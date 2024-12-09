你有試過微波爐食譜做料理嗎？當懶得開火，但又想吃好料時，微波爐就是你可以依靠的懶人神器！微波爐料理因為加熱時間短，更容易保存食物營養，方便的料理方式，不學起來真的太可惜了。所以繼續把本文滑下去，因為我們將提供微波爐食譜，並手把手的帶你一起做出美味料理，同時告訴你微波爐為什麼可以蒸、烘、烤、炸，並推薦能快速備餐的微波爐給你。