 27U730SA-W.ATT / 27U511SA-W.ATT / 27GX790A-B.ATT / 27G850A-B.ATT / 45GX90SA-B.ATT / 39GX90SA-W.ATT / 34GX90SA-W.ATT / 32G810SA-W.ATT / 32U731SA-W.ATT / 32U720SA-W.ATT / 32U889SA-W.ATT / 32U720SA.STA32F
- 筆電：14Z90S-G.AA54C2 / 17Z90S-G.AD79C2 / 16T90SP-K.AA78C2 / 15U50T-G.AA56C2 / 16Z90TP-K.AD89C2 / 16Z90TP-K.AD87C2 / 16Z90TS-G.AU89C2 / 16Z90TS-G.AS59C2 / 17Z90TL-G.AU88C2 / 16Z90TL-G.AS54C2 / 16Z90TL-G.AS55C2 / 16Z90TS-G.AU79C2 / 16Z90TS-G.AU99C2 / 16T90TP-K.AD78C2 / 16Z90TR-E.AD88C2 / 14Z90RU-G.AA57C2
2. 優惠注意事項：
(1) LG 官方線上商城之企業客戶(D2B/ D2B2C)及LG員購(D2E)，恕無法參加本活動。
(2) 本活動之贈品不得轉換、轉讓、折換現金或更換其他物品；LG 保留更換贈品之權利。
(3) LG 保留隨時修改、取消、暫停、終止或解釋本活動及其辦法之一切及最終權利（包括但不限於更換活動、更換贈送內容、提前終止或延長活動時間之最終決定權等事項），相關內容如有變動將直接更新於 LG 台灣官網，依 LG 台灣官網公告內容為準。
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