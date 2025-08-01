2025年8月1日起至2025年9月30日期間，凡在校生、教職員以edu.tw電子信箱於LG 官方線上商城註冊會員，並以該會員帳號在活動期間內購買指定螢幕 / 筆電/ 組合商品 (請見以下「本活動適用產品型號」)，結帳時即可享9折優惠 (僅可合併使用新會員歡迎禮95折)。

*同筆訂單中之其他不屬於指定螢幕/ 筆電/ 組合商品的產品，則無上述折扣優惠。