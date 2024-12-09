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微波爐知識中心
微波爐料理食譜一次學！品嚐美味不用等，好處、作法報你知
你有試過微波爐食譜做料理嗎？當懶得開火，但又想吃好料時，微波爐就是你可以依靠的懶人神器！微波爐料理因為加熱時間短，更容易保存食物營養，方便的料理方式，不學起來真的太可惜了。所以繼續把本文滑下去，因為我們將提供微波爐食譜，並手把手的帶你一起做出美味料理，同時告訴你微波爐為什麼可以蒸、烘、烤、炸，並推薦能快速備餐的微波爐給你。
為什麼微波爐料理食譜這麼好吃？多功能微波爐介紹
配合食材做不同的火候控制，是料理好吃的原因之一，使用微波爐食譜做料理也是一樣，若是火力大小能配合食材調整，料理當然就會好吃。而微波爐的火力大小與加熱速度，是取決於輸出的功率（瓦數），一般的非變頻式微波爐，僅能輸出固定功率，但多功能的變頻微波爐，則有多段功率，能配合料理來調整，實現蒸、烘、烤、炸的需求，在最快的時間幫你上一桌好菜。
使用多功能微波爐食譜做料理有哪些好處？
變頻微波爐不僅能微波加熱食物，還有氣炸和烤箱等多功能，什麼料理都難不倒它，是最方便快速的料理家電。不過除了料理上的好處，以下還有幾個使用上的好處，一起來看看吧！
✔️快速簡單方便
不同於非變頻微波爐功率固定，食材還需分段加熱或有加熱不均的情況。變頻式的多功能微波爐，一鍵按下就能以精準的功率，達到解凍食物，或裡外均勻加熱的高效率烹調，因此省下許多時間。
✔️多種烹飪模式可選
變頻式多功能微波爐，按鍵中有內建多種的烹飪模式，只要將食物處理好放進去，按下適合的模式，短時間就能完成料理。
✔️降低危害避免吸入過多的油煙
開火就會有油煙產生，油煙中含有大量的有害物質，人體若是長期吸入可能會造成危害。而微波爐料理不會有明火，因此不會產生油煙，比一般傳統的高溫烹調更為安全。
✔️少油料理健康無負擔
少油是健康飲食的條件之一，微波爐料理需要使用的油較少，甚至不需要使用油，能避免過多的油脂攝取，減少對身體的負擔。
✔️操作簡單清潔方便
微波爐料理與一般明火料理差別在於，只需要備好食材，按下按鍵，把食材直接放入微波爐即可，可以省去中間繁雜的料理過程，後續的廚房清潔也變得簡單快速。
2道你一定要學會的微波爐食譜料理
多功能的變頻微波爐，可多段火力調節，除了基本的微波，還有擁有製作所有美味料理，所需要的解凍、蒸煮、烘焙、烘烤、乾燥、氣炸、保溫等功能，讓你不需要技巧也能成為料理大師。以下提供2道懶人微波爐食譜，推薦你現在就動手試試。
💡微波爐料理食譜１: 韓式泡菜煎餅
|食材
|沾醬（依個人喜好）
|韓式煎餅粉250g
|韓國辣椒粉
|韓式泡菜130g
|甜辣醬
|雞蛋2顆
|醬油膏
|水200ml
|醬油
|洋蔥或蔥花少許（依個人喜好）
|芝麻
|高麗菜或紅蘿蔔適量（依個人喜好）
|香油
|油適量
|依個人喜好，加入鮪魚罐頭1罐或蝦仁100g或花枝100g
烘焙紙
步驟：
- 將所有食材切成適口大小
- 將所有食材倒入容器中
- 倒入韓式煎餅粉250g
- 加入200ml飲用水
- 使用器具將食材與煎餅粉混勻
- 取出烘焙紙
- 將粉漿鋪成圓形或方形
- 放置於高燒烤架
- 放入變頻蒸烘烤微波爐中
- 可選微波爐面板中適合的模式（可參考說明書中建議時間）
- 烤完後取出，並依客人喜好沾上醬料
- 稍冷卻後即可享用
💡微波爐食譜料理２：奶油水果蛋糕捲
|食材
|鬆餅粉300g
|糖粉少許
|雞蛋1顆
|當季水果或巧克力（ 依個人喜好 ）
|牛奶120ml
|擠花袋
|鮮奶油200ml
|烘焙紙
|糖40g
|釘書機
步驟：
- 將當季水果切成適口大小
- 300g鬆餅粉過篩後，倒入容器中
- 加入120ml牛奶
- 攪拌均勻至沒有結塊
- 將麵糊放入擠花袋中
- 將擠花袋中的麵糊適量，擠至烘焙紙上
- 放置於低燒烤架
- 面板選擇可燒烤與烘焙模式，或參考說明書中建議時間
- 取出使用烘焙紙與釘書機，幫忙捲起定型
- 將200ml鮮奶油與40g糖混合後打發，裝入擠花袋
- 將鮮奶油擠入蛋糕捲
- 加入水果、巧克力等食材，並灑上些許糖粉即可享用
微波爐食譜料理 | 推薦 LG 多功能微波爐
在找符合家庭料理需求的多功能微波爐嗎？知名品牌 LG 以智慧變頻科技，打造出全系列微波爐，可調式的高功率與完善的功能，幾分鐘內就能幫你搞定三餐。正在找料理小幫手的你，推薦你來了解 LG 全系列微波爐有哪些功能。
· 可蒸、烘、烤、炸多功能一機
LG 智慧變頻蒸烘烤微波爐，可蒸烘烤，還可以解凍、發酵、乾燥等，所有微波爐食譜都難不倒它，加上39公升的容量設計，宴客、開趴，烤全雞都沒問題。
· 變頻精準控溫
高功率、高瓦數、高效率的精準變頻技術，能均勻加熱食材內外，有效縮短料理時間，再也不用餓著肚子等待，還能達到節能省電的效果。
· 韓系美學外觀
LG 全系列微波爐以韓系美學為外觀設計，高格調的簡約配色，無論怎麼放都美。在極窄的機體設計下，卻同時擁有大容量的空間，原來下廚也能成為一件優雅有型的事。
· 直覺的觸控面板設計
內建完整的烹飪模式，加上直覺的操作介面，就連平常不下廚或不太會使用電器的人，只要配合食材特性，按下觸控式面板，都能快速上手。
· 穩固的六角形轉盤＋易清潔塗層
穩固的六角形轉盤，不易偏離中心，能有效減少食物翻倒或溢漏，並使食物均勻受熱。而自帶99.99%抗菌的 EasyClean™ 抗菌易清潔塗層™設計，清潔時只需要使用一塊抹布，就能除掉微波爐內壁的油漬，使內部長保乾淨。
· 磁控管10年保固
磁控管是維持微波爐運作最重要的元件。LG 的磁控管10年保固，就是為讓消費者能安心無慮地使用，讓它成為三餐的有力依靠。